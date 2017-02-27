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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 86638664866586668667>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.5 5 100
Віддаю перевагу гривні
5%
5
10%
3%
3
20%
6%
6
30%
3%
3
40%
2%
2
50%
5%
5
60%
3%
3
70%
14%
14
більше 80%
59%
59
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 19:10

  asti написав:До сих пор нет результатов аукциона ОВГЗ...

імхо все погано, думають, що збріхати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 19:10

  Ukrainian написав:продажі нових тракторів за січень-жовтень 2021 року зросли на 79% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а кількість проданих одиниць техніки перевищила показники аналогічних періодів 2016-2017 рр. на 23% і 26,7%, відповідно. При цьому, в загальній структурі придбаної техніки лідером залишається МТЗ, який займає фактично «монопольне становище» в сегменті тракторів до 100 к.с., і які складають левову частку його продажів. Щодо вітчизняного виробника ХТЗ, то наразі показники продажів тракторів майже аналогічні з минулорічними.
Зображення

https://agropravda.com/news/tractors/17 ... -v-ukraini

Валюта іде в Білорусь :roll:

Діаграма в штуках а один Клаас може коштувати як 5-6 МТЗ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Biden administration considering options for possibly evacuating US citizens from Ukraine if Russia invades

https://edition.cnn.com/2021/12/07/poli ... index.html
У Байдена заговорили про эвакуацию. Источник cnn вполне заслуживает доверия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 гру, 2021 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:09

Зображення

"37-річна киянка облаштувала у центрі Львова фіктивний пункт обміну валют і ошукала львів'янина на 19 тис. доларів США. Для цього вона спеціально орендувала приміщення, облаштувала вивіску і таблицю з курсами валют. Пропонуючи на кілька копійок вигідніший курс, шахрайка дочекалася клієнта з крупною сумою і втекла з грошима через чорний хід, поки клієнт чекав на обмін. Через тиждень після випадку жінку знайшли і затримали у Києві, повідомила прес-служба поліції.

Поліція встановила, що 37-річна киянка разом із кількома спільниками (подробиць про спільників поліція поки що не розголошує) орендувала на вул. Під Дубом приміщення на першому поверсі, де облаштувала фіктивний обмінник. І ззовні, і всередині обмінник виглядав як справжній – була таблиця із курсом валют, апарат для перерахунку грошей, а ще фальшиві купюри для видимості роботи.

29 листопада до обмінника прийшов львів'янин, аби обміняти там 19 тис. доларів. Чоловік дав касирці долари, а поки чекав на гривні, вона втекла через задній вихід. Львів'янин одразу ж повідомив про випадок у поліцію."



Досить давно не чув про схожі випадки. :roll:
Як у фільмі. 8)

"Дешевий сир у мишоловці"
ST_11
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:11

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 5045(6494)випадки на добу на 06 грудня. Нам продовжує легшати!

Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижні.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,1068
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0017
Повні оберти МБ за тиждень - 2767,0012
Середні оберти за тиждень - 553,4002
Середні оберти за рік - 411,9731
СередньоТижневеЗважене - 26,9090

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0390
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0003
Повні оберти МБ за тиждень - 2730,1587
Середні оберти за тиждень - 546,0317
Середні оберти за рік - 414,8748
СередньоТижневеЗважене - 27,2440


Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень знову більші ніж середні оберти за рік!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,3317(27,2142) грн./доляр. Знову дуже сильно підскочили вгору! СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,1922(27,1907) грн./дол. Це на 14 коп./дол. МЕНЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при ПРОДАЖІ доляра 0,51(0,09) відсотка. Трошечки перепродана гривня і перекуплен доляр. Здається, прийшов час продавати той доляр. Та треба уважно дивитись!!! Може коштовність доляра відскочить знову в зону перепроданості валюти...

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 14(2.35) копійок по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,2440(26,9090) грн./дол., а продавав дорожче. Знову не хіло так підскочили!!!

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://korrespondent.net/city/lvov/442 ... -obmennyke

Долярчик не пострадал?
Foridm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ST_11 написав:Досить давно не чув про схожі випадки.
Что значит давно, 2-3 месяца тишины )) Это становится классикой.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://novyny.live/politics/iz-oboronn ... 28251.html якось так. Може бути корекція грн
orest
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:05

  Ukrainian написав:продажі нових тракторів за січень-жовтень 2021 року зросли на 79% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а кількість проданих одиниць техніки перевищила показники аналогічних періодів 2016-2017 рр. на 23% і 26,7%, відповідно. При цьому, в загальній структурі придбаної техніки лідером залишається МТЗ, який займає фактично «монопольне становище» в сегменті тракторів до 100 к.с., і які складають левову частку його продажів. Щодо вітчизняного виробника ХТЗ, то наразі показники продажів тракторів майже аналогічні з минулорічними.
Зображення

https://agropravda.com/news/tractors/17 ... -v-ukraini

Валюта іде в Білорусь :roll:

сравнение в шт. если бы показали в грн, все было бы по-другому.

и в целом статья странная - ХТЗ давно не выпускает трактора до 100 л.с. и кроме сегмента больше 130 л.с. есть еще больше 300 л.с.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа!

Я ожидал подобной реакции, ради неё и писал свой текст. Читать было интересно, если бы не одно но: ваш шар не попал в цель, вместо игрового шара в лузу вы загнали биток. Зачем искать в моём тексте то, чего в нём нет? Если кто-то там увидел какие-то объяснения, призмы, параллели и прочие перпендикуляры – ну что я могу сделать? Многие видят чёрное, многие видят белое, а чёрно-белое дано видеть единицам, как говорил мой учитель.

По поводу выбора: в моём тексе было написано, что «если так случится». То есть или этот, или этот. Или я не понятно сказал? И, соответственно, из предлагаемого набора я выбираю вот такой вариант. Мне не нравятся оба, но один из них не нравится больше. Вот и всё, такая вот призма. :mrgreen:

Судя по изложенным здесь умозаключениям, выбор некоторых господ – противоположный. Хорошо, нет проблем. Вы пять лет прожили при «жму руку, обнимаю», вас всё устраивало, и вам хочется повторить. Ok, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает (С). Страну 30 лет бросает из стороны в сторону, а воз и ныне там. Соседнее государство, Польша, за это время сделала громадный рывок, а Украина нет. Потому что там политик, который допустил downfall, уходит навсегда. А вы хотите такого вернуть. Зачем? Всё что он может уже было им продемонстрировано, или вы ожидаете чего-то другого? Блажен кто верует, точнее не скажешь. Вот такие пироги. Наблюдать за всем этим со стороны занятно, но, как-то оно не приносит особого удовольствия.
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