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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8670867186728673>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 104
Віддаю перевагу гривні
5%
5
10%
3%
3
20%
6%
6
30%
4%
4
40%
2%
2
50%
7%
7
60%
3%
3
70%
14%
15
більше 80%
57%
59
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:58

  Hotab написав:Можно поинтересоваться? Те, кто уверен , что не нападет, кубышку в банках держат, или в других более гибких активах?
Просто чтоб понимать степень их уверенности в "не нападет".

не гривна не в банках , гривна в банке, на мобильных...
Запорожье повы 27,22/27,27 на 13:00
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:00

Ощад берет на себя .24 в отделении даже.
Если кому интересно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:05

  Hotab написав:Ощад берет на себя .24 в отделении даже.
Если кому интересно.
Сдал сегодня 14000 пА 27,275, а вчера мог по 27,30...
А позавчера сдал 7600 пА 27,35...//)
Пока не откупаюсь//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Большинство крупных экономистов США склонны считать, что ФРС ускорит тейперинг, чтобы успеть завершить его в марте (а не в июне согласно программе, принятой на ноябрськом заседании FOMC):

Так і НБУ облікову ставку вже почав підіймати.
  zРадио написав:

Так все ок в економіці. Зростають і металургія і залізничні перевезення. На одиниці відсотків до 2019, але зростають. Зростає і енергетика у порівнянні з 2019.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Жителям України будуть автоматично нараховувати несплачені податки.

Податкова служба України здійснить оцінку операцій громадян країни з 1995 року на предмет наявності несплачених податків

https://feg.in.ua/ukr/news/1638964653-z ... ni-podatki

Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

12:53 На рынке появился Национальный банк: он выкупает все более дешевые предложения от 27,20 и ниже.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:23

  yama написав:12:53 На рынке появился Национальный банк: он выкупает все более дешевые предложения от 27,20 и ниже.
Купил 5 и ушёл...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:25

  холява написав:Жителям України будуть автоматично нараховувати несплачені податки.

Податкова служба України здійснить оцінку операцій громадян країни з 1995 року на предмет наявності несплачених податків

https://feg.in.ua/ukr/news/1638964653-z ... ni-podatki

Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .


НКУ Статья 102. Сроки давности и их применение
102.1. Контролирующий орган, кроме случаев, определенных пунктом 102.2 настоящей статьи, имеет право самостоятельно определить сумму денежных обязательств плательщика налогов в случаях, определенных настоящим Кодексом, не позднее окончания 1095 дня (2555 дня в случае проведения проверки контролируемой операции в соответствии со статьей 39 настоящего Кодекса), следующего за последним днем предельного срока представления налоговой декларации, отчета об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации, определенной пунктом 133.4 статьи 133 настоящего Кодекса, и/или предельного срока уплаты денежных обязательств, начисленных контролирующим органом, а если такая налоговая декларация была предоставлена позже, — за днем ее фактического предоставления. Если в течение указанного срока контролирующий орган не определяет сумму денежных обязательств, плательщик налогов считается свободным от такого денежного обязательства, а спор, касающийся такой декларации и/или налогового уведомления, не подлежит рассмотрению в административном или судебном порядке.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:25

  Denik написав:Так все ок в економіці. Зростають і металургія і залізничні перевезення. На одиниці відсотків до 2019, але зростають. Зростає і енергетика у порівнянні з 2019.

Тащать за вуха вперто тут рашамодель грабунку пересічних, мовляв девал щось там лікує, він скоріше робить бідних жебраками, але по методичкам це благо? Але для кого? Тільки для керманичів, бо можна зовсім нічого не платити кріпакам. Заодно зраду малюють в усьому, купуйте доллар, не давайте власній економіці розвиватися, в усьому шовіністичний цінізм, хоча валюта в раші фактично поза законом, все в фублях.
В мене батьки, сестра, племінники в Криму живуть, житуха там не фонтан, безробіття, дороговизна в усьому, так ось там 20 000 рейхсмарок ще треба дуже високо підстрибнути, щоб таку зарплату знайти.
А для Києва це фактично меньше мінімалки, нікому меньше не платять.
Ось в когось стало і сильно підгорати, що Україна потихеньку, але йде вперед, зарплати зростають, економіка оживає, курс тримається краще, ніж в того, хто володіє майже 1\5 СВІТОВИХ ресурсів?
Тільки танками погрожувати вміють і калічити народи, все, в економіці повний провал, банки в опі, всі понабиралися кредитів і не знають чим платити. А головний лякає всіх 3-ю світовою, держава агресор банкрот по багатьом питанням.
А маленька Україна стає на ноги, ось від цього мене розпирає, клас, ми перемагаємо, бо в нас все добре, а за порєбриком торба наближається чи вже наступила!
По курсу, оцей бандюган НБУ знову спасає рокетчиків!!!
Да іди геть з міжбанку падлюка НБУ, дай же курсу подихати, дай рокеті помацати 26.хх, а потім самостійно і 25.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:27

  kombinator написав:Зображення
дуже цікаво!
я бачу те що гроші заробітчан переказані привезені в Україну витрачаються в основному на закордонний товар...підвищення імпорту йде одночасно із
збільшенням надходжень від заробітчан. Висновок на зароблені кошти купується імпортний товар :( сумно б....
yama
 
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