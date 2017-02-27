Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............08.12.2021..........09.12.2021 дата розрахунку..............07.12.2021...........08.12.2021 Євро.................................30,7277................30,7698...+0.14% Долар США......................27,3317................27,2167...-0.42% После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. После 11 попытались приподняться на полкопейки, но быстро вернулись обратно и снова остановились. К 12 опустились еще на 1.5 копейки. НБУ пока замечен не был. В мире доллар ночью отыграл весь дневной рост и сейчас находится на уровне вчерашних и позавчерашних минимумов. Справочный курс встретили котировками 27.2150 - 27.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия. Вдохновленный существенным снижением, НБУ перед обедом решился выполнить план и купить дежурные 5 млн. Влияние сего действа оказалось минимальным, и к обеду опустились еще на 2.5 копейки. После обеда под влиянием избытка предложения движение продолжилось в том же направлении. НБУ вынужден был выйти уже с настоящей интервенцией, но действовал, как обычно после разворота, достаточно деликатно, допустив суточное снижение официального курса на 11.5 копеек. Жестко останавливать он не стал, а только притормозил. После плавного снижения на 3 копейки рынок уравновесился. В мире доллар слабо пытался расти, но потом вернулся к дополуденному уровню. Официальный курс встретили котировками 27.1600 - 27.1800. За день упали на 9 копеек относительно открытия и на 11.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 28.0828 (-15) -87 2019 - 23.7248 (-15) +349
2018 - 27.8242 (-5) 2017 - 27.1093 (-1) Небольшое укрепление гривны в начале декабря можно считать традиционным. В этом году немного запоздали.
flyman написав:тобто покращити енергозбереження, щоб незалежити від Газпромівського газу, "брєдні" а що пропонуєш, піднімати тарифи на опалення?
А яким коштом?
- Виконати всі обіцянки Зеленського можна було б хіба що у випадку, якби США погодили горезвісний інвестиційний план на 277 млрд доларів, - жартує економіст Олексій Кущ. – Цих грошей, найімовірніше, вистачило б. Але США нам такої суми не дадуть, тому треба розуміти – мета президента - здивувати слухачів своєю промовою, а не загалом реалізувати раніше обіцяне. Він розраховує на так званий вау-ефект... – Пам'ятаєте, як прем'єр Гончарук обіцяв підняти економіку на 40% за п'ять років? - продовжує Кущ. – Потім нам обіцяли створити 500 тисяч нових робочих місць, залучити багатомільярдні інвестиції тощо. Якщо записати всі ці обіцянки в стовпчик, то вийде, що нічого не виконано. Більше того, відкрийте дані Держстату – за останні 9 місяців у промисловості скоротилося 40 тисяч робочих місць, у транспортній галузі – мінус 15 тисяч працівників, і навіть у медицині, яка через ковід мала б збільшуватися, ми отримали мінус 23 тисячі працівників. Як казав Валерій Лобановський, рахунок – на табло. https://kp.ua/ua/economics/a638026-veli ... prezidenta
При цьому курс може ситуативно укріпитись, зараз з місяць заробітчани посилено будуть витрачатись.
коштом майбутньої економії, як з дитячого садку а не фінансового форуму, там ЄС через програми енергозбереження напр. надасть позику під 0.01% з умовою, що утеплюючі матеріали будуть із Єсросоюзу, подумай сам, як би тобі виставляли платіжки за газ, а ти грів би повітря вулиці разом з будунком, як би ти вчинив знаючи, що економія дасть більше, чим ти би потратив на опалення
zРадио написав:Большинство крупных экономистов США склонны считать, что ФРС ускорит тейперинг, чтобы успеть завершить его в марте (а не в июне согласно программе, принятой на ноябрськом заседании FOMC):
Так і НБУ облікову ставку вже почав підіймати.
zРадио написав:
Так все ок в економіці. Зростають і металургія і залізничні перевезення. На одиниці відсотків до 2019, але зростають. Зростає і енергетика у порівнянні з 2019.
Є один нюанс, про який не раз говорю ще з початку світової пандемії і емісії провідними центробанками. Основний розмір нашої інфляції залежить не від внутрішніх причин. Наша інфляція практично в повному обсязі імпортована з світового ринку через імпорт товарів-технологій-сировини-послуг та трасльована рівнем світових цін на те, що ми експортуємо і в експортерів є бажання продати на внутрішньому ринку не дешевше. Якщо боротьба з інфляцією у світі діями ФРС, ЄЦБ і тд буде успішною, то впаде і наша інфляція. Тому, по великому рахунку, дії нашого НБУ не є вирішальними щодо інфляції. Це мавпування поведінки "серйозних дядь" чи задання орієнтирів для формування вартості боргу, банківських інструментів і тд. З цієї точки зору 1% надто багато, якщо ФРС не жартує. Не здивуюся, якщо буде 0,25-0,5
Щодо впливу на курс зміни в обліковій ставці: 0,5 і нижче - жодного впливу на курс, більше 0,5%, особливо якщо ризикнуть 1% чи раптом більше - гривня зміцниться і від цього. Гривня ще не відіграла всього зміцнення НА СПОДІВАННІ зменшення ескалації, з огляду на це і на вище сказане підняття більше 0,5 є не логічним. З огляду на протистояння з Ахметовим і впливу цього чиннику на курс - можуть і здивувати. Хоч імовірність не висока.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............08.12.2021..........09.12.2021 дата розрахунку..............07.12.2021...........08.12.2021 Євро.................................30,7277................30,7698...+0.14% Долар США......................27,3317................27,2167...-0.42% После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. После 11 попытались приподняться на полкопейки, но быстро вернулись обратно и снова остановились. К 12 опустились еще на 1.5 копейки. НБУ пока замечен не был. В мире доллар ночью отыграл весь дневной рост и сейчас находится на уровне вчерашних и позавчерашних минимумов. Справочный курс встретили котировками 27.2150 - 27.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия. Вдохновленный существенным снижением, НБУ перед обедом решился выполнить план и купить дежурные 5 млн. Влияние сего действа оказалось минимальным, и к обеду опустились еще на 2.5 копейки. После обеда под влиянием избытка предложения движение продолжилось в том же направлении. НБУ вынужден был выйти уже с настоящей интервенцией, но действовал, как обычно после разворота, достаточно деликатно, допустив суточное снижение официального курса на 11.5 копеек. Жестко останавливать он не стал, а только притормозил. После плавного снижения на 3 копейки рынок уравновесился. В мире доллар слабо пытался расти, но потом вернулся к дополуденному уровню. Официальный курс встретили котировками 27.1600 - 27.1800. За день упали на 9 копеек относительно открытия и на 11.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 28.0828 (-15) -87 2019 - 23.7248 (-15) +349
2018 - 27.8242 (-5) 2017 - 27.1093 (-1) Небольшое укрепление гривны в начале декабря можно считать традиционным. В этом году немного запоздали.
То як вам таке, Ілон Маск? Де моя медаль? Де лайки/плюсики?