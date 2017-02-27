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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 86698670867186728673>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 104
Віддаю перевагу гривні
5%
5
10%
3%
3
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6%
6
30%
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4
40%
2%
2
50%
7%
7
60%
3%
3
70%
14%
15
більше 80%
57%
59
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:56

  viy написав:
  Denik написав:
  Denik написав:З цього роблю прогноз, що ревальвація йтиме дуже повільно. Підтримку гривні надасть підвищення облікової ставки НБУ. З іншого боку у другому півріччі будуть рекордні виплати по держборгу. Подорожчання газу не вплине ніяк - запасів достатньо для споживання населенням. Не виключено, що запасів вистачить до нового обвалу цін на ринку газу (навесні 2022 або 2023).
Мій прогноз.
26.30-26.50 - кінець серпня.
26.00 - 26.20 - кінець вересня.
25.50-26.00 - кінець листопада.

Якщо не враховувати поточний підскок (корекцію) - то попадання достатньо точне та тренд очевидний.

Я просто дар речи потерял от уровня Вашего цинизма!!! По цифрам мимо 3 из 3. Гисметео чаще попадает. Это на кого рассчитано? на рыбок с памятью в 5 секунд? Сознательно подменяете понятие роста (смены тренда) на коррекцию.

Мои решения в текущей ситуации: увеличить долю валютного кеша, присмотреться к возможностям вывода в иностранные юрисдикции, ну и зброя наше все.

По курсу что-то тяжело прогнозировать - взлетит кукурузник или нет... пока траблов больше, я бы не сливал мало мальски значимые суммы на этих уровнях, коррекция вниз думаю сменится трендом вверх в ближайшие 10 дней.

по курсу чинники на ріст, які перестали діяти:
нагодували зелену енергетику
банки зміцнили валютну позицію згідно отсанніх вказівок НБУ
ВВП заспоїли з його Північним Потоком

які діють на зміцнення гривні
продажа ІТниками валютної виручки

які будуть діяти на зміцнення найближчі 2-3 тижні
поверення заробітчан на новорічні свята
збільшення облікової ставки НБУ

Висновок: курс трохи вниз до НР
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 гру, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ на МБ. Купує все, що дешевше 27,2
orest
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:07

  orest написав:НБУ на МБ. Купує все, що дешевше 27,2

Ну і даремно. Завтра можна буде купити дешевше. Нафта, газ вгору, срубль укріпляється, гривня за ним.
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:12

  Xenon написав:ну будет он по 50 и что с того?

большинству населения цена доллара вообще неважна, большинство населеняи волнует почем газ/гречка/и олия.


И почем будет газ/гречка/и олия при долларе за 50?
Все это понимают и большинство это волнует.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:16

  Aps написав:
  Xenon написав:ну будет он по 50 и что с того?

большинству населения цена доллара вообще неважна, большинство населеняи волнует почем газ/гречка/и олия.


И почем будет газ/гречка/и олия при долларе за 50?
Все это понимают и большинство это волнует.

Первым подорожает киевский торт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:23

  flyman написав:по курсу чинники на ріст, які перестали діяти:
нагодували зелену енергетику
банки зміцнили валютну позицію згідно отсанніх вказівок НБУ
ВВП заспоїли з його Північним Потоком

які діють на зміцнення гривні
продажа ІТниками валютної виручки

які будуть діяти на зміцнення найближчі 2-3 тижні
поверення заробітчан на новорічні свята
збільшення облікової ставки НБУ

Висновок: курс трохи вниз до НР

Забыли несколько факторов против гривны:
возможное решение по ускорению тейперинга на следующей неделе
возможное исправление ситуации с недовыполнением расходной части бюджета
и что если учетную ставку НБУ не поднимет?
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:24

  vitaliian написав:Первым подорожает киевский торт.

Киевский торт и так уже стоит невероятные 10 баксов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:28

  Striker написав:ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення


Интересно, а где же вчерашние размещенные ...надцать млрд? Или их отобразят сегодняшним числом?
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  viy написав:Ок хорошо, если так то в каком то будущем вам будет интересно продать доллар по 26, я готов заключить с вами форвардный контракт на покупку доллара по 26, обозначьте дату и сумму

Так звідки в мене долар. Я ж в бетоні.
Хоча купити дешевше 26 і продати Вам по 26 було б цікаво - десь навесні-влітку 2022.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:52

  alter написав:Интересно, а где же вчерашние размещенные ...надцать млрд? Или их отобразят сегодняшним числом?
Их ещё не оплатили!
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