Додано: Сер 08 гру, 2021 19:55

zРадио написав: somilitark написав: Тащать за вуха вперто тут рашамодель грабунку пересічних, мовляв девал щось там лікує, він скоріше робить бідних жебраками, але по методичкам це благо? Тащать за вуха вперто тут рашамодель грабунку пересічних, мовляв девал щось там лікує, він скоріше робить бідних жебраками, але по методичкам це благо?



Пишите в Нобелевский комитет. Они, глупцы, то и не знают, что дали Премию за заслуги в экономике лиходею Фридману с его монетаризмом. В Сенат США тоже пишите - и от них медаль была Пишите в Нобелевский комитет. Они, глупцы, то и не знают, что дали Премию за заслуги в экономике лиходею Фридману с его монетаризмом. В Сенат США тоже пишите - и от них медаль была

Якійсь чергові маніпуляції.До чого тут Фрідман?За малюнками і графіками хтось втратив здоровий глузд і прив'язку до реальності.Ось вам історія, був нещодавно в Приваті, трохи вирішував свої буденні питання, аж зненацька менеджерка пробила щось в компі і випалила, що за фокуси, ви ж підприємець і не скористалися пільговою кредитною програмою 5-7-9?Я кажу ніт, вона каже, та не може бути, давай агітувати як це просто і легко, там ще буквально відсоток чи два комісій, але якщо створите пару робочих місць, навіть офіційно на мінімалку, то замутим 5%, якщо без робочих місць, то 7. Комерційна нерухомість, основні засоби, вантажні транспортні засоби, або вантажо-пасажирські, навіть оборотні засоби під 9%, беріть, чого тут думати?Я кажу немає куди зростати, усі хлібні місця зайняті, а якщо я полізу там де всі, то втрачу останні ресурси в конкурентній боротьбі, дайте просто втриматися на плаву!!!Так ось до чого я веду, по-перше банки запаковані ресурсами по самі томати.По-друге немає ніш куди можна встромити носа, або дуже стрьомно і прибутки химарні.По-третє ми розвиваємось, гадаю, що у багатьох підприємців тяжкі часи, немає попиту, у нас у населення 80 і більше відсотків витрачає на їжу і комунальні послуги, де там простір на якійсь "делікатеси?" А в продуктах харчування така конкуренція. що там просто завал, якщо лізти в будь якє виробництво, то це вже блище до кількасот тисяч у.е., не моя орбіта.в-четверте, уряд красава, що зробив пільгову програму 5-7-9, але в мене добрий знайомий попав в капкан, він задумав побудувати черговий торгівельний центр, зніс власний магазин, узяв пільговий кредит, вартість будівництва минулим літом оцінили в 5.8 лямів гривні.Ще як копали котлован, то вже не вписувались у бюджет, бо багато було води и треба було рити глибше, укріплювати, вони вже гахнули майже півляма не запланованих видатків і то плюнули, щоб вписуватись в бюджет.А в цьому році все подорощало, вже вартість під 10 лямів, будують вже фактично за його гроші, бо банк давав тільки 50% під залог його активів, він шукає соінвестора але ніхто не хоче лізти, бо цей тіпок мутний і ніхто не бачить перпектив в цій справі, поруч того лайна вже набудували.Ось така справа, з пропозицією грошей в нас все добре, а от ніш немає, нема куди зростати.Девал нічого не дасть, бо зараз фактично йде чергове зубожіння населення, доходи зросли на 10% за рік, а ціни вище.Немає ніш, все дуже конкурентно в будь якій сфері, ось і все що треба знати про ваші теоретичні навіювання, реальність вона зовсім інша, чекаєм на якісь нові фактори, не знаю які, але як люди кажуть: хоч би не гірше))По курсу: закрились 27.16 на 27.18, завтра увесь фокус на облікову ставку, питання на скільки піднімуть, я логікою за підвищення на 0.5%, але НБУ обіцяв 1%, я навіть не знаю як воно буде, побачимо, але гадаю 0.5% вистачить...курс буде максимум 27.05 по бідам завтра до кінця сесії, це не залежить від величини підняття ставки, все одно будемо штурмувати 27 поки що зверху