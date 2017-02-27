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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8672867386748675

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 108
Віддаю перевагу гривні
6%
6
10%
3%
3
20%
6%
6
30%
4%
4
40%
2%
2
50%
9%
10
60%
3%
3
70%
14%
15
більше 80%
55%
59
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:12

  Hotab написав:
  Captain Obvious написав:Путен не напал, и скатываемся ниже 27.
А некоторые так надеялись.

В конце января ж обещали .

Слил 20+куе в ощад по 27.24.
Лучше не успел.


Не сливал и не планировал .
Пусть лежит .Значительно проще потерять пару копеек , чем в отпуске вытирать холодный пот с спины и лба .
В любом случае на месте стоять не будут ,будут качать курс .
А может кого то выпускать будут с иностранных инвесторов по щадящему курсу , там и я что то придумаю .
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:14

  Hotab написав:
  Captain Obvious написав:Путен не напал, и скатываемся ниже 27.
А некоторые так надеялись.

В конце января ж обещали .

Слил 20+куе в ощад по 27.24.
Лучше не успел.


Когда я последний раз сделал как вы, не угадал (-:

В этот раз подожду января, посмотрим что получится
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:28

  flyman написав:
  Captain Obvious написав:Путен не напал, и скатываемся ниже 27.
А некоторые так надеялись.

і хліб-сіль тримали на рушнику


Можете назвать кто держал хлеб ?
Кто это человек ?
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:По курсу, оцей бандюган НБУ знову спасає рокетчиків!!!
Да іди геть з міжбанку падлюка НБУ, дай же курсу подихати, дай рокеті помацати 26.хх, а потім самостійно і 25.

Погода сегодня дрянь, но эта фраза реально подняла настроение.
Я Вам даже плюс поставлю! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:Когда я последний раз сделал как вы, не угадал (-:

Я тогда Долярчика послушал ))))

Завтра с утра можно успеть вернуться в .2295 , если шухер.
Но на меня и правда не ориентируйтесь. Каждый сам набивает свои шишки.
Hotab
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