Андрія читаю постійно вже два роки. Дуже цікаво пише. Але в основному про те чим займається - продукти харчування. І ще про ковід і про українця який живе із сімєю у Римі. Аналітичне мислення у Андрія чудове. Ця стаття - напевно "проба пера" на ширшу тему і це, швидше за все, оціночне судження, хоч воно і не позбавлене сенсу. Всі знають що щось повинно трапитись. Десь ця напруга повинна "розрядитись" бо без падіння не буде нового росту. Але Де? Коли? і Як? це все лише здогадки. Це вже потім знімуть фільм про тих хто: "А я ж вам казав!. Я ж вас попереджував!". Фільм про останню кризу дуже навіть нічого. Повчальний.
Ф.27,22-25/27,33-35 Стабілізувались. Коли там Байден має телефонувати Путіну?
Ух ты) Я Андрея знаю почти 20 лет со времен "проекта аграрного маркетинга", лет десять назад встречались в живую, сводил его с одним инвестором в с/х. Мысли у него оригинальные, живые, прогнозист он отличный, я бы прислушался.
Станом на 1 грудня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 30 548,5 млн дол. США. У листопаді вони зросли на 3% насамперед завдяки надходженню другого траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by обсягом 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ). https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... -listopada
zРадио написав:В декабре, ожидаемо, будут много занимать. Очень много. Номинальный ВВП 2021-го составит в районе >5 трлн. Значит один 2-2,5% - это разброс 100-130 млрд грн
Не буде ніяких займів. Просто будуть невиконані видатки бюджету.
Підтримую! Іноді дуже корисно мати аналітичний склад розуму і задати собі всього декілька питань. В цьому питанні хочеться з'ясувати, а де пан міністр візьме 100 ярдів гривень? Надрукувати не вийде, бо НБУ на таке просто не піде. Якщо навіть врубають 15% по ОВДП, то ну може 10-20 ярдів відчайдухів і залетить позапланово. Може МВФ нам дасть 4 ярди долларів на фінансування бюджета? Але МВФ не дає на фінансування бюджета, в крайніх випадках, але зараз точно такого не дозволить. Може нерезеденти набіжуть? Сьогодні напевне не 1-ше квітня(( Які ще варіанти? Взяти під 7 чи 8% євробондів і гахнути під них пряму емісію? Це те що ви нам приписували, але таке забороняє МВФ і в нас такої дурні не робиться з 2014-го. Міністр явно щось погрався економічними термінами в словоблудіє, без прив'язки до змісту і реальних дій. Треба завжди питати у заступників, бо в будь якій організації, як правило перші люди це ідіоти. Думаю тут теж спрацювало те саме правило. А може він підбадьорив овенів, які чекають новорічний стрибок курса на аномально високому виконанні бюджета? Але залишилось справа за малим, де взяти 100 ярдів. Але скоріш за все буде секвестр. Ось так, іноді за графіками не можна скласти 2+2
По курсу, боковик, на дуже високому рівні, все як хотів НБУ, головний ворог гривні!!!
zРадио написав:В декабре, ожидаемо, Минфин будет много занимать. Очень много. Номинальный ВВП составит >5 трлн, значит 2-2,5% - это разброс 100-130 млрд грн
Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко ожидает существенного роста дефицита госбюджета в декабре - до 3-3,5% ВВП. "За 11 месяцев 2021 года фактический дефицит бюджета составляет около 1% ВВП, но декабрь сложный месяц, нужно профинансировать много расходов. Поэтому в декабре размер дефицита существенно вырастет", – сказал он в кулуарах парламента после принятия госбюджета на 2022 год в четверг. "Существенно - это имеется в виду, возможно, 3-3,5%. Но я сейчас боюсь прогнозировать, так как планируются изменения в бюджет", – добавил министр.
Будьте такі добрі. В контексті новини яку ви навели, можете прокоментувати Ось цю новину? Дякую.
zРадио написав:В декабре, ожидаемо, будут много занимать. Очень много. Номинальный ВВП 2021-го составит в районе >5 трлн. Значит один 2-2,5% - это разброс 100-130 млрд грн
Не буде ніяких займів. Просто будуть невиконані видатки бюджету.
Правда десь по-середині. Буде стільки видатків скільки зможуть позичити. Як будуть позичати - це вже інше питання. Дуже великого маневру через держбанки не має бо вони і так по вуха в облігаціях і для інфляції додаткові трати не дуже корисні. Нерезидентам ми на разі мало цікаві і через сусіда аґресора і через політику і через курс. Реально до 50 млрд на протязі грудня і то по оптимістичному сценарію. Решта - надлишковими доходами бюджету.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............07.12.2021..........08.12.2021 дата розрахунку.............06.12.2021...........07.12.2021 Євро................................30,9055................30,7277...-0.58% Долар США.....................27,3791................27,3317...-0.17% После полудня курс практически не изменился.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, чуть постояли и откатились на копейку. После 11 более продолжительный этап роста повысил котировки на 3.5 копейки. Незадолго до 12 на копейку опустились. В мире доллар, совершив несколько разнонаправленных движений в результате которых оказался чуть выше уровня вчерашнего полудня. Справочный курс встретили котировками 27.3250 - 27.3450, что на 3.5 копейки выше уровня открытия.
После 12 и перед обедом прибавили по копейке. После обеда за 1.5 часа размеренного снижения опустились на 5 копеек. В мире доллар после 12 пошел в рост. В последние минуты рост ускорился. Официальный курс встретили котировками 27.2950 - 27.3150. За день выросли на полкопейки относительно открытия и опустились на полкопейки относительно вчерашнего закрытия. Первая половина сессии прошла в относительно равновесной торговле с легким моральным преимуществом у продавцов, которые позволяли себе периодически придерживать валюту. После обеда, как и вчера, оказалось, что валюта в избытке и котировки покатились вниз. Еще одна сессия прошла без участия НБУ.
Этот день в истории: 2020 - 28.2394 (-6) -90 2019 - 23.7248 (-15) +361
НБУ написав:Станом на 1 грудня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 30 548,5 млн дол. США. У листопаді вони зросли на 3% насамперед завдяки надходженню другого траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by обсягом 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ).
Qwerty написав:Відчувається, що при Зеленському добробут у людей піднявся і значно піднявся! Ну, і транспортний потік значно збільшився завдяки новим побудованим дорогам! Не нарадуєшся якісним дорогам! Якщо б попередники хоч половину робили того, що роблять при Зе, ми б сьогодні були більш розвинутішими, а так всякі порохи лише палки в колеса!
Сьогодні по всьому форуму одні і ті ж байки про ріст процент жирів у маслі та панегіріки Найвеличнішому Лідеру Нації, хула папіреднікам та іншим казлам "які мєшають жіть"
Панове, у вас конкурс на довжину язика та глибину ректального вилизування чи все так погано зі спекуляцієй валютой що доводиться підробляти віртуальной проституцієй ?
akido написав:В будь-якому разі до кінця зими сховища будуть або порожні або майже порожні.
Доведеться закупати не менше 10 млрд.кубів газу. На це буде потрібно витратити не менше 10 млрд. доларів протягом літа.
Не дочекаєтесь. Вже минуло більше чверті опалювального сезону (28%), а сховища спорожніли лише на 3 млрд. куб., або на 16%. На кінець сезону прийдемо десь із залишком 9-10 млрд. куб. м., по впав відбір нерезидентами з митного складу.