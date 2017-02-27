Додано: Вів 07 гру, 2021 21:06

Господа!Я ожидал подобной реакции, ради неё и писал свой текст. Читать было интересно, если бы не одно но: ваш шар не попал в цель, вместо игрового шара в лузу вы загнали биток. Зачем искать в моём тексте то, чего в нём нет? Если кто-то там увидел какие-то объяснения, призмы, параллели и прочие перпендикуляры – ну что я могу сделать? Многие видят чёрное, многие видят белое, а чёрно-белое дано видеть единицам, как говорил мой учитель.По поводу выбора: в моём тексе было написано, что «если так случится». То есть или этот, или этот. Или я не понятно сказал? И, соответственно, из предлагаемого набора я выбираю вот такой вариант. Мне не нравятся оба, но один из них не нравится больше. Вот и всё, такая вот призма.Судя по изложенным здесь умозаключениям, выбор некоторых господ – противоположный. Хорошо, нет проблем. Вы пять лет прожили при «жму руку, обнимаю», вас всё устраивало, и вам хочется повторить. Ok, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает (С). Страну 30 лет бросает из стороны в сторону, а воз и ныне там. Соседнее государство, Польша, за это время сделала громадный рывок, а Украина нет. Потому что там политик, который допустил downfall, уходит навсегда. А вы хотите такого вернуть. Зачем? Всё что он может уже было им продемонстрировано, или вы ожидаете чего-то другого? Блажен кто верует, точнее не скажешь. Вот такие пироги. Наблюдать за всем этим со стороны занятно, но, как-то оно не приносит особого удовольствия.