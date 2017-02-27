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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 гру, 2021 21:37
Вы тренд видите по одному месяцу? Везет. А что же стыдливо июль, август и сентябрь не сравнили, начиная с которых обещаете нам золотые горы?
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Додано: Пон 06 гру, 2021 22:05
zРадио написав:
Вы тренд видите по одному месяцу? Везет. А что же стыдливо июль, август и сентябрь не сравнили, начиная с которых обещаете нам золотые горы?
Збирання врожаю почалося пізніше. В серпні ще притримували продажі врожаю в очікуванні кращих цін.
В мене немає жодних сумнівів, що тенденція жовтня продовжиться, бо
УЗ установила абсолютный рекорд по перевозке зерновых грузов в ноябре 2021 годаhttps://cfts.org.ua/news/2021/12/06/uz_ ... goda_68047
І така саме ситуація буде у грудні, бо встановилися високі ставки на оренду вагонів, що свідчить про високий попит на переаезенняhttps://www.railinsider.com.ua/pid-chas ... na-gruden/
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Додано: Пон 06 гру, 2021 22:26
Denik написав: zРадио написав:
Вы тренд видите по одному месяцу? Везет. А что же стыдливо июль, август и сентябрь не сравнили, начиная с которых обещаете нам золотые горы?
Збирання врожаю почалося пізніше. В серпні ще притримували продажі врожаю в очікуванні кращих цін.
В мене немає жодних сумнівів, що тенденція жовтня продовжиться, бо
УЗ установила абсолютный рекорд по перевозке зерновых грузов в ноябре 2021 годаhttps://cfts.org.ua/news/2021/12/06/uz_ ... goda_68047
І така саме ситуація буде у грудні, бо встановилися високі ставки на оренду вагонів, що свідчить про високий попит на переаезенняhttps://www.railinsider.com.ua/pid-chas ... na-gruden/
І що з того особисто для пересічного? Хліб дорожчає, комуналка дорожчає, ціни на іншу похідну продукцію теж дорожчають.
Рекордний врожай - це перекинувся самоскид з грошима на вулиці олігархів, бо вони задешево змогли закупити пальце і добрива у 2020-початку 2021 роках.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 09:15
Привіт, товариство!
Сьогодні-завтра думаю, що їдемо вниз на 8-18коп!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍😃😁
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Додано: Вів 07 гру, 2021 09:32
Успіх написав:
Привіт, товариство!
Сьогодні-завтра думаю, що їдемо вниз на 8-18коп!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍😃😁
Некоторые уже разбагатели, па27,4!!
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