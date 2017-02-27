somilitark написав: п.с. Щось тут давно за ліру не було, так ось можу розповісти вам всім одну цікаву історію, був жив один виробник в Стамбулі, ніби справи шли не погано, фірма років 20 була на плаву, розвивалась, виробляла непоганий товар на експорт, отримали сертифікати в Європі і Америці. Так ось весною на виробництві трапилась біда, згорів цех, але всіх керівництво фірми запевняло, що проблеми не критичні, перекредитуємось у банків, позичимо ще трохи і відновим виробництво. Розпродали складські запаси, але нажаль виробництво не відновили, банки зажадали повернення кредитів, бо більшість інших позичальників не можуть обслуговувати кредити, кредити багато брали виробникі в валюті, та і в лірах теж не погашають. Довго шли перемовини із банком, але банк не дав грошей і наклав через суд арешт на рахунки, бо банки самі на грані дефолта. І от і все, фірма з більш як 20-ти річним досвідом виробництва, 80% якої шло на експорт, банкрот. Ось така вона цілюща девальвація. Дайте ще кричать пропагандісти, але у нас влада не говорить, а діями каже: не дочекаєтесь.
Трогательная история. Но верится больше общенациональным данным. Например, о динамике промышленного производства за последние 10 лет:
PS: и перестаньте уже искажать чужие идеи - лечить экономику девальвациями никто не предлагает. Напротив, предлагают монетарные механизмы во избежание циклических девальвационных шоков, каждый раз отбрасывающих экономику на 3-5 лет назад
somilitark написав: п.с. Щось тут давно за ліру не було, так ось можу розповісти вам всім одну цікаву історію, був жив один виробник в Стамбулі, ніби справи шли не погано, фірма років 20 була на плаву, розвивалась, виробляла непоганий товар на експорт, отримали сертифікати в Європі і Америці. Так ось весною на виробництві трапилась біда, згорів цех, але всіх керівництво фірми запевняло, що проблеми не критичні, перекредитуємось у банків, позичимо ще трохи і відновим виробництво. Розпродали складські запаси, але нажаль виробництво не відновили, банки зажадали повернення кредитів, бо більшість інших позичальників не можуть обслуговувати кредити, кредити багато брали виробникі в валюті, та і в лірах теж не погашають. Довго шли перемовини із банком, але банк не дав грошей і наклав через суд арешт на рахунки, бо банки самі на грані дефолта. І от і все, фірма з більш як 20-ти річним досвідом виробництва, 80% якої шло на експорт, банкрот. Ось така вона цілюща девальвація. Дайте ще кричать пропагандісти, але у нас влада не говорить, а діями каже: не дочекаєтесь.
Трогательная история. Но верится больше общенациональным данным. Например, о динамике промышленного производства за последние 10 лет:
пане пропагандіст із ольгіно, а можна ще графік середньої зарплатні? Хочеться побачити в долларах, в лірах буде точно такий же, а от в долларах буде набагато цікавішій, ну щоб всі знали як діє девал, хоча 2015-й був зовсім нещодавно, всі не діти, пам'ятають що кратний девал робить з доходами і як взлітають ціни, але пропаганда для лаврових то святе, від правди там дуже далеко.