Додано: Сер 08 гру, 2021 12:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

08.12.2021..................27,2372

Гривна укрепилась на 10 копеек.



МКГ*............7.1856............7.2038...........+0.25%



Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. После 11 попытались приподняться на полкопейки, но быстро вернулись обратно и снова остановились. К 12 опустились еще на 1.5 копейки. НБУ пока замечен не был.

В мире доллар ночью отыграл весь дневной рост и сейчас находится на уровне вчерашних и позавчерашних минимумов.

Справочный курс встретили котировками 27.2150 - 27.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах уменьшились за счет существенного роста объема суточных сертификатов. Не очень маленькие расходы казначейства ничего противопоставить не смогли. Остальные факторы до миллиарда.



В понедельник объем МБ уменьшился с 670.8 до 494 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились. Предложение существенно превысило спрос. Перекос уравновесили банки.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.