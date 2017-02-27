Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 гру, 2021 17:12
Hotab написав: Captain Obvious написав:
Путен не напал, и скатываемся ниже 27.
А некоторые так надеялись.
В конце января ж обещали .
Слил 20+куе в ощад по 27.24.
Лучше не успел.
Не сливал и не планировал .
Пусть лежит .Значительно проще потерять пару копеек , чем в отпуске вытирать холодный пот с спины и лба .
В любом случае на месте стоять не будут ,будут качать курс .
А может кого то выпускать будут с иностранных инвесторов по щадящему курсу , там и я что то придумаю .
холява
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:14
Hotab написав: Captain Obvious написав:
Путен не напал, и скатываемся ниже 27.
А некоторые так надеялись.
В конце января ж обещали .
Слил 20+куе в ощад по 27.24.
Лучше не успел.
Когда я последний раз сделал как вы, не угадал (-:
В этот раз подожду января, посмотрим что получится
Amat
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:28
flyman написав: Captain Obvious написав:
Путен не напал, и скатываемся ниже 27.
А некоторые так надеялись.
і хліб-сіль тримали на рушнику
Можете назвать кто держал хлеб ?
Кто это человек ?
холява
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:38
somilitark написав:
По курсу, оцей бандюган НБУ знову спасає рокетчиків!!!
Да іди геть з міжбанку падлюка НБУ, дай же курсу подихати, дай рокеті помацати 26.хх, а потім самостійно і 25.
Погода сегодня дрянь, но эта фраза реально подняла настроение.
Я Вам даже плюс поставлю!
SherLock
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:45
Amat написав:
Когда я последний раз сделал как вы, не угадал (-:
Я тогда Долярчика послушал ))))
Завтра с утра можно успеть вернуться в .2295 , если шухер.
Ну и херсонские менки поставили на вечер .21
Но на меня и правда не ориентируйтесь. Каждый сам набивает свои шишки.
Востаннє редагувалось
Hotab
в Сер 08 гру, 2021 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:54
холява написав:
Можете назвать кто держал хлеб ?
Кто это человек ?
Тримає ключ від Харкова.
lapay
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:09
точно не нападе вже?
"...российский президент в ходе пресс-конференции назвал "провокационным" вопрос журналиста издания "Коммерсант" о том, готовится ли Россия к нападению на Украину. Отвечая на вопрос, Путин заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе Путин также заявил, что Россию беспокоит возможного принятия Украины в НАТО, "потому что за этим последует угрожающие для нас оружие".
kwon
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:14
ретроспективненько.
всеми доступными путями заставляют задекларироваться до сентября 2022.
самое главное для этой власти - до этого времени продержаться[/quote]
Думаете приемники не перехватят начатую эстафету?
remark
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:28
Hotab написав:
Слил 20+куе в ощад по 27.24.
Лучше не успел.
Наверное у вас там инсайдер есть, чтобы так с наскоку скинуть в отделении 2 пачки, маловероятно, зная эту конюшню.
remark
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:33
remark написав: Hotab написав:
Слил 20+куе в ощад по 27.24.
Лучше не успел.
Наверное у вас там инсайдер есть, чтобы так с наскоку скинуть в отделении 2 пачки, маловероятно, зная эту конюшню.
Не прошло все гладко. Сумму "под финмон" (399900) пришлось на пенсионную карту запихнуть, а остальное налом таки дали. (Из карты 100 кгрн сразу и снял в банкомёте) Ну и сразу заказал нал для снятия.
В общем геморные телодвижения, лишь бы не зря.
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Hotab
в Сер 08 гру, 2021 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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