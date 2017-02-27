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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 866886698670867186728673>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 104
Віддаю перевагу гривні
5%
5
10%
3%
3
20%
6%
6
30%
4%
4
40%
2%
2
50%
7%
7
60%
3%
3
70%
14%
15
більше 80%
57%
59
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:20

  Успіх написав:
  Ekran написав:який курс будет на 01.02.2022?

Думаю, що кращий, ніж сьогодні!👍


Гадалка бы в таком случае ответила - самое главное событие вашей жизни еще впереди (с)

Иногда мне кажется что здесь частенько пишут те же люди которые звонят моей маме и рассказывают что она выиграла 400 000 грн. :)
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:23

  viy написав:
  Успіх написав:
  Ekran написав:який курс будет на 01.02.2022?

Думаю, що кращий, ніж сьогодні!👍


Гадалка бы в таком случае ответила - самое главное событие вашей жизни еще впереди (с)

Иногда мне кажется что здесь частенько пишут те же люди которые звонят моей маме и рассказывают что она выиграла 400 000 грн. :)

Я всегда им отвечаю что дарю звонящему свой выигрыш, от чего у людей наступает ступор. Потом спрашиваю почему же вы не радуетесь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:25

  Denik написав:
  viy написав:Я просто дар речи потерял от уровня Вашего цинизма!!! По цифрам мимо 3 из 3. Гисметео чаще попадает. Это на кого рассчитано? на рыбок с памятью в 5 секунд? Сознательно подменяете понятие роста (смены тренда) на коррекцию.

Тренд все одно донизу. Десь в діапазон 24-25.


Ок хорошо, если так то в каком то будущем вам будет интересно продать доллар по 26, я готов заключить с вами форвардный контракт на покупку доллара по 26, обозначьте дату и сумму
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.12.2021..................27,2372
Гривна укрепилась на 10 копеек.

МКГ*............7.1856............7.2038...........+0.25%

Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. После 11 попытались приподняться на полкопейки, но быстро вернулись обратно и снова остановились. К 12 опустились еще на 1.5 копейки. НБУ пока замечен не был.
В мире доллар ночью отыграл весь дневной рост и сейчас находится на уровне вчерашних и позавчерашних минимумов.
Справочный курс встретили котировками 27.2150 - 27.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет существенного роста объема суточных сертификатов. Не очень маленькие расходы казначейства ничего противопоставить не смогли. Остальные факторы до миллиарда.

В понедельник объем МБ уменьшился с 670.8 до 494 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились. Предложение существенно превысило спрос. Перекос уравновесили банки.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:29

  Xenon написав:
  somilitark написав:
А те що зростають ціни, то вони постійно зростають, нам усім їжу продають по світовим цінам, не має різниці газ по 128 чи по 1200, добрива десь вкрали чи купили по ринковим цінам.
Буде день, буде і їжа.

тогда почему Вас так волнует что дорожает доллар?
ну будет он по 50 и что с того?

большинству населения цена доллара вообще неважна, большинство населеняи волнует почем газ/гречка/и олия.

Цікаво, я і не знав , що в мене з'явився секретар.
Який знає що мене хвилює :mrgreen:
Як там доллар, ви казали 30 буде ще до нового року, але правда не сказали якого саме, може до нового 2025-го😄
А де головний адвокат зради нас зливають?
Де зРадіо?
Чи після вчорашніх поступок агресору деяким працівникам дали хоч трохи перепочити?🤡
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:36

Грудневе дежавю: грошей на всі видатки в бюджеті може не вистачити

Як і чому депутати значно ускладнили життя Міністерству фінансів наприкінці року та як це позначиться на державному бюджеті.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/680472/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:40

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:43

Судячи з голосувалки і нашої сезонності піпл конкретно затарився доларами. Отже, традиційно під ялиночку долар трошки знецінять, щоб з народу побільше валюти витиснути на святкування Нового Року.
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:51

Большинство крупных экономистов США склонны считать, что ФРС ускорит тейперинг, чтобы успеть завершить его в марте (а не в июне согласно программе, принятой на ноябрськом заседании FOMC):

Зображення

А также уверены, что первое поднятие учетной ставки состоится уже в 2-м квартале 2022-го:

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Эти меры помогли бы успешно бороться с высокой инфляцией, которую и рынки, и Белый дом считают главный текущей экономической проблемой
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:54

  Успіх написав:Слідкуємо уважно за моїм вчорашнім прогнозом ;)
viewtopic.php?p=5350763#p5350763
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!👍😀😁



То хто слідкує за курсом?☝️ :D
Вже на скільки копійок відкотились?
На 6?
  Сибарит написав:Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. После 11 попытались приподняться на полкопейки, но быстро вернулись обратно и снова остановились. К 12 опустились еще на 1.5 копейки

- то ще 2коп. до попадання мого прогнозу? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 08 гру, 2021 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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