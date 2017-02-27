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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8665866686678668

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 102
Віддаю перевагу гривні
5%
5
10%
3%
3
20%
6%
6
30%
4%
4
40%
2%
2
50%
6%
6
60%
3%
3
70%
14%
14
більше 80%
58%
59
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 00:29

  V2 написав:
  SherLock написав:Читать было интересно, если бы не одно но: ваш шар не попал в цель


Якраз точно влучив. Повідомлення про мишей і кактус та понад +7 схвалень за короткий проміжок часу - тому яскраве підтвердження.
Є категорія людей, які визнають помилки. Це, насправді, чеснота, яка не всім дана!


Ё-моё, ну это дно. Вы так ничего и не поняли. Вообще. Совсем. Может вам на английском написать, чтобы было понятней? Или на чистейшем украинском, может так дойдёт? :mrgreen:
SherLock
 
Повідомлень: 211
З нами з: 21.07.16
Подякував: 4 раз.
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  #<1 ... 8665866686678668
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