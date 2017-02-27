RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8659866086618662

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 94
Віддаю перевагу гривні
5%
5
10%
3%
3
20%
6%
6
30%
3%
3
40%
1%
1
50%
5%
5
60%
3%
3
70%
15%
14
більше 80%
57%
54
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:37

  Denik написав:Жовтень 2021 від перевезень 1-10 відняти 1-9 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 021_u.html
258.4 - 229.7 = 28.7 млн.т.
Жовтень 2019
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1019_u.htm
262.1 - 234.2 = 27.9 млн.т.
Або +3%.
Зрада не росте....


Вы тренд видите по одному месяцу? Везет. А что же стыдливо июль, август и сентябрь не сравнили, начиная с которых обещаете нам золотые горы?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11860
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2873 раз.
Подякували: 6320 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Вы тренд видите по одному месяцу? Везет. А что же стыдливо июль, август и сентябрь не сравнили, начиная с которых обещаете нам золотые горы?

Збирання врожаю почалося пізніше. В серпні ще притримували продажі врожаю в очікуванні кращих цін.
В мене немає жодних сумнівів, що тенденція жовтня продовжиться, бо

УЗ установила абсолютный рекорд по перевозке зерновых грузов в ноябре 2021 года
https://cfts.org.ua/news/2021/12/06/uz_ ... goda_68047
І така саме ситуація буде у грудні, бо встановилися високі ставки на оренду вагонів, що свідчить про високий попит на переаезення
https://www.railinsider.com.ua/pid-chas ... na-gruden/
Denik
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 23.02.09
Подякував: 342 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:26

  Denik написав:
  zРадио написав:Вы тренд видите по одному месяцу? Везет. А что же стыдливо июль, август и сентябрь не сравнили, начиная с которых обещаете нам золотые горы?

Збирання врожаю почалося пізніше. В серпні ще притримували продажі врожаю в очікуванні кращих цін.
В мене немає жодних сумнівів, що тенденція жовтня продовжиться, бо

УЗ установила абсолютный рекорд по перевозке зерновых грузов в ноябре 2021 года
https://cfts.org.ua/news/2021/12/06/uz_ ... goda_68047
І така саме ситуація буде у грудні, бо встановилися високі ставки на оренду вагонів, що свідчить про високий попит на переаезення
https://www.railinsider.com.ua/pid-chas ... na-gruden/

І що з того особисто для пересічного? Хліб дорожчає, комуналка дорожчає, ціни на іншу похідну продукцію теж дорожчають.

Рекордний врожай - це перекинувся самоскид з грошима на вулиці олігархів, бо вони задешево змогли закупити пальце і добрива у 2020-початку 2021 роках.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10652
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1518 раз.
Подякували: 2189 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Привіт, товариство!
Сьогодні-завтра думаю, що їдемо вниз на 8-18коп! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍😃😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2132
З нами з: 18.03.21
Подякував: 67 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Сьогодні-завтра думаю, що їдемо вниз на 8-18коп!
Зображення
Denik
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 23.02.09
Подякував: 342 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:32

  Успіх написав:Привіт, товариство!
Сьогодні-завтра думаю, що їдемо вниз на 8-18коп! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍😃😁
Некоторые уже разбагатели, па27,4!!
fin
 
Повідомлень: 730
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8659866086618662
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Denik, Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2902, 2903, 2904
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29036 15634282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 03:03
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7892 14865848
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 14:53
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 125, 126, 127
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1265 4095936
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 07:21
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2618)
07.12.2021 09:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.