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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 гру, 2021 00:29
V2 написав: SherLock написав:
Читать было интересно, если бы не одно но: ваш шар не попал в цель
Якраз точно влучив. Повідомлення про мишей і кактус та понад +7 схвалень за короткий проміжок часу - тому яскраве підтвердження.
Є категорія людей, які визнають помилки. Це, насправді, чеснота, яка не всім дана!
Ё-моё, ну это дно. Вы так ничего и не поняли. Вообще. Совсем. Может вам на английском написать, чтобы было понятней? Или на чистейшем украинском, может так дойдёт?
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Додано: Сер 08 гру, 2021 07:30
somilitark
Хло поторгувався, отримав остаточне зелене світло на свій депільний північний потік 2, ось і все, війни не буде, можна розходитись.
Тепер на носі весна, посівна, що там з газом, тобто буденні питання.
А завтра гривня капітально на ревал, кто захоче, може ще встигнути задорого злити валюту і погратися в давню народну гру українців: злив вкв зимою, закинув на депо, літом став назад, отримав гешефт на морозово!)))
ДоброеУтро !
Всем Хорошего дня и Здоровья !
Ненавижу политику.
Я бы не стал , даже в Вашей тональности, делать такие выводы .
Насколько я понял , наш газопровод уже никого не волнует .
Газ будет для нас стоить ОЧЕНЬ дорого, что отрицательно повлияет и на цену удобрений и на электричество и на коммуналку.Это видно и ощутимо уже !Цены в магазинах , оплата за жилье и услуги не предполагают победных реляций до семяизвержения .
Если цены сейчас такие ,то какие они будут когда нас накроет вашим успокоительным счастьем .
Про ГСМ лучше напишут спецы.
Люди руководимые откровенными мошенниками, вчера опять набрались кредитов под ПРОЦЕНТЫ, которые легко переложили законом 5600 на наши плечи .
То ли еще будет .
Народ ведь сдает доллар в обменки не потому , что он обесценивается , а потому что им есть и жить не на что .
...а Байден не позвонил Зеленскому В.А, а позвонил в Англию и куда то там еще , но не "индейцам "
В четверг .
Вывод , мы никому и на хрен не нужны .Мы со своим менталитетом и политикой повального воровства ,одобренного всем народом , скатились до того что нами пренебрегают .
Жду дальнейшего указа 5602-5603 о обязательной сдаче долларов по 20-21 .
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