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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8659866086618662

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 91
Віддаю перевагу гривні
5%
5
10%
3%
3
20%
7%
6
30%
3%
3
40%
1%
1
50%
4%
4
60%
3%
3
70%
13%
12
більше 80%
59%
54
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:08

Пока "падение доллара" выглядит вот так.
А уже столько переможных криков.
Нельзя ли поспокойнее?
Зображення

Пока все эти сливы (и мои в том числе) выглядят, как порпытки поймать вершину так же, как раньше на 27.50 ловили дно.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:15

  somilitark написав:
п.с. Щось тут давно за ліру не було, так ось можу розповісти вам всім одну цікаву історію, був жив один виробник в Стамбулі, ніби справи шли не погано, фірма років 20 була на плаву, розвивалась, виробляла непоганий товар на експорт, отримали сертифікати в Європі і Америці.
Так ось весною на виробництві трапилась біда, згорів цех, але всіх керівництво фірми запевняло, що проблеми не критичні, перекредитуємось у банків, позичимо ще трохи і відновим виробництво. Розпродали складські запаси, але нажаль виробництво не відновили, банки зажадали повернення кредитів, бо більшість інших позичальників не можуть обслуговувати кредити, кредити багато брали виробникі в валюті, та і в лірах теж не погашають.
Довго шли перемовини із банком, але банк не дав грошей і наклав через суд арешт на рахунки, бо банки самі на грані дефолта.
І от і все, фірма з більш як 20-ти річним досвідом виробництва, 80% якої шло на експорт, банкрот. Ось така вона цілюща девальвація. Дайте ще кричать пропагандісти, але у нас влада не говорить, а діями каже: не дочекаєтесь. :!:


Трогательная история. Но верится больше общенациональным данным. Например, о динамике промышленного производства за последние 10 лет:

Зображення

PS: и перестаньте уже искажать чужие идеи - лечить экономику девальвациями никто не предлагает. Напротив, предлагают монетарные механизмы во избежание циклических девальвационных шоков, каждый раз отбрасывающих экономику на 3-5 лет назад
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:25

  zРадио написав:
  somilitark написав:
п.с. Щось тут давно за ліру не було, так ось можу розповісти вам всім одну цікаву історію, був жив один виробник в Стамбулі, ніби справи шли не погано, фірма років 20 була на плаву, розвивалась, виробляла непоганий товар на експорт, отримали сертифікати в Європі і Америці.
Так ось весною на виробництві трапилась біда, згорів цех, але всіх керівництво фірми запевняло, що проблеми не критичні, перекредитуємось у банків, позичимо ще трохи і відновим виробництво. Розпродали складські запаси, але нажаль виробництво не відновили, банки зажадали повернення кредитів, бо більшість інших позичальників не можуть обслуговувати кредити, кредити багато брали виробникі в валюті, та і в лірах теж не погашають.
Довго шли перемовини із банком, але банк не дав грошей і наклав через суд арешт на рахунки, бо банки самі на грані дефолта.
І от і все, фірма з більш як 20-ти річним досвідом виробництва, 80% якої шло на експорт, банкрот. Ось така вона цілюща девальвація. Дайте ще кричать пропагандісти, але у нас влада не говорить, а діями каже: не дочекаєтесь. :!:


Трогательная история. Но верится больше общенациональным данным. Например, о динамике промышленного производства за последние 10 лет:

Зображення

пане пропагандіст із ольгіно, а можна ще графік середньої зарплатні?
Хочеться побачити в долларах, в лірах буде точно такий же, а от в долларах буде набагато цікавішій, ну щоб всі знали як діє девал, хоча 2015-й був зовсім нещодавно, всі не діти, пам'ятають що кратний девал робить з доходами і як взлітають ціни, але пропаганда для лаврових то святе, від правди там дуже далеко.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:42

somilitark

Пане невігласе, прийміть заспокійливе
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:На прошлой неделе я дал динамику с 2018-го. 2021-й растет только к 2020-му, а падает - к 2019-му и 2018-му, что говорит о том, что дело далеко не только в урожаях/неурожаях

Жовтень 2021 від перевезень 1-10 відняти 1-9 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 021_u.html
258.4 - 229.7 = 28.7 млн.т.
Жовтень 2019
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1019_u.htm
262.1 - 234.2 = 27.9 млн.т.
Або +3%.
Зрада не росте....
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:16

zРадио
Поки що ви проявляєте некомпетенцію у галузі сільського господарства, енергетики, а сьогодні і транспорту...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:37

  Denik написав:Жовтень 2021 від перевезень 1-10 відняти 1-9 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 021_u.html
258.4 - 229.7 = 28.7 млн.т.
Жовтень 2019
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1019_u.htm
262.1 - 234.2 = 27.9 млн.т.
Або +3%.
Зрада не росте....


Вы тренд видите по одному месяцу? Везет. А что же стыдливо июль, август и сентябрь не сравнили, начиная с которых обещаете нам золотые горы?

  Denik написав:zРадио
Поки що ви проявляєте некомпетенцію у галузі сільського господарства, енергетики, а сьогодні і транспорту...


Некомпетентность, вы хотели сказать. Подковырка оказалась холостой. Старайтесь лучше
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Вы тренд видите по одному месяцу? Везет. А что же стыдливо июль, август и сентябрь не сравнили, начиная с которых обещаете нам золотые горы?

Збирання врожаю почалося пізніше. В серпні ще притримували продажі врожаю в очікуванні кращих цін.
В мене немає жодних сумнівів, що тенденція жовтня продовжиться, бо

УЗ установила абсолютный рекорд по перевозке зерновых грузов в ноябре 2021 года
https://cfts.org.ua/news/2021/12/06/uz_ ... goda_68047
І така саме ситуація буде у грудні, бо встановилися високі ставки на оренду вагонів, що свідчить про високий попит на переаезення
https://www.railinsider.com.ua/pid-chas ... na-gruden/
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:26

  Denik написав:
  zРадио написав:Вы тренд видите по одному месяцу? Везет. А что же стыдливо июль, август и сентябрь не сравнили, начиная с которых обещаете нам золотые горы?

Збирання врожаю почалося пізніше. В серпні ще притримували продажі врожаю в очікуванні кращих цін.
В мене немає жодних сумнівів, що тенденція жовтня продовжиться, бо

УЗ установила абсолютный рекорд по перевозке зерновых грузов в ноябре 2021 года
https://cfts.org.ua/news/2021/12/06/uz_ ... goda_68047
І така саме ситуація буде у грудні, бо встановилися високі ставки на оренду вагонів, що свідчить про високий попит на переаезення
https://www.railinsider.com.ua/pid-chas ... na-gruden/

І що з того особисто для пересічного? Хліб дорожчає, комуналка дорожчає, ціни на іншу похідну продукцію теж дорожчають.

Рекордний врожай - це перекинувся самоскид з грошима на вулиці олігархів, бо вони задешево змогли закупити пальце і добрива у 2020-початку 2021 роках.
Zebra
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