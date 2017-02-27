Ukrainian написав:продажі нових тракторів за січень-жовтень 2021 року зросли на 79% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а кількість проданих одиниць техніки перевищила показники аналогічних періодів 2016-2017 рр. на 23% і 26,7%, відповідно. При цьому, в загальній структурі придбаної техніки лідером залишається МТЗ, який займає фактично «монопольне становище» в сегменті тракторів до 100 к.с., і які складають левову частку його продажів. Щодо вітчизняного виробника ХТЗ, то наразі показники продажів тракторів майже аналогічні з минулорічними.
"37-річна киянка облаштувала у центрі Львова фіктивний пункт обміну валют і ошукала львів'янина на 19 тис. доларів США. Для цього вона спеціально орендувала приміщення, облаштувала вивіску і таблицю з курсами валют. Пропонуючи на кілька копійок вигідніший курс, шахрайка дочекалася клієнта з крупною сумою і втекла з грошима через чорний хід, поки клієнт чекав на обмін. Через тиждень після випадку жінку знайшли і затримали у Києві, повідомила прес-служба поліції.
Поліція встановила, що 37-річна киянка разом із кількома спільниками (подробиць про спільників поліція поки що не розголошує) орендувала на вул. Під Дубом приміщення на першому поверсі, де облаштувала фіктивний обмінник. І ззовні, і всередині обмінник виглядав як справжній – була таблиця із курсом валют, апарат для перерахунку грошей, а ще фальшиві купюри для видимості роботи.
29 листопада до обмінника прийшов львів'янин, аби обміняти там 19 тис. доларів. Чоловік дав касирці долари, а поки чекав на гривні, вона втекла через задній вихід. Львів'янин одразу ж повідомив про випадок у поліцію."
Досить давно не чув про схожі випадки. Як у фільмі.
дядя Caша написав: In memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,1068 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0017 Повні оберти МБ за тиждень - 2767,0012 Середні оберти за тиждень - 553,4002 Середні оберти за рік - 411,9731 СередньоТижневеЗважене - 26,9090
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0390 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0003 Повні оберти МБ за тиждень - 2730,1587 Середні оберти за тиждень - 546,0317 Середні оберти за рік - 414,8748 СередньоТижневеЗважене - 27,2440
Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень знову більші ніж середні оберти за рік!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,3317(27,2142) грн./доляр. Знову дуже сильно підскочили вгору! СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,1922(27,1907) грн./дол. Це на 14 коп./дол. МЕНЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при ПРОДАЖІ доляра 0,51(0,09) відсотка. Трошечки перепродана гривня і перекуплен доляр. Здається, прийшов час продавати той доляр. Та треба уважно дивитись!!! Може коштовність доляра відскочить знову в зону перепроданості валюти... На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 14(2.35) копійок по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,2440(26,9090) грн./дол., а продавав дорожче. Знову не хіло так підскочили!!!
Ukrainian написав:продажі нових тракторів за січень-жовтень 2021 року зросли на 79% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а кількість проданих одиниць техніки перевищила показники аналогічних періодів 2016-2017 рр. на 23% і 26,7%, відповідно. При цьому, в загальній структурі придбаної техніки лідером залишається МТЗ, який займає фактично «монопольне становище» в сегменті тракторів до 100 к.с., і які складають левову частку його продажів. Щодо вітчизняного виробника ХТЗ, то наразі показники продажів тракторів майже аналогічні з минулорічними.
Я ожидал подобной реакции, ради неё и писал свой текст. Читать было интересно, если бы не одно но: ваш шар не попал в цель, вместо игрового шара в лузу вы загнали биток. Зачем искать в моём тексте то, чего в нём нет? Если кто-то там увидел какие-то объяснения, призмы, параллели и прочие перпендикуляры – ну что я могу сделать? Многие видят чёрное, многие видят белое, а чёрно-белое дано видеть единицам, как говорил мой учитель.
По поводу выбора: в моём тексе было написано, что «если так случится». То есть или этот, или этот. Или я не понятно сказал? И, соответственно, из предлагаемого набора я выбираю вот такой вариант. Мне не нравятся оба, но один из них не нравится больше. Вот и всё, такая вот призма.
Судя по изложенным здесь умозаключениям, выбор некоторых господ – противоположный. Хорошо, нет проблем. Вы пять лет прожили при «жму руку, обнимаю», вас всё устраивало, и вам хочется повторить. Ok, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает (С). Страну 30 лет бросает из стороны в сторону, а воз и ныне там. Соседнее государство, Польша, за это время сделала громадный рывок, а Украина нет. Потому что там политик, который допустил downfall, уходит навсегда. А вы хотите такого вернуть. Зачем? Всё что он может уже было им продемонстрировано, или вы ожидаете чего-то другого? Блажен кто верует, точнее не скажешь. Вот такие пироги. Наблюдать за всем этим со стороны занятно, но, как-то оно не приносит особого удовольствия.