Додано: Вів 07 гру, 2021 15:42

Denik написав: zРадио написав: В декабре, ожидаемо, будут много занимать. Очень много. Номинальный ВВП 2021-го составит в районе >5 трлн. Значит один 2-2,5% - это разброс 100-130 млрд грн В декабре, ожидаемо, будут много занимать. Очень много. Номинальный ВВП 2021-го составит в районе >5 трлн. Значит один 2-2,5% - это разброс 100-130 млрд грн

Не буде ніяких займів. Просто будуть невиконані видатки бюджету. Не буде ніяких займів. Просто будуть невиконані видатки бюджету.

Підтримую!Іноді дуже корисно мати аналітичний склад розуму і задати собі всього декілька питань.В цьому питанні хочеться з'ясувати, а де пан міністр візьме 100 ярдів гривень?Надрукувати не вийде, бо НБУ на таке просто не піде.Якщо навіть врубають 15% по ОВДП, то ну може 10-20 ярдів відчайдухів і залетить позапланово.Може МВФ нам дасть 4 ярди долларів на фінансування бюджета?Але МВФ не дає на фінансування бюджета, в крайніх випадках, але зараз точно такого не дозволить.Може нерезеденти набіжуть?Сьогодні напевне не 1-ше квітня((Які ще варіанти?Взяти під 7 чи 8% євробондів і гахнути під них пряму емісію?Це те що ви нам приписували, але таке забороняє МВФ і в нас такої дурні не робиться з 2014-го.Міністр явно щось погрався економічними термінами в словоблудіє, без прив'язки до змісту і реальних дій. Треба завжди питати у заступників, бо в будь якій організації, як правило перші люди це ідіоти. Думаю тут теж спрацювало те саме правило.А може він підбадьорив овенів, які чекають новорічний стрибок курса на аномально високому виконанні бюджета?Але залишилось справа за малим, де взяти 100 ярдів.Але скоріш за все буде секвестр.Ось так, іноді за графіками не можна скласти 2+2По курсу, боковик, на дуже високому рівні, все як хотів НБУ, головний ворог гривні!!!