не гривна не в банках , гривна в банке, на мобильных...
Запорожье повы 27,22/27,27 на 13:00
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 гру, 2021 13:58
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:05
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так і НБУ облікову ставку вже почав підіймати.
Так все ок в економіці. Зростають і металургія і залізничні перевезення. На одиниці відсотків до 2019, але зростають. Зростає і енергетика у порівнянні з 2019.
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Жителям України будуть автоматично нараховувати несплачені податки.
Податкова служба України здійснить оцінку операцій громадян країни з 1995 року на предмет наявності несплачених податків
Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
12:53 На рынке появился Национальный банк: он выкупает все более дешевые предложения от 27,20 и ниже.
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:23
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:25
НКУ Статья 102. Сроки давности и их применение
102.1. Контролирующий орган, кроме случаев, определенных пунктом 102.2 настоящей статьи, имеет право самостоятельно определить сумму денежных обязательств плательщика налогов в случаях, определенных настоящим Кодексом, не позднее окончания 1095 дня (2555 дня в случае проведения проверки контролируемой операции в соответствии со статьей 39 настоящего Кодекса), следующего за последним днем предельного срока представления налоговой декларации, отчета об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации, определенной пунктом 133.4 статьи 133 настоящего Кодекса, и/или предельного срока уплаты денежных обязательств, начисленных контролирующим органом, а если такая налоговая декларация была предоставлена позже, — за днем ее фактического предоставления. Если в течение указанного срока контролирующий орган не определяет сумму денежных обязательств, плательщик налогов считается свободным от такого денежного обязательства, а спор, касающийся такой декларации и/или налогового уведомления, не подлежит рассмотрению в административном или судебном порядке.
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:25
Тащать за вуха вперто тут рашамодель грабунку пересічних, мовляв девал щось там лікує, він скоріше робить бідних жебраками, але по методичкам це благо? Але для кого? Тільки для керманичів, бо можна зовсім нічого не платити кріпакам. Заодно зраду малюють в усьому, купуйте доллар, не давайте власній економіці розвиватися, в усьому шовіністичний цінізм, хоча валюта в раші фактично поза законом, все в фублях.
В мене батьки, сестра, племінники в Криму живуть, житуха там не фонтан, безробіття, дороговизна в усьому, так ось там 20 000 рейхсмарок ще треба дуже високо підстрибнути, щоб таку зарплату знайти.
А для Києва це фактично меньше мінімалки, нікому меньше не платять.
Ось в когось стало і сильно підгорати, що Україна потихеньку, але йде вперед, зарплати зростають, економіка оживає, курс тримається краще, ніж в того, хто володіє майже 1\5 СВІТОВИХ ресурсів?
Тільки танками погрожувати вміють і калічити народи, все, в економіці повний провал, банки в опі, всі понабиралися кредитів і не знають чим платити. А головний лякає всіх 3-ю світовою, держава агресор банкрот по багатьом питанням.
А маленька Україна стає на ноги, ось від цього мене розпирає, клас, ми перемагаємо, бо в нас все добре, а за порєбриком торба наближається чи вже наступила!
По курсу, оцей бандюган НБУ знову спасає рокетчиків!!!
Да іди геть з міжбанку падлюка НБУ, дай же курсу подихати, дай рокеті помацати 26.хх, а потім самостійно і 25.
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:27
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