Чернігівська ТЕЦ перейде на газ, на підприємстві закінчується вугілля. Його залишилось близько 1000 тонн, а цього вистачить на два дні. Про це на ранковій нараді у міськраді повідомив виконувач обов’язків директора Чернігівської ТЕЦ Дмитро Аркатов.
На тарифах для споживачів це не позначиться.
«Договір з «Нафтогазом» там виділений і фіксовані обсяги для категорії населення, тому у нас по 7 гривень фіксований обсяг і ми будемо переходити на природній газ і вести перемовини з «Нафтогазом» в сторону коректування цих статей. У зв’язку з тим, що складова топлива буде змінюватися. Цих об’ємів по ціні 7,40 і 16 500 не вистачить. При роботі лише на газу. Тому ми будемо його брати за 29 100 гривень і одночасно вести перемовини в коректуванні цих обсягів», – розповів Дмитро Аркатов.
yama написав:я бачу те що гроші заробітчан переказані привезені в Україну витрачаються в основному на закордонний товар...
Можно , конечно, и так рассуждать (на уровне " ветер дует, потому что деревья своим шатанием колышат воздух"), но там все м.б. сложнее: гривневые з/п растут, курс стоит. Все большее количество долларов в ежемесячных зарплатах тратится. А тратится на импорт, так как в структуре потребления он занимает огромную долю.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 08 гру, 2021 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .
ретроспективненько. всеми доступными путями заставляют задекларироваться до сентября 2022. самое главное для этой власти - до этого времени продержаться
Ой не ведіться на ці вкидання коричневого на вентилятор. Кожна дитина в школі знає про 3 роки позивної давнини. Але зрада нагнітається з усіх прасок. Це елемент гібридної війни, беруть на понт слабохарактерних. Так що не ганяйте порожнечу в повітрі, не соромтеся. По курсу, ах красота 27.17 на 27.19. А якщо ставку піднімуть не на 1%, а всього лише на 0.5, все одно будемо завтра штурмувати 27. Єдине, що боюсь, що головний ворог гривні НБУ вийде захищати доллари рокетчиків, як же він напрягає, головний ворог гривні це НБУ, це ганьба і сором!!
yama написав:я бачу те що гроші заробітчан переказані привезені в Україну витрачаються в основному на закордонний товар...підвищення імпорту йде одночасно із збільшенням надходжень від заробітчан. Висновок на зароблені кошти купується імпортний товар сумно б....
Заробітчани це теж є експортний товар. Тож баланс зберігається. Не сумуйте.
П.С. Якщо хочете можете їх зараховувати не як товар а як послуги, може так буде легше сприймати.
Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .
НКУ Статья 102. Сроки давности и их применение 102.1. Контролирующий орган, кроме случаев, определенных пунктом 102.2 настоящей статьи, имеет право самостоятельно определить сумму денежных обязательств плательщика налогов в случаях, определенных настоящим Кодексом, не позднее окончания 1095 дня (2555 дня в случае проведения проверки контролируемой операции в соответствии со статьей 39 настоящего Кодекса), следующего за последним днем предельного срока представления налоговой декларации, отчета об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации, определенной пунктом 133.4 статьи 133 настоящего Кодекса, и/или предельного срока уплаты денежных обязательств, начисленных контролирующим органом, а если такая налоговая декларация была предоставлена позже, — за днем ее фактического предоставления. Если в течение указанного срока контролирующий орган не определяет сумму денежных обязательств, плательщик налогов считается свободным от такого денежного обязательства, а спор, касающийся такой декларации и/или налогового уведомления, не подлежит рассмотрению в административном или судебном порядке.
Вот теперь , невзирая на все , можно выдохнуть с облегчением .
Законотворчество знаете ли при нынешних , это особое искусство , основанное на знании закона ,статей Конституции. Даже не сомневаюсь , что все будет отлично .А то с самого утра как в тумане. 27.19-27.24 наиболее встречающиеся курса в окнах
flyman написав:тобто покращити енергозбереження, щоб незалежити від Газпромівського газу, "брєдні" а що пропонуєш, піднімати тарифи на опалення?
А яким коштом?
- Виконати всі обіцянки Зеленського можна було б хіба що у випадку, якби США погодили горезвісний інвестиційний план на 277 млрд доларів, - жартує економіст Олексій Кущ. – Цих грошей, найімовірніше, вистачило б. Але США нам такої суми не дадуть, тому треба розуміти – мета президента - здивувати слухачів своєю промовою, а не загалом реалізувати раніше обіцяне. Він розраховує на так званий вау-ефект... – Пам'ятаєте, як прем'єр Гончарук обіцяв підняти економіку на 40% за п'ять років? - продовжує Кущ. – Потім нам обіцяли створити 500 тисяч нових робочих місць, залучити багатомільярдні інвестиції тощо. Якщо записати всі ці обіцянки в стовпчик, то вийде, що нічого не виконано. Більше того, відкрийте дані Держстату – за останні 9 місяців у промисловості скоротилося 40 тисяч робочих місць, у транспортній галузі – мінус 15 тисяч працівників, і навіть у медицині, яка через ковід мала б збільшуватися, ми отримали мінус 23 тисячі працівників. Як казав Валерій Лобановський, рахунок – на табло. https://kp.ua/ua/economics/a638026-veli ... prezidenta
При цьому курс може ситуативно укріпитись, зараз з місяць заробітчани посилено будуть витрачатись.