orest написав:З цієї точки зору 1% надто багато, якщо ФРС не жартує. Не здивуюся, якщо буде 0,25-0,5
За один подход почти точно ФРС не будет поднимать ставку более, чем на 0,25 п.п. Но проблема в том, что рынок и ряд публичных спикеров ФРС ожидают до 3-х повышений ставки в 2022-м. А это уже 0,75-1% через год. Ну пусть будет 2, а не 3 - все равно деньги подорожают
orest написав:Щодо впливу на курс зміни в обліковій ставці: 0,5 і нижче - жодного впливу на курс, більше 0,5%, особливо якщо ризикнуть 1% чи раптом більше - гривня зміцниться і від цього
Вопрос сложный и можно только предполагать. При выходе из прошлого QE валюты развивающихся стран начали падать к доллару уже на завершающем этапе тейперинга (2014-й), за 1,5 года до первого повышения ставки ФРС. Явление даже получило свое название - "taper tantrum".
В этот раз есть как минимум 2 больших отличия: 1) существенно более высокая инфляция доллара, что потребует и более жесткие меры для возвращения ее в целевой диапазон; 2) строительно-долговой кризис Китая, что будет уменьшать спрос на сырье и снижать аппетиты капитала к риску. Но возможно и некоторое количество пользы для нас - не весь капитал в случае его оттока из Поднебесной побежит за трежерями Казначества США. Что-то, наверняка, перепадет другим развивающимся рынкам
orest написав:Є один нюанс, про який не раз говорю ще з початку світової пандемії і емісії провідними центробанками. Основний розмір нашої інфляції залежить не від внутрішніх причин. Наша інфляція практично в повному обсязі імпортована з світового ринку через імпорт товарів-технологій-сировини-послуг та трасльована рівнем світових цін на те, що ми експортуємо і в експортерів є бажання продати на внутрішньому ринку не дешевше. Якщо боротьба з інфляцією у світі діями ФРС, ЄЦБ і тд буде успішною, то впаде і наша інфляція. Тому, по великому рахунку, дії нашого НБУ не є вирішальними щодо інфляції. Це мавпування поведінки "серйозних дядь" чи задання орієнтирів для формування вартості боргу, банківських інструментів і тд.
Я уже больше года недоумеваю, как можно продолжать (пытаться) таргетировать инфляцию, если этого не делают даже ключевые центральные банки мира, чья политика формирует цены на мировых рынках - и цели не добьешься, и антикризисные механизмы не запустишь. Ну да ладно, как говорится, после драки кулаками не машут. Время на денежное стимулирование экономики упущено - в преддверии ужесточения ДКП ФРС этого делать нельзя. Остается защищаться повышением учетной ставки НБУ. И даже это вряд ли удержит курсовой паритет в перспективе года-двух...
orest написав:З цієї точки зору 1% надто багато, якщо ФРС не жартує. Не здивуюся, якщо буде 0,25-0,5
За один подход почти точно ФРС не будет поднимать ставку более, чем на 0,25 п.п. Но проблема в том, что рынок и ряд публичных спикеров ФРС ожидают до 3-х повышений ставки в 2022-м. А это уже 0,75-1% через год. Ну пусть будет 2, а не 3 - все равно деньги подорожают
orest написав:Щодо впливу на курс зміни в обліковій ставці: 0,5 і нижче - жодного впливу на курс, більше 0,5%, особливо якщо ризикнуть 1% чи раптом більше - гривня зміцниться і від цього
Вопрос сложный и можно только предполагать. При выходе из прошлого QE валюты развивающихся стран начали падать к доллару уже на завершающем этапе тейперинