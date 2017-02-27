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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8672867386748675>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 108
Віддаю перевагу гривні
6%
6
10%
3%
3
20%
6%
6
30%
4%
4
40%
2%
2
50%
9%
10
60%
3%
3
70%
14%
15
більше 80%
55%
59
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:52

  fin написав:Да уж.Кажись ракета поменяла траекторию и устремилась к земле. Скоро еще и героические гастарбайтеры с валютой начнут приезжать, тогда вообще.....


Я Вами восхищаюсь. Что бы ни происходило - У Вас всему есть разумное обьяснение. :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.12.2021..........09.12.2021
дата розрахунку..............07.12.2021...........08.12.2021
Євро.................................30,7277................30,7698...+0.14%
Долар США......................27,3317................27,2167...-0.42%
После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.

Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. После 11 попытались приподняться на полкопейки, но быстро вернулись обратно и снова остановились. К 12 опустились еще на 1.5 копейки. НБУ пока замечен не был.
В мире доллар ночью отыграл весь дневной рост и сейчас находится на уровне вчерашних и позавчерашних минимумов.
Справочный курс встретили котировками 27.2150 - 27.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Вдохновленный существенным снижением, НБУ перед обедом решился выполнить план и купить дежурные 5 млн. Влияние сего действа оказалось минимальным, и к обеду опустились еще на 2.5 копейки. После обеда под влиянием избытка предложения движение продолжилось в том же направлении. НБУ вынужден был выйти уже с настоящей интервенцией, но действовал, как обычно после разворота, достаточно деликатно, допустив суточное снижение официального курса на 11.5 копеек. Жестко останавливать он не стал, а только притормозил. После плавного снижения на 3 копейки рынок уравновесился.
В мире доллар слабо пытался расти, но потом вернулся к дополуденному уровню.
Официальный курс встретили котировками 27.1600 - 27.1800. За день упали на 9 копеек относительно открытия и на 11.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.0828 (-15) -87
2019 - 23.7248 (-15) +349

2018 - 27.8242 (-5)
2017 - 27.1093 (-1)
Небольшое укрепление гривны в начале декабря можно считать традиционным. В этом году немного запоздали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:13

  Ой+ написав:
  flyman написав:тобто покращити енергозбереження, щоб незалежити від Газпромівського газу, "брєдні"
а що пропонуєш, піднімати тарифи на опалення?


А яким коштом?
- Виконати всі обіцянки Зеленського можна було б хіба що у випадку, якби США погодили горезвісний інвестиційний план на 277 млрд доларів, - жартує економіст Олексій Кущ. – Цих грошей, найімовірніше, вистачило б. Але США нам такої суми не дадуть, тому треба розуміти – мета президента - здивувати слухачів своєю промовою, а не загалом реалізувати раніше обіцяне. Він розраховує на так званий вау-ефект...
– Пам'ятаєте, як прем'єр Гончарук обіцяв підняти економіку на 40% за п'ять років? - продовжує Кущ. – Потім нам обіцяли створити 500 тисяч нових робочих місць, залучити багатомільярдні інвестиції тощо. Якщо записати всі ці обіцянки в стовпчик, то вийде, що нічого не виконано. Більше того, відкрийте дані Держстату – за останні 9 місяців у промисловості скоротилося 40 тисяч робочих місць, у транспортній галузі – мінус 15 тисяч працівників, і навіть у медицині, яка через ковід мала б збільшуватися, ми отримали мінус 23 тисячі працівників. Як казав Валерій Лобановський, рахунок – на табло. https://kp.ua/ua/economics/a638026-veli ... prezidenta

При цьому курс може ситуативно укріпитись, зараз з місяць заробітчани посилено будуть витрачатись.

коштом майбутньої економії,
як з дитячого садку а не фінансового форуму,
там ЄС через програми енергозбереження напр. надасть позику під 0.01% з умовою, що утеплюючі матеріали будуть із Єсросоюзу,
подумай сам, як би тобі виставляли платіжки за газ, а ти грів би повітря вулиці разом з будунком, як би ти вчинив знаючи, що економія дасть більше, чим ти би потратив на опалення
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:20

15-го в Америці ФРС буде засідати - подивимося як це вплине на курс. Поки бігти та продавати не збираюся.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:32

  asti написав:
  Hotab написав:Ощад берет на себя .24 в отделении даже.
Если кому интересно.
Сдал сегодня 14000 пА 27,275, а вчера мог по 27,30...
А позавчера сдал 7600 пА 27,35...//)
Пока не откупаюсь//)


Безумству храбрых поем мы песню .. ;)

Уважаю, но не рискну повторить, очень интересно услышать рассуждения перед принятием данного решения!
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:35

  Denik написав:
  zРадио написав:Большинство крупных экономистов США склонны считать, что ФРС ускорит тейперинг, чтобы успеть завершить его в марте (а не в июне согласно программе, принятой на ноябрськом заседании FOMC):

Так і НБУ облікову ставку вже почав підіймати.
  zРадио написав:

Так все ок в економіці. Зростають і металургія і залізничні перевезення. На одиниці відсотків до 2019, але зростають. Зростає і енергетика у порівнянні з 2019.

Є один нюанс, про який не раз говорю ще з початку світової пандемії і емісії провідними центробанками. Основний розмір нашої інфляції залежить не від внутрішніх причин. Наша інфляція практично в повному обсязі імпортована з світового ринку через імпорт товарів-технологій-сировини-послуг та трасльована рівнем світових цін на те, що ми експортуємо і в експортерів є бажання продати на внутрішньому ринку не дешевше. Якщо боротьба з інфляцією у світі діями ФРС, ЄЦБ і тд буде успішною, то впаде і наша інфляція. Тому, по великому рахунку, дії нашого НБУ не є вирішальними щодо інфляції. Це мавпування поведінки "серйозних дядь" чи задання орієнтирів для формування вартості боргу, банківських інструментів і тд.
З цієї точки зору 1% надто багато, якщо ФРС не жартує. Не здивуюся, якщо буде 0,25-0,5

Щодо впливу на курс зміни в обліковій ставці: 0,5 і нижче - жодного впливу на курс, більше 0,5%, особливо якщо ризикнуть 1% чи раптом більше - гривня зміцниться і від цього.
Гривня ще не відіграла всього зміцнення НА СПОДІВАННІ зменшення ескалації, з огляду на це і на вище сказане підняття більше 0,5 є не логічним. З огляду на протистояння з Ахметовим і впливу цього чиннику на курс - можуть і здивувати. Хоч імовірність не висока.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:37

За крок до перевороту думок!©

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.12.2021..........09.12.2021
дата розрахунку..............07.12.2021...........08.12.2021
Євро.................................30,7277................30,7698...+0.14%
Долар США......................27,3317................27,2167...-0.42%
После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.

Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. После 11 попытались приподняться на полкопейки, но быстро вернулись обратно и снова остановились. К 12 опустились еще на 1.5 копейки. НБУ пока замечен не был.
В мире доллар ночью отыграл весь дневной рост и сейчас находится на уровне вчерашних и позавчерашних минимумов.
Справочный курс встретили котировками 27.2150 - 27.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Вдохновленный существенным снижением, НБУ перед обедом решился выполнить план и купить дежурные 5 млн. Влияние сего действа оказалось минимальным, и к обеду опустились еще на 2.5 копейки. После обеда под влиянием избытка предложения движение продолжилось в том же направлении. НБУ вынужден был выйти уже с настоящей интервенцией, но действовал, как обычно после разворота, достаточно деликатно, допустив суточное снижение официального курса на 11.5 копеек. Жестко останавливать он не стал, а только притормозил. После плавного снижения на 3 копейки рынок уравновесился.
В мире доллар слабо пытался расти, но потом вернулся к дополуденному уровню.
Официальный курс встретили котировками 27.1600 - 27.1800. За день упали на 9 копеек относительно открытия и на 11.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.0828 (-15) -87
2019 - 23.7248 (-15) +349

2018 - 27.8242 (-5)
2017 - 27.1093 (-1)
Небольшое укрепление гривны в начале декабря можно считать традиционным. В этом году немного запоздали.

То як вам таке, Ілон Маск? :D
Зображення
Де моя медаль? :D
Де лайки/плюсики? :D
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Путен не напал, и скатываемся ниже 27.
А некоторые так надеялись.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:50

  Captain Obvious написав:Путен не напал, и скатываемся ниже 27.
А некоторые так надеялись.

В конце января ж обещали .

Слил 20+куе в ощад по 27.24.
Лучше не успел.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:12

  Captain Obvious написав:Путен не напал, и скатываемся ниже 27.
А некоторые так надеялись.

і хліб-сіль тримали на рушнику
flyman
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