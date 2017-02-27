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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8665866686678668

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 104
Віддаю перевагу гривні
5%
5
10%
3%
3
20%
6%
6
30%
4%
4
40%
2%
2
50%
7%
7
60%
3%
3
70%
14%
15
більше 80%
57%
59
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:42

  холява написав:..
Вывод , мы никому и на хрен не нужны .Мы со своим менталитетом и политикой повального воровства ,одобренного всем народом , скатились до того что нами пренебрегают .
..

простите за оффтоп in advance
Налоговые оживились к концу года - сейчас трусят фирму жены, притом основательно так - физический аудит складов, каждый день новый инспектор, чтобы непонятно было кому дать.
Мой бухгалтер назвала это "трендом"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:03

За крок до перевороту думок©

Слідкуємо уважно за моїм вчорашнім прогнозом ;)
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ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!👍😀😁
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:32

холява
Добрий ранок пане Холява.
Ви просто старовер, боїтесь того пліснявого кдб, а я хоча і народився в срср, але вільна людина, я думаю позитивно і мені легше жити.
Я знаю, що квартал фартовий і в моєї сім'ї все буде добре.
А те що зростають ціни, то вони постійно зростають, нам усім їжу продають по світовим цінам, не має різниці газ по 128 чи по 1200, добрива десь вкрали чи купили по ринковим цінам.
Буде день, буде і їжа.
Ось і все що треба знати про потуги кдб і їх прихвостнів, вони ніколи патріотів не залякають і не вкрадуть свободу.
По курсу, закріпляємось нижче 27 30, а завтра підвищення ставки і привіт 26.хх, мені подобається, у мене все чудово, чого і Вам бажаю :!:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До Сомика слів - навіть немає що додати! :D
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

брал па 26.2 сдавал немного па 27.25. дешевле 28 сливать ничего не собираюсь, бо хватает свободной гривны на картдепо под 8,5-12%.
чик
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:З цього роблю прогноз, що ревальвація йтиме дуже повільно. Підтримку гривні надасть підвищення облікової ставки НБУ. З іншого боку у другому півріччі будуть рекордні виплати по держборгу. Подорожчання газу не вплине ніяк - запасів достатньо для споживання населенням. Не виключено, що запасів вистачить до нового обвалу цін на ринку газу (навесні 2022 або 2023).
Мій прогноз.
26.30-26.50 - кінець серпня.
26.00 - 26.20 - кінець вересня.
25.50-26.00 - кінець листопада.

Якщо не враховувати поточний підскок (корекцію) - то попадання достатньо точне та тренд очевидний.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  чик написав:брал па 26.2 сдавал немного па 27.25. дешевле 28 сливать ничего не собираюсь, бо хватает свободной гривны на картдепо под 8,5-12%.

Не дочекаєтесь. 27,5 - сильний рівень опору. Його не пробили. Ринок правлять косолапі...
На графіку - потрійна вершина, це як медвежа лапа...
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Denik
 
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