імхо все погано, думають, що збріхати...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 гру, 2021 19:10
Додано: Вів 07 гру, 2021 19:10
Діаграма в штуках а один Клаас може коштувати як 5-6 МТЗ.
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У Байдена заговорили про эвакуацию. Источник cnn вполне заслуживает доверия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 гру, 2021 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:09
Досить давно не чув про схожі випадки.
Як у фільмі.
"Дешевий сир у мишоловці"
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:11
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!
Цифри за 2 тижні.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,1068
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0017
Повні оберти МБ за тиждень - 2767,0012
Середні оберти за тиждень - 553,4002
Середні оберти за рік - 411,9731
СередньоТижневеЗважене - 26,9090
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0390
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0003
Повні оберти МБ за тиждень - 2730,1587
Середні оберти за тиждень - 546,0317
Середні оберти за рік - 414,8748
СередньоТижневеЗважене - 27,2440
Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень знову більші ніж середні оберти за рік!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,3317(27,2142) грн./доляр. Знову дуже сильно підскочили вгору! СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,1922(27,1907) грн./дол. Це на 14 коп./дол. МЕНЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при ПРОДАЖІ доляра 0,51(0,09) відсотка. Трошечки перепродана гривня і перекуплен доляр. Здається, прийшов час продавати той доляр. Та треба уважно дивитись!!! Може коштовність доляра відскочить знову в зону перепроданості валюти...
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 14(2.35) копійок по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,2440(26,9090) грн./дол., а продавав дорожче. Знову не хіло так підскочили!!!
ВО
Хай щастить!
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Долярчик не пострадал?
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 07 гру, 2021 21:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 07 гру, 2021 21:05
сравнение в шт. если бы показали в грн, все было бы по-другому.
и в целом статья странная - ХТЗ давно не выпускает трактора до 100 л.с. и кроме сегмента больше 130 л.с. есть еще больше 300 л.с.
Додано: Вів 07 гру, 2021 21:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Господа!
Я ожидал подобной реакции, ради неё и писал свой текст. Читать было интересно, если бы не одно но: ваш шар не попал в цель, вместо игрового шара в лузу вы загнали биток. Зачем искать в моём тексте то, чего в нём нет? Если кто-то там увидел какие-то объяснения, призмы, параллели и прочие перпендикуляры – ну что я могу сделать? Многие видят чёрное, многие видят белое, а чёрно-белое дано видеть единицам, как говорил мой учитель.
По поводу выбора: в моём тексе было написано, что «если так случится». То есть или этот, или этот. Или я не понятно сказал? И, соответственно, из предлагаемого набора я выбираю вот такой вариант. Мне не нравятся оба, но один из них не нравится больше. Вот и всё, такая вот призма.
Судя по изложенным здесь умозаключениям, выбор некоторых господ – противоположный. Хорошо, нет проблем. Вы пять лет прожили при «жму руку, обнимаю», вас всё устраивало, и вам хочется повторить. Ok, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает (С). Страну 30 лет бросает из стороны в сторону, а воз и ныне там. Соседнее государство, Польша, за это время сделала громадный рывок, а Украина нет. Потому что там политик, который допустил downfall, уходит навсегда. А вы хотите такого вернуть. Зачем? Всё что он может уже было им продемонстрировано, или вы ожидаете чего-то другого? Блажен кто верует, точнее не скажешь. Вот такие пироги. Наблюдать за всем этим со стороны занятно, но, как-то оно не приносит особого удовольствия.
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