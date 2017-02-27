Чернігівська ТЕЦ перейде на газ, на підприємстві закінчується вугілля. Його залишилось близько 1000 тонн, а цього вистачить на два дні. Про це на ранковій нараді у міськраді повідомив виконувач обов’язків директора Чернігівської ТЕЦ Дмитро Аркатов.
На тарифах для споживачів це не позначиться.
«Договір з «Нафтогазом» там виділений і фіксовані обсяги для категорії населення, тому у нас по 7 гривень фіксований обсяг і ми будемо переходити на природній газ і вести перемовини з «Нафтогазом» в сторону коректування цих статей. У зв’язку з тим, що складова топлива буде змінюватися. Цих об’ємів по ціні 7,40 і 16 500 не вистачить. При роботі лише на газу. Тому ми будемо його брати за 29 100 гривень і одночасно вести перемовини в коректуванні цих обсягів», – розповів Дмитро Аркатов.
yama написав:я бачу те що гроші заробітчан переказані привезені в Україну витрачаються в основному на закордонний товар...
Можно , конечно, и так рассуждать (на уровне " ветер дует, потому что деревья своим шатанием колышат воздух"), но там все м.б. сложнее: гривневые з/п растут, курс стоит. Все большее количество долларов в ежемесячных зарплатах тратится. А тратится на импорт, так как в структуре потребления он занимает огромную долю.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 08 гру, 2021 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .
ретроспективненько. всеми доступными путями заставляют задекларироваться до сентября 2022. самое главное для этой власти - до этого времени продержаться
Ой не ведіться на ці вкидання коричневого на вентилятор. Кожна дитина в школі знає про 3 роки позивної давнини. Але зрада нагнітається з усіх прасок. Це елемент гібридної війни, беруть на понт слабохарактерних. Так що не ганяйте порожнечу в повітрі, не соромтеся. По курсу, ах красота 27.17 на 27.19. А якщо ставку піднімуть не на 1%, а всього лише на 0.5, все одно будемо завтра штурмувати 27. Єдине, що боюсь, що головний ворог гривні НБУ вийде захищати доллари рокетчиків, як же він напрягає, головний ворог гривні це НБУ, це ганьба і сором!!
somilitark написав:.. Так що не ганяйте порожнечу в повітрі, не соромтеся.
.. "розповів міністр фінансів Сергій Марченко" .. да нечем мне больше заняться. Я в бизнесе работаю, вижу что бизнес сейчас начали щемить, хуже чем при Азирове. Нужно бабло на всякие бредовые обещания в стиле "заклеим все хрущи пенопластом за 3 года!"