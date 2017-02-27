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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8664866586668667

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 101
Віддаю перевагу гривні
5%
5
10%
3%
3
20%
6%
6
30%
4%
4
40%
2%
2
50%
5%
5
60%
3%
3
70%
14%
14
більше 80%
58%
59
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:04

  Realist написав:
  orest написав:https://novyny.live/politics/iz-oboronnogo-biudzheta-ssha-ubrali-punkt-o-sanktsiiakh-protiv-severnogo-potoka-2-smi-28251.html якось так. Може бути корекція грн

Розумію, що ви хочете оперативності, але медіагігієна в наш час - перш за все.
Сайт який подає новину посилається на ТАСС та інший сайт який теж в свою чергу посилається на Рос. ЗМІ. Це виглядає на поспішну реакцію виставити свого лідера як переможця переговорів.
Враховуючи якість ЗМІ аґресора, я б не ризикнув робити поспішних висновків.

В кінцевому випадку буде або ескалація воєнних дій або обопільні домовленості. Я за другий варіант. Наведу приклад із валютою. Так нашим форумчанам буде простіше зрозуміти аналогію.

От дивіться. Коли долар був по 26,30-26,40 у п'ятницю він мені був не потрібний. Але вже у вівторок він став мені "благом" по 26,70. Ситуація змінилась і моя точка зору теж змінилась.

Щось подібне зараз проробляє Путін. Він робить так, щоб точка зору учасників процесу змінилась. Щоб те, що вчора було не прийнятно, сьогодні видалось благом. Ба більше. Можна сказати, що він вже навіть досяг якихось своїх певних цілей. Просто ми ще цього не розуміємо і дізнаємось про них в наступні кілька днів.
У Путіна перевага. Він наступає. Він "грає білими". У них право першого ходу. Штати і Європа "грають чорними" і можуть тільки реагувати на ходи Путіна. А Україна - це пішаки, розмінна фігура, при потребі. Поки що... На жаль...
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить.".(с) І.Я. Франко.

це залиште для Кисильов ТБ і внутрішньої пропаганди в РФ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:08

  Сибарит написав:
  Realist написав:Що трапилось. Автор цих текстів пішов у відпустку чи йому "надавали по шапці" за суб'єктивні вольності про діяльність НБУ на МБ? Раніше дуже цікаво було читати його точку зору.
А зараз, якось надто сухо і офіційно стало. Аж надто

Ну вот. Новый автор на Вас обиделся и вообще перестал публиковать отчеты за день :)
Еще и Минфин подбил не публиковать отчет о размещении облигаций :)

Якщо вже і ви звернули увагу... Ви мені лестите. Хто я такий, щоб вважати на мої слова? :-)
Якщо модератори можуть передати автору, то, думаю, форумчани завжди із цікавістю читають його точку зору завдяки перепосту від Striker. Якщо цю цікавість автор може якось монетизувати через ресурс Finsnce.ua, то нехай продовжує. Адже це ж його вигода.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:12

  flyman написав:це залиште для Кисильов ТБ і внутрішньої пропаганди в РФ

Як скажете. Вам краще знати.
Недооцінка ворога/конкурента не одного згубила/знищила бізнес.
Ви думаєте я так просто називаюсь на цьому форумі Реаліст? Ні. Це життєва філософія. І в ній ніколи не має місця недооцінці противника.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  SherLock написав:Читать было интересно, если бы не одно но: ваш шар не попал в цель


Якраз точно влучив. Повідомлення про мишей і кактус та понад +7 схвалень за короткий проміжок часу - тому яскраве підтвердження.
Є категорія людей, які визнають помилки. Це, насправді, чеснота, яка не всім дана!
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:33

  75stasstas75 написав:somilitark
Какая весна,

Тяжко бути адекватним рокетчиком, треба бути справді мужиком, щоб визнавати власні помилки.
Вам цього не дано, для мене вже все зрозуміло.
А ви ще почекайте осені, слідуючої. А може вже і 23-го року.
Стосовно північного потоку 2 і його першої гілки, я гадаю, що в разі більшої і відкритої агресії, будуть накладені бомбезні санкції і газ з раші піде тільки до Китая. Плюс сбїьогодні пан Шольц, наступник Меркель перестав грати з рашею, підтримав позицію дядька Сема.
Так що на данному етапі так, як буде далі подивимось, там ще санкції щодо рашаборгу зняли, поступки великі, тепер черга за агресором, але в разі потреби, всі обмеження повернуть, можливо навантажать ще!(((

Кто не зрозумів, що можна видохнути, я не винен...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:39

Дают окружению путлера вывести застрявшее бабло - сняли санкции с военных преступников. Еще и набраться в долг нового, и северный поток одобрили. Фактически, развязали путлеру руки.
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