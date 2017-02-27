Додано: Сер 08 гру, 2021 07:30

somilitark



Хло поторгувався, отримав остаточне зелене світло на свій депільний північний потік 2, ось і все, війни не буде, можна розходитись.

Тепер на носі весна, посівна, що там з газом, тобто буденні питання.

А завтра гривня капітально на ревал, кто захоче, може ще встигнути задорого злити валюту і погратися в давню народну гру українців: злив вкв зимою, закинув на депо, літом став назад, отримав гешефт на морозово!)))



ДоброеУтро !

Всем Хорошего дня и Здоровья !



Ненавижу политику.



Я бы не стал , даже в Вашей тональности, делать такие выводы .

Насколько я понял , наш газопровод уже никого не волнует .

Газ будет для нас стоить ОЧЕНЬ дорого, что отрицательно повлияет и на цену удобрений и на электричество и на коммуналку.Это видно и ощутимо уже !Цены в магазинах , оплата за жилье и услуги не предполагают победных реляций до семяизвержения .

Если цены сейчас такие ,то какие они будут когда нас накроет вашим успокоительным счастьем .

Про ГСМ лучше напишут спецы.

Люди руководимые откровенными мошенниками, вчера опять набрались кредитов под ПРОЦЕНТЫ, которые легко переложили законом 5600 на наши плечи .

То ли еще будет .

Народ ведь сдает доллар в обменки не потому , что он обесценивается , а потому что им есть и жить не на что .

...а Байден не позвонил Зеленскому В.А, а позвонил в Англию и куда то там еще , но не "индейцам "



В четверг .



Вывод , мы никому и на хрен не нужны .Мы со своим менталитетом и политикой повального воровства ,одобренного всем народом , скатились до того что нами пренебрегают .



Жду дальнейшего указа 5602-5603 о обязательной сдаче долларов по 20-21 .