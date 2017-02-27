RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8665866686678668

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 102
Віддаю перевагу гривні
5%
5
10%
3%
3
20%
6%
6
30%
4%
4
40%
2%
2
50%
6%
6
60%
3%
3
70%
14%
14
більше 80%
58%
59
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 00:29

  V2 написав:
  SherLock написав:Читать было интересно, если бы не одно но: ваш шар не попал в цель


Якраз точно влучив. Повідомлення про мишей і кактус та понад +7 схвалень за короткий проміжок часу - тому яскраве підтвердження.
Є категорія людей, які визнають помилки. Це, насправді, чеснота, яка не всім дана!


Ё-моё, ну это дно. Вы так ничего и не поняли. Вообще. Совсем. Может вам на английском написать, чтобы было понятней? Или на чистейшем украинском, может так дойдёт? :mrgreen:
SherLock
 
Повідомлень: 211
З нами з: 21.07.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 07:30

somilitark

Хло поторгувався, отримав остаточне зелене світло на свій депільний північний потік 2, ось і все, війни не буде, можна розходитись.
Тепер на носі весна, посівна, що там з газом, тобто буденні питання.
А завтра гривня капітально на ревал, кто захоче, може ще встигнути задорого злити валюту і погратися в давню народну гру українців: злив вкв зимою, закинув на депо, літом став назад, отримав гешефт на морозово!)))

ДоброеУтро !
Всем Хорошего дня и Здоровья !

Ненавижу политику.

Я бы не стал , даже в Вашей тональности, делать такие выводы .
Насколько я понял , наш газопровод уже никого не волнует .
Газ будет для нас стоить ОЧЕНЬ дорого, что отрицательно повлияет и на цену удобрений и на электричество и на коммуналку.Это видно и ощутимо уже !Цены в магазинах , оплата за жилье и услуги не предполагают победных реляций до семяизвержения .
Если цены сейчас такие ,то какие они будут когда нас накроет вашим успокоительным счастьем .
Про ГСМ лучше напишут спецы.
Люди руководимые откровенными мошенниками, вчера опять набрались кредитов под ПРОЦЕНТЫ, которые легко переложили законом 5600 на наши плечи .
То ли еще будет .
Народ ведь сдает доллар в обменки не потому , что он обесценивается , а потому что им есть и жить не на что .
...а Байден не позвонил Зеленскому В.А, а позвонил в Англию и куда то там еще , но не "индейцам "

В четверг .

Вывод , мы никому и на хрен не нужны .Мы со своим менталитетом и политикой повального воровства ,одобренного всем народом , скатились до того что нами пренебрегают .

Жду дальнейшего указа 5602-5603 о обязательной сдаче долларов по 20-21 .
холява
2
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3426 раз.
Подякували: 3372 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 8665866686678668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vadm, холява і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 125, 126, 127
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1267 4105133
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 07:42
Ой+
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2903, 2904, 2905
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29043 15703301
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 06:53
Tegularius
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7892 14944112
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 14:53
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2724)
08.12.2021 05:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.