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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 гру, 2021 17:12
Hotab написав: Captain Obvious написав:
Путен не напал, и скатываемся ниже 27.
А некоторые так надеялись.
В конце января ж обещали .
Слил 20+куе в ощад по 27.24.
Лучше не успел.
Не сливал и не планировал .
Пусть лежит .Значительно проще потерять пару копеек , чем в отпуске вытирать холодный пот с спины и лба .
В любом случае на месте стоять не будут ,будут качать курс .
А может кого то выпускать будут с иностранных инвесторов по щадящему курсу , там и я что то придумаю .
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:14
Hotab написав: Captain Obvious написав:
Путен не напал, и скатываемся ниже 27.
А некоторые так надеялись.
В конце января ж обещали .
Слил 20+куе в ощад по 27.24.
Лучше не успел.
Когда я последний раз сделал как вы, не угадал (-:
В этот раз подожду января, посмотрим что получится
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:28
flyman написав: Captain Obvious написав:
Путен не напал, и скатываемся ниже 27.
А некоторые так надеялись.
і хліб-сіль тримали на рушнику
Можете назвать кто держал хлеб ?
Кто это человек ?
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:38
somilitark написав:
По курсу, оцей бандюган НБУ знову спасає рокетчиків!!!
Да іди геть з міжбанку падлюка НБУ, дай же курсу подихати, дай рокеті помацати 26.хх, а потім самостійно і 25.
Погода сегодня дрянь, но эта фраза реально подняла настроение.
Я Вам даже плюс поставлю!
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:45
Amat написав:
Когда я последний раз сделал как вы, не угадал (-:
Я тогда Долярчика послушал ))))
Завтра с утра можно успеть вернуться в .2295 , если шухер.
Но на меня и правда не ориентируйтесь. Каждый сам набивает свои шишки.
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