RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8661866286638664

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 97
Віддаю перевагу гривні
5%
5
10%
3%
3
20%
6%
6
30%
3%
3
40%
1%
1
50%
5%
5
60%
3%
3
70%
14%
14
більше 80%
59%
57
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:26

  Realist написав:
  prodigy написав:
  Ой+ написав:Гойдалки з курсом валют в Україні: що відбувається (Андрій Ярмак) https://24tv.ua/goydalki-kursom-valyut- ... i_n1812710

статья мимо кассы, у нас своя свадьба

Андрія читаю постійно вже два роки. Дуже цікаво пише. Але в основному про те чим займається - продукти харчування. І ще про ковід і про українця який живе із сімєю у Римі. Аналітичне мислення у Андрія чудове.
Ця стаття - напевно "проба пера" на ширшу тему і це, швидше за все, оціночне судження, хоч воно і не позбавлене сенсу.
Всі знають що щось повинно трапитись. Десь ця напруга повинна "розрядитись" бо без падіння не буде нового росту. Але Де? Коли? і Як? це все лише здогадки.
Це вже потім знімуть фільм про тих хто: "А я ж вам казав!. Я ж вас попереджував!". Фільм про останню кризу дуже навіть нічого. Повчальний.

Ф.27,22-25/27,33-35 Стабілізувались. Коли там Байден має телефонувати Путіну?


Ух ты) Я Андрея знаю почти 20 лет со времен "проекта аграрного маркетинга", лет десять назад встречались в живую, сводил его с одним инвестором в с/х. Мысли у него оригинальные, живые, прогнозист он отличный, я бы прислушался.
viy
 
Повідомлень: 153
З нами з: 13.08.18
Подякував: 182 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Станом на 1 грудня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 30 548,5 млн дол. США. У листопаді вони зросли на 3% насамперед завдяки надходженню другого траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by обсягом 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ).
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... -listopada
NatiK
 
Повідомлень: 25
З нами з: 01.02.18
Подякував: 111 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:42

  Denik написав:
  zРадио написав:В декабре, ожидаемо, будут много занимать. Очень много. Номинальный ВВП 2021-го составит в районе >5 трлн. Значит один 2-2,5% - это разброс 100-130 млрд грн

Не буде ніяких займів. Просто будуть невиконані видатки бюджету.

Підтримую!
Іноді дуже корисно мати аналітичний склад розуму і задати собі всього декілька питань.
В цьому питанні хочеться з'ясувати, а де пан міністр візьме 100 ярдів гривень?
Надрукувати не вийде, бо НБУ на таке просто не піде.
Якщо навіть врубають 15% по ОВДП, то ну може 10-20 ярдів відчайдухів і залетить позапланово.
Може МВФ нам дасть 4 ярди долларів на фінансування бюджета?
Але МВФ не дає на фінансування бюджета, в крайніх випадках, але зараз точно такого не дозволить.
Може нерезеденти набіжуть?
Сьогодні напевне не 1-ше квітня((
Які ще варіанти?
Взяти під 7 чи 8% євробондів і гахнути під них пряму емісію?
Це те що ви нам приписували, але таке забороняє МВФ і в нас такої дурні не робиться з 2014-го.
Міністр явно щось погрався економічними термінами в словоблудіє, без прив'язки до змісту і реальних дій. Треба завжди питати у заступників, бо в будь якій організації, як правило перші люди це ідіоти. Думаю тут теж спрацювало те саме правило.
А може він підбадьорив овенів, які чекають новорічний стрибок курса на аномально високому виконанні бюджета?
Але залишилось справа за малим, де взяти 100 ярдів. :lol:
Але скоріш за все буде секвестр.
Ось так, іноді за графіками не можна скласти 2+2 :mrgreen:

По курсу, боковик, на дуже високому рівні, все як хотів НБУ, головний ворог гривні!!!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12112
З нами з: 30.12.09
Подякував: 456 раз.
Подякували: 3246 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:48

  zРадио написав:В декабре, ожидаемо, Минфин будет много занимать. Очень много. Номинальный ВВП составит >5 трлн, значит 2-2,5% - это разброс 100-130 млрд грн

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко ожидает существенного роста дефицита госбюджета в декабре - до 3-3,5% ВВП.
"За 11 месяцев 2021 года фактический дефицит бюджета составляет около 1% ВВП, но декабрь сложный месяц, нужно профинансировать много расходов. Поэтому в декабре размер дефицита существенно вырастет", – сказал он в кулуарах парламента после принятия госбюджета на 2022 год в четверг.
"Существенно - это имеется в виду, возможно, 3-3,5%. Но я сейчас боюсь прогнозировать, так как планируются изменения в бюджет", – добавил министр.

Будьте такі добрі. В контексті новини яку ви навели, можете прокоментувати Ось цю новину? Дякую.
Realist
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1745 раз.
Подякували: 1502 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:54

  Denik написав:
  zРадио написав:В декабре, ожидаемо, будут много занимать. Очень много. Номинальный ВВП 2021-го составит в районе >5 трлн. Значит один 2-2,5% - это разброс 100-130 млрд грн

Не буде ніяких займів. Просто будуть невиконані видатки бюджету.

