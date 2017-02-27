Додано: Сер 08 гру, 2021 16:35

Denik написав: zРадио написав: Большинство крупных экономистов США склонны считать, что ФРС ускорит тейперинг, чтобы успеть завершить его в марте (а не в июне согласно программе, принятой на ноябрськом заседании FOMC): Большинство крупных экономистов США склонны считать, что ФРС ускорит тейперинг, чтобы успеть завершить его в марте (а не в июне согласно программе, принятой на ноябрськом заседании FOMC):

Так і НБУ облікову ставку вже почав підіймати.

zРадио написав:

Так все ок в економіці. Зростають і металургія і залізничні перевезення. На одиниці відсотків до 2019, але зростають. Зростає і енергетика у порівнянні з 2019. Так все ок в економіці. Зростають і металургія і залізничні перевезення. На одиниці відсотків до 2019, але зростають. Зростає і енергетика у порівнянні з 2019.

Є один нюанс, про який не раз говорю ще з початку світової пандемії і емісії провідними центробанками. Основний розмір нашої інфляції залежить не від внутрішніх причин. Наша інфляція практично в повному обсязі імпортована з світового ринку через імпорт товарів-технологій-сировини-послуг та трасльована рівнем світових цін на те, що ми експортуємо і в експортерів є бажання продати на внутрішньому ринку не дешевше. Якщо боротьба з інфляцією у світі діями ФРС, ЄЦБ і тд буде успішною, то впаде і наша інфляція. Тому, по великому рахунку, дії нашого НБУ не є вирішальними щодо інфляції. Це мавпування поведінки "серйозних дядь" чи задання орієнтирів для формування вартості боргу, банківських інструментів і тд.З цієї точки зору 1% надто багато, якщо ФРС не жартує. Не здивуюся, якщо буде 0,25-0,5Щодо впливу на курс зміни в обліковій ставці: 0,5 і нижче - жодного впливу на курс, більше 0,5%, особливо якщо ризикнуть 1% чи раптом більше - гривня зміцниться і від цього.Гривня ще не відіграла всього зміцнення НА СПОДІВАННІ зменшення ескалації, з огляду на це і на вище сказане підняття більше 0,5 є не логічним. З огляду на протистояння з Ахметовим і впливу цього чиннику на курс - можуть і здивувати. Хоч імовірність не висока.