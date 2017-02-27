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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8664866586668667>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 101
Віддаю перевагу гривні
5%
5
10%
3%
3
20%
6%
6
30%
4%
4
40%
2%
2
50%
5%
5
60%
3%
3
70%
14%
14
більше 80%
58%
59
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:15

Стали известны итоги переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2.

Кроме того, из согласованного проекта американского оборонного бюджета исключили положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хло поторгувався, отримав остаточне зелене світло на свій депільний північний потік 2, ось і все, війни не буде, можна розходитись.
Тепер на носі весна, посівна, що там з газом, тобто буденні питання.
А завтра гривня капітально на ревал, кто захоче, може ще встигнути задорого злити валюту і погратися в давню народну гру українців: злив вкв зимою, закинув на депо, літом став назад, отримав гешефт на морозово!)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:37

somilitark
Какая весна, только зима началась, какой ревал, с какого перпугу то, не болтай ерундой.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:45

Сохраним график

После 15-30 опустились еще на 2 копейки.
Сессия закрылась котировками 27.2750 - 27.2950, на 2.5 копейки ниже, чем вчера.
Зображення

  Realist написав:Що трапилось. Автор цих текстів пішов у відпустку чи йому "надавали по шапці" за суб'єктивні вольності про діяльність НБУ на МБ? Раніше дуже цікаво було читати його точку зору.
А зараз, якось надто сухо і офіційно стало. Аж надто

Ну вот. Новый автор на Вас обиделся и вообще перестал публиковать отчеты за день :)
Еще и Минфин подбил не публиковать отчет о размещении облигаций :)
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 07 гру, 2021 21:49, всього редагувалось 2 разів.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  SherLock написав:Наблюдать за всем этим со стороны занятно


в этом и вся суть...остальное лирика
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:49

  75stasstas75 написав:somilitark
Какая весна, только зима началась, какой ревал, с какого перпугу то, не болтай ерундой.


50/50

но для уверенности желательно слить дороже 27,90
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:50

  75stasstas75 написав:somilitark
Какая весна, только зима началась, какой ревал, с какого перпугу то, не болтай ерундой.

думаю, що вже до НР особливого росту не буде
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:56

  orest написав:https://novyny.live/politics/iz-oboronnogo-biudzheta-ssha-ubrali-punkt-o-sanktsiiakh-protiv-severnogo-potoka-2-smi-28251.html якось так. Може бути корекція грн

Розумію, що ви хочете оперативності, але медіагігієна в наш час - перш за все.
Сайт який подає новину посилається на ТАСС та інший сайт який теж в свою чергу посилається на Рос. ЗМІ. Це виглядає на поспішну реакцію виставити свого лідера як переможця переговорів.
Враховуючи якість ЗМІ аґресора, я б не ризикнув робити поспішних висновків.

В кінцевому випадку буде або ескалація воєнних дій або обопільні домовленості. Я за другий варіант. Наведу приклад із валютою. Так нашим форумчанам буде простіше зрозуміти аналогію.

От дивіться. Коли долар був по 26,30-26,40 у п'ятницю він мені був не потрібний. Але вже у вівторок він став мені "благом" по 26,70. Ситуація змінилась і моя точка зору теж змінилась.

Щось подібне зараз проробляє Путін. Він робить так, щоб точка зору учасників процесу змінилась. Щоб те, що вчора було не прийнятно, сьогодні видалось благом. Ба більше. Можна сказати, що він вже навіть досяг якихось своїх певних цілей. Просто ми ще цього не розуміємо і дізнаємось про них в наступні кілька днів.
У Путіна перевага. Він наступає. Він "грає білими". У них право першого ходу. Штати і Європа "грають чорними" і можуть тільки реагувати на ходи Путіна. А Україна - це пішаки, розмінна фігура, при потребі. Поки що... На жаль...
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить.".(с) І.Я. Франко.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:00

  somilitark написав:Хло поторгувався, отримав остаточне зелене світло на свій депільний північний потік 2, ось і все, війни не буде, можна розходитись.
Тепер на носі весна, посівна, що там з газом, тобто буденні питання.
А завтра гривня капітально на ревал, кто захоче, може ще встигнути задорого злити валюту і погратися в давню народну гру українців: злив вкв зимою, закинув на депо, літом став назад, отримав гешефт на морозово!)))

Как раз северный поток для того и нужен, чтоб напасть на Украину.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:00

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Foridm написав:https://korrespondent.net/city/lvov/4424794-lvovianyn-ostavyl-19-tysiach-dollarov-v-feikovom-obmennyke

Долярчик не пострадал?

Ні, навіть теоретично! :D
Так як забетонований по самі помідори :mrgreen:
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