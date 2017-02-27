простите за оффтоп in advance
Налоговые оживились к концу года - сейчас трусят фирму жены, притом основательно так - физический аудит складов, каждый день новый инспектор, чтобы непонятно было кому дать.
Мой бухгалтер назвала это "трендом"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 гру, 2021 09:42
простите за оффтоп in advance
Налоговые оживились к концу года - сейчас трусят фирму жены, притом основательно так - физический аудит складов, каждый день новый инспектор, чтобы непонятно было кому дать.
Мой бухгалтер назвала это "трендом"
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:03
За крок до перевороту думок©
Слідкуємо уважно за моїм вчорашнім прогнозом
viewtopic.php?p=5350763#p5350763
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!👍😀😁
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:32
холява
Добрий ранок пане Холява.
Ви просто старовер, боїтесь того пліснявого кдб, а я хоча і народився в срср, але вільна людина, я думаю позитивно і мені легше жити.
Я знаю, що квартал фартовий і в моєї сім'ї все буде добре.
А те що зростають ціни, то вони постійно зростають, нам усім їжу продають по світовим цінам, не має різниці газ по 128 чи по 1200, добрива десь вкрали чи купили по ринковим цінам.
Буде день, буде і їжа.
Ось і все що треба знати про потуги кдб і їх прихвостнів, вони ніколи патріотів не залякають і не вкрадуть свободу.
По курсу, закріпляємось нижче 27 30, а завтра підвищення ставки і привіт 26.хх, мені подобається, у мене все чудово, чого і Вам бажаю
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
До Сомика слів - навіть немає що додати!
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
брал па 26.2 сдавал немного па 27.25. дешевле 28 сливать ничего не собираюсь, бо хватает свободной гривны на картдепо под 8,5-12%.
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якщо не враховувати поточний підскок (корекцію) - то попадання достатньо точне та тренд очевидний.
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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