Правда десь по-середині. Буде стільки видатків скільки зможуть позичити.
Як будуть позичати - це вже інше питання. Дуже великого маневру через держбанки не має бо вони і так по вуха в облігаціях і для інфляції додаткові трати не дуже корисні. Нерезидентам ми на разі мало цікаві і через сусіда аґресора і через політику і через курс.
Реально до 50 млрд на протязі грудня і то по оптимістичному сценарію. Решта - надлишковими доходами бюджету.
Realist
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1745 раз.
Подякували: 1502 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............07.12.2021..........08.12.2021
дата розрахунку.............06.12.2021...........07.12.2021
Євро................................30,9055................30,7277...-0.58%
Долар США.....................27,3791................27,3317...-0.17%
После полудня курс практически не изменился.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, чуть постояли и откатились на копейку. После 11 более продолжительный этап роста повысил котировки на 3.5 копейки. Незадолго до 12 на копейку опустились.
В мире доллар, совершив несколько разнонаправленных движений в результате которых оказался чуть выше уровня вчерашнего полудня.
Справочный курс встретили котировками 27.3250 - 27.3450, что на 3.5 копейки выше уровня открытия.

После 12 и перед обедом прибавили по копейке. После обеда за 1.5 часа размеренного снижения опустились на 5 копеек.
В мире доллар после 12 пошел в рост. В последние минуты рост ускорился.
Официальный курс встретили котировками 27.2950 - 27.3150. За день выросли на полкопейки относительно открытия и опустились на полкопейки относительно вчерашнего закрытия.
Первая половина сессии прошла в относительно равновесной торговле с легким моральным преимуществом у продавцов, которые позволяли себе периодически придерживать валюту. После обеда, как и вчера, оказалось, что валюта в избытке и котировки покатились вниз.
Еще одна сессия прошла без участия НБУ.

Этот день в истории:
2020 - 28.2394 (-6) -90
2019 - 23.7248 (-15) +361

2018 - 27.8242 (-5)
2017 - 27.1194 (+1)

НБУ опубликовал данные о резервах:
НБУ написав:Станом на 1 грудня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 30 548,5 млн дол. США. У листопаді вони зросли на 3% насамперед завдяки надходженню другого траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by обсягом 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ).
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6230
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4930 раз.
Подякували: 14821 раз.
 
Профіль
37
19
28
2
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:56

  Qwerty написав:Відчувається, що при Зеленському добробут у людей піднявся і значно піднявся! Ну, і транспортний потік значно збільшився завдяки новим побудованим дорогам! Не нарадуєшся якісним дорогам! Якщо б попередники хоч половину робили того, що роблять при Зе, ми б сьогодні були більш розвинутішими, а так всякі порохи лише палки в колеса!


Сьогодні по всьому форуму одні і ті ж байки про ріст процент жирів у маслі та панегіріки Найвеличнішому Лідеру Нації, хула папіреднікам та іншим казлам "які мєшають жіть"

Панове, у вас конкурс на довжину язика та глибину ректального вилизування чи все так погано зі спекуляцієй валютой що доводиться підробляти віртуальной проституцієй ?
akido
 
Повідомлень: 222
З нами з: 18.02.21
Подякував: 38 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:ТЭЦ понемногу начинают переходить на газ, опустошение хранилищ ускорится.

В Укренерго думають інакше.
https://ua.energy/zagalni-novyny/novyj- ... ya-kyyeva/
Denik
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 23.02.09
Подякував: 343 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:15

  Denik написав:
  Zebra написав:ТЭЦ понемногу начинают переходить на газ, опустошение хранилищ ускорится.

В Укренерго думають інакше.
https://ua.energy/zagalni-novyny/novyj- ... ya-kyyeva/


В будь-якому разі до кінця зими сховища будуть або порожні або майже порожні.

Доведеться закупати не менше 10 млрд.кубів газу. На це буде потрібно витратити не менше 10 млрд. доларів протягом літа.

Хтось мені розповість "на курс вплину 0" чи щось подібне ?
akido
 
Повідомлень: 222
З нами з: 18.02.21
Подякував: 38 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:В будь-якому разі до кінця зими сховища будуть або порожні або майже порожні.

Доведеться закупати не менше 10 млрд.кубів газу. На це буде потрібно витратити не менше 10 млрд. доларів протягом літа.

Не дочекаєтесь. Вже минуло більше чверті опалювального сезону (28%), а сховища спорожніли лише на 3 млрд. куб., або на 16%. На кінець сезону прийдемо десь із залишком 9-10 млрд. куб. м., по впав відбір нерезидентами з митного складу.

І хто сказав, зо влітку газ буде по 1000 дол???
P.S.
прогноз погоди бачили?
https://www.gismeteo.ua/weather-kyiv-4944/2-weeks/
Denik
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 23.02.09
Подякував: 343 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8661866286638664
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _Alex_, akido, beket1961, Zebra, ЛАД і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2902, 2903, 2904
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29038 15655328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 15:19
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7892 14890535
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 14:53
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 125, 126, 127
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1265 4103856
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 07:21
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2625)
07.12.2021 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.