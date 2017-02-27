Гадалка бы в таком случае ответила - самое главное событие вашей жизни еще впереди (с)
Иногда мне кажется что здесь частенько пишут те же люди которые звонят моей маме и рассказывают что она выиграла 400 000 грн.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:20
Гадалка бы в таком случае ответила - самое главное событие вашей жизни еще впереди (с)
Иногда мне кажется что здесь частенько пишут те же люди которые звонят моей маме и рассказывают что она выиграла 400 000 грн.
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:23
Я всегда им отвечаю что дарю звонящему свой выигрыш, от чего у людей наступает ступор. Потом спрашиваю почему же вы не радуетесь.
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:25
Ок хорошо, если так то в каком то будущем вам будет интересно продать доллар по 26, я готов заключить с вами форвардный контракт на покупку доллара по 26, обозначьте дату и сумму
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:26
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.12.2021..................27,2372
Гривна укрепилась на 10 копеек.
МКГ*............7.1856............7.2038...........+0.25%
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. После 11 попытались приподняться на полкопейки, но быстро вернулись обратно и снова остановились. К 12 опустились еще на 1.5 копейки. НБУ пока замечен не был.
В мире доллар ночью отыграл весь дневной рост и сейчас находится на уровне вчерашних и позавчерашних минимумов.
Справочный курс встретили котировками 27.2150 - 27.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет существенного роста объема суточных сертификатов. Не очень маленькие расходы казначейства ничего противопоставить не смогли. Остальные факторы до миллиарда.
В понедельник объем МБ уменьшился с 670.8 до 494 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились. Предложение существенно превысило спрос. Перекос уравновесили банки.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:29
Цікаво, я і не знав , що в мене з'явився секретар.
Який знає що мене хвилює
Як там доллар, ви казали 30 буде ще до нового року, але правда не сказали якого саме, може до нового 2025-го😄
А де головний адвокат зради нас зливають?
Де зРадіо?
Чи після вчорашніх поступок агресору деяким працівникам дали хоч трохи перепочити?🤡
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:36
Грудневе дежавю: грошей на всі видатки в бюджеті може не вистачити
Як і чому депутати значно ускладнили життя Міністерству фінансів наприкінці року та як це позначиться на державному бюджеті.
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:40
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:43
Судячи з голосувалки і нашої сезонності піпл конкретно затарився доларами. Отже, традиційно під ялиночку долар трошки знецінять, щоб з народу побільше валюти витиснути на святкування Нового Року.
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:51
Большинство крупных экономистов США склонны считать, что ФРС ускорит тейперинг, чтобы успеть завершить его в марте (а не в июне согласно программе, принятой на ноябрськом заседании FOMC):
А также уверены, что первое поднятие учетной ставки состоится уже в 2-м квартале 2022-го:
Эти меры помогли бы успешно бороться с высокой инфляцией, которую и рынки, и Белый дом считают главный текущей экономической проблемой
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:54
То хто слідкує за курсом?☝️
Вже на скільки копійок відкотились?
На 6?
- то ще 2коп. до попадання мого прогнозу?
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 08 гру, 2021 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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