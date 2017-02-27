Realist написав:

orest написав: https://novyny.live/politics/iz-oboronnogo-biudzheta-ssha-ubrali-punkt-o-sanktsiiakh-protiv-severnogo-potoka-2-smi-28251.html якось так. Може бути корекція грн https://novyny.live/politics/iz-oboronnogo-biudzheta-ssha-ubrali-punkt-o-sanktsiiakh-protiv-severnogo-potoka-2-smi-28251.html якось так. Може бути корекція грн

Розумію, що ви хочете оперативності, але медіагігієна в наш час - перш за все.Сайт який подає новину посилається на ТАСС та інший сайт який теж в свою чергу посилається на Рос. ЗМІ. Це виглядає на поспішну реакцію виставити свого лідера як переможця переговорів.Враховуючи якість ЗМІ аґресора, я б не ризикнув робити поспішних висновків.В кінцевому випадку буде або ескалація воєнних дій або обопільні домовленості. Я за другий варіант. Наведу приклад із валютою. Так нашим форумчанам буде простіше зрозуміти аналогію.От дивіться. Коли долар був по 26,30-26,40 у п'ятницю він мені був не потрібний. Але вже у вівторок він став мені "благом" по 26,70. Ситуація змінилась і моя точка зору теж змінилась.Щось подібне зараз проробляє Путін. Він робить так, щоб точка зору учасників процесу змінилась. Щоб те, що вчора було не прийнятно, сьогодні видалось благом. Ба більше. Можна сказати, що він вже навіть досяг якихось своїх певних цілей. Просто ми ще цього не розуміємо і дізнаємось про них в наступні кілька днів.У них право першого ходу. Штати і Європа "грають чорними" і можуть тільки реагувати на ходи Путіна. А Україна - це пішаки, розмінна фігура, при потребі. Поки що... На жаль..."Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить.".(с) І.Я. Франко.