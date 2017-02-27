Додано: Пон 06 гру, 2021 14:56

somilitark написав: Гарна провокація, із-за кута зайшли Гарна провокація, із-за кута зайшли

somilitark написав: Але не зважаючи на тот факт, що наприклад в країні агресора банківська система стоїть на колінах, постійні дефолти, рівень не працюючих кредитів зашкалює, все тримається на рефінансуванні центрального банка, закредитованість лякає владу і майорить гучний загальний бум обвал Але не зважаючи на тот факт, що наприклад в країні агресора банківська система стоїть на колінах, постійні дефолти, рівень не працюючих кредитів зашкалює, все тримається на рефінансуванні центрального банка, закредитованість лякає владу і майорить гучний загальний бум обвал

somilitark написав: У нас, в Україні зовсім протилежна ситуація.

Почнемо з того, що лівквідності в банках просто валом, гроші на депозитних рахунках плюс коррахунки наприклад на ранок п'ятниці складали 191 ярд гривень. Літом було під 225 ярдів

Ніхто не каже про валюту в банках, але Рожкова десь рік назад сказала, що там більше 7-ти ярдів долларів.

Рівень рефінансування залишається на відмітці 123 ярда, НБУ вже толком не рефінансує банки, бо немає потреби, банки самі по вуха в грошах, інша проблема, немає нових якісних кредиторів У нас, в Україні зовсім протилежна ситуація.Почнемо з того, що лівквідності в банках просто валом, гроші на депозитних рахунках плюс коррахунки наприклад на ранок п'ятниці складали 191 ярд гривень. Літом було під 225 ярдівНіхто не каже про валюту в банках, але Рожкова десь рік назад сказала, що там більше 7-ти ярдів долларів.Рівень рефінансування залишається на відмітці 123 ярда, НБУ вже толком не рефінансує банки, бо немає потреби, банки самі по вуха в грошах, інша проблема, немає нових якісних кредиторів

somilitark написав: Якість кредитного портфеля постійно покращується, кількість не працюючих кредитів постійно зменьшується. Останні цифри десь біля 30%, але вони хай нікого не лякають, це просто шлейф яників, потрохи списують кретити надані собі і які і не збиралися повертати Якість кредитного портфеля постійно покращується, кількість не працюючих кредитів постійно зменьшується. Останні цифри десь біля 30%, але вони хай нікого не лякають, це просто шлейф яників, потрохи списують кретити надані собі і які і не збиралися повертати

somilitark написав: Наша банківська система стабільно ПРИБУТКОВА! Наша банківська система стабільно ПРИБУТКОВА!

Стабильно

she_ne_investor написав: zРадио

А зміст зараз стрес-тестами перейматись? Якщо таки буде інтервенція Росії, банківська система накриється мідним тазом за кілька днів. І це оптимістичий сценарій, думаю по-факту достатньо буде однієї доби. При цьому "гарантувати вклади" також буде нікому. Я краще в готівковій валюті зиму перечекаю: недоотриманий дохід - ніщо в порівнянні з втратою всього. А зміст зараз стрес-тестами перейматись? Якщо таки буде інтервенція Росії, банківська система накриється мідним тазом за кілька днів. І це оптимістичий сценарій, думаю по-факту достатньо буде однієї доби. При цьому "гарантувати вклади" також буде нікому. Я краще в готівковій валюті зиму перечекаю: недоотриманий дохід - ніщо в порівнянні з втратою всього.

Провоцируете вы. Неинтересна тема рисков - и бога ради. Не мешайте тем, кому интересна. Проглядеть проблему могут даже все умы мира одновременно, как это случилось в 2005-2008 ггВам виднееПросто скажите: "я не знаю, что такое стресс-тестирование". Не нужно разбрасываться всеми терминами, которые можете вспомнитьСписывая безнадежную задолженность с балансов. Важнее динамика NPL по новым кредитам. Вам попадались такие оценки? Мне - нетЗнаете шутку из корпоративного мира - компании со штатом больше 1000 человек не нужны клиенты, чтобы все были заняты деломВот так же и вы экономику понимаете.банковская система не может быть прибыльной без стабильно-прибыльного реального сектора - ее клиентовТакие стрессы моделировать смысла нет, вы правы. Я говорю об экономических