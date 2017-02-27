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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 гру, 2021 00:29
V2 написав: SherLock написав:
Читать было интересно, если бы не одно но: ваш шар не попал в цель
Якраз точно влучив. Повідомлення про мишей і кактус та понад +7 схвалень за короткий проміжок часу - тому яскраве підтвердження.
Є категорія людей, які визнають помилки. Це, насправді, чеснота, яка не всім дана!
Ё-моё, ну это дно. Вы так ничего и не поняли. Вообще. Совсем. Может вам на английском написать, чтобы было понятней? Или на чистейшем украинском, может так дойдёт?
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