orest написав:https://novyny.live/politics/iz-oboronnogo-biudzheta-ssha-ubrali-punkt-o-sanktsiiakh-protiv-severnogo-potoka-2-smi-28251.html якось так. Може бути корекція грн
Розумію, що ви хочете оперативності, але медіагігієна в наш час - перш за все. Сайт який подає новину посилається на ТАСС та інший сайт який теж в свою чергу посилається на Рос. ЗМІ. Це виглядає на поспішну реакцію виставити свого лідера як переможця переговорів. Враховуючи якість ЗМІ аґресора, я б не ризикнув робити поспішних висновків.
В кінцевому випадку буде або ескалація воєнних дій або обопільні домовленості. Я за другий варіант. Наведу приклад із валютою. Так нашим форумчанам буде простіше зрозуміти аналогію.
От дивіться. Коли долар був по 26,30-26,40 у п'ятницю він мені був не потрібний. Але вже у вівторок він став мені "благом" по 26,70. Ситуація змінилась і моя точка зору теж змінилась.
Щось подібне зараз проробляє Путін. Він робить так, щоб точка зору учасників процесу змінилась. Щоб те, що вчора було не прийнятно, сьогодні видалось благом. Ба більше. Можна сказати, що він вже навіть досяг якихось своїх певних цілей. Просто ми ще цього не розуміємо і дізнаємось про них в наступні кілька днів. У Путіна перевага. Він наступає. Він "грає білими". У них право першого ходу. Штати і Європа "грають чорними" і можуть тільки реагувати на ходи Путіна. А Україна - це пішаки, розмінна фігура, при потребі. Поки що... На жаль... "Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить.".(с) І.Я. Франко.
це залиште для Кисильов ТБ і внутрішньої пропаганди в РФ
Realist написав:Що трапилось. Автор цих текстів пішов у відпустку чи йому "надавали по шапці" за суб'єктивні вольності про діяльність НБУ на МБ? Раніше дуже цікаво було читати його точку зору. А зараз, якось надто сухо і офіційно стало. Аж надто
Ну вот. Новый автор на Вас обиделся и вообще перестал публиковать отчеты за день Еще и Минфин подбил не публиковать отчет о размещении облигаций
Якщо вже і ви звернули увагу... Ви мені лестите. Хто я такий, щоб вважати на мої слова? Якщо модератори можуть передати автору, то, думаю, форумчани завжди із цікавістю читають його точку зору завдяки перепосту від Striker. Якщо цю цікавість автор може якось монетизувати через ресурс Finsnce.ua, то нехай продовжує. Адже це ж його вигода.
flyman написав:це залиште для Кисильов ТБ і внутрішньої пропаганди в РФ
Як скажете. Вам краще знати. Недооцінка ворога/конкурента не одного згубила/знищила бізнес. Ви думаєте я так просто називаюсь на цьому форумі Реаліст? Ні. Це життєва філософія. І в ній ніколи не має місця недооцінці противника.
SherLock написав:Читать было интересно, если бы не одно но: ваш шар не попал в цель
Якраз точно влучив. Повідомлення про мишей і кактус та понад +7 схвалень за короткий проміжок часу - тому яскраве підтвердження. Є категорія людей, які визнають помилки. Це, насправді, чеснота, яка не всім дана!
Тяжко бути адекватним рокетчиком, треба бути справді мужиком, щоб визнавати власні помилки. Вам цього не дано, для мене вже все зрозуміло. А ви ще почекайте осені, слідуючої. А може вже і 23-го року. Стосовно північного потоку 2 і його першої гілки, я гадаю, що в разі більшої і відкритої агресії, будуть накладені бомбезні санкції і газ з раші піде тільки до Китая. Плюс сбїьогодні пан Шольц, наступник Меркель перестав грати з рашею, підтримав позицію дядька Сема. Так що на данному етапі так, як буде далі подивимось, там ще санкції щодо рашаборгу зняли, поступки великі, тепер черга за агресором, але в разі потреби, всі обмеження повернуть, можливо навантажать ще!(((
Кто не зрозумів, що можна видохнути, я не винен...
About Nord Stream 2 - where do you read about canceling sanctions?) https://www.congress.gov/bill/117th-con ... /4350/text SEC. 1325. IMPOSITION OF SANCTIONS WITH RESPECT TO NORD STREAM 2. ### Also you can read about Ukraine part in Defense bill for 2022 Sec. 1233. Modification and extension of Ukraine Security Assistance Initiative. Sec. 1234. Report on options for assisting the Government of Ukraine in addressing integrated air and missile defense gaps.
Коцабы восприняли все эти уступки, в т.ч. позорные - позволяющие вернуть военным преступникам и московским коррупционерам из окружения путлера застрявшие миллиарды как нечто априори им причитающееся еще до начала переговоров и не относящееся к ним.
Сняли кое какие санкции против СП2 и запрет покупать российские облигации. Но это было еще до начала беседы и очевидно из собственных интересов. А так похоже что ни о чем, если не считать что договорились договариваться. Действительно протокольное мероприятие.
И на ФСБшном форуме продолжается строительство планов по поводу войны против нас и вообще против всего цивилизованного мира.