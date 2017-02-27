Denik написав:З цього роблю прогноз, що ревальвація йтиме дуже повільно. Підтримку гривні надасть підвищення облікової ставки НБУ. З іншого боку у другому півріччі будуть рекордні виплати по держборгу. Подорожчання газу не вплине ніяк - запасів достатньо для споживання населенням. Не виключено, що запасів вистачить до нового обвалу цін на ринку газу (навесні 2022 або 2023). Мій прогноз. 26.30-26.50 - кінець серпня. 26.00 - 26.20 - кінець вересня. 25.50-26.00 - кінець листопада.
Якщо не враховувати поточний підскок (корекцію) - то попадання достатньо точне та тренд очевидний.
Я просто дар речи потерял от уровня Вашего цинизма!!! По цифрам мимо 3 из 3. Гисметео чаще попадает. Это на кого рассчитано? на рыбок с памятью в 5 секунд? Сознательно подменяете понятие роста (смены тренда) на коррекцию.
Мои решения в текущей ситуации: увеличить долю валютного кеша, присмотреться к возможностям вывода в иностранные юрисдикции, ну и зброя наше все.
По курсу что-то тяжело прогнозировать - взлетит кукурузник или нет... пока траблов больше, я бы не сливал мало мальски значимые суммы на этих уровнях, коррекция вниз думаю сменится трендом вверх в ближайшие 10 дней.
по курсу чинники на ріст, які перестали діяти: нагодували зелену енергетику банки зміцнили валютну позицію згідно отсанніх вказівок НБУ ВВП заспоїли з його Північним Потоком
які діють на зміцнення гривні продажа ІТниками валютної виручки
які будуть діяти на зміцнення найближчі 2-3 тижні поверення заробітчан на новорічні свята збільшення облікової ставки НБУ
Висновок: курс трохи вниз до НР
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 гру, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:по курсу чинники на ріст, які перестали діяти: нагодували зелену енергетику банки зміцнили валютну позицію згідно отсанніх вказівок НБУ ВВП заспоїли з його Північним Потоком
які діють на зміцнення гривні продажа ІТниками валютної виручки
які будуть діяти на зміцнення найближчі 2-3 тижні поверення заробітчан на новорічні свята збільшення облікової ставки НБУ
Висновок: курс трохи вниз до НР
Забыли несколько факторов против гривны: возможное решение по ускорению тейперинга на следующей неделе возможное исправление ситуации с недовыполнением расходной части бюджета и что если учетную ставку НБУ не поднимет?