Додано: Сер 08 гру, 2021 14:25

Denik написав: Так все ок в економіці. Зростають і металургія і залізничні перевезення. На одиниці відсотків до 2019, але зростають. Зростає і енергетика у порівнянні з 2019. Так все ок в економіці. Зростають і металургія і залізничні перевезення. На одиниці відсотків до 2019, але зростають. Зростає і енергетика у порівнянні з 2019.

Тащать за вуха вперто тут рашамодель грабунку пересічних, мовляв девал щось там лікує, він скоріше робить бідних жебраками, але по методичкам це благо? Але для кого? Тільки для керманичів, бо можна зовсім нічого не платити кріпакам. Заодно зраду малюють в усьому, купуйте доллар, не давайте власній економіці розвиватися, в усьому шовіністичний цінізм, хоча валюта в раші фактично поза законом, все в фублях.В мене батьки, сестра, племінники в Криму живуть, житуха там не фонтан, безробіття, дороговизна в усьому, так ось там 20 000 рейхсмарок ще треба дуже високо підстрибнути, щоб таку зарплату знайти.А для Києва це фактично меньше мінімалки, нікому меньше не платять.Ось в когось стало і сильно підгорати, що Україна потихеньку, але йде вперед, зарплати зростають, економіка оживає, курс тримається краще, ніж в того, хто володіє майже 1\5 СВІТОВИХ ресурсів?Тільки танками погрожувати вміють і калічити народи, все, в економіці повний провал, банки в опі, всі понабиралися кредитів і не знають чим платити. А головний лякає всіх 3-ю світовою, держава агресор банкрот по багатьом питанням.А маленька Україна стає на ноги, ось від цього мене розпирає, клас, ми перемагаємо, бо в нас все добре, а за порєбриком торба наближається чи вже наступила!По курсу, оцей бандюган НБУ знову спасає рокетчиків!!!Да іди геть з міжбанку падлюка НБУ, дай же курсу подихати, дай рокеті помацати 26.хх, а потім самостійно і 25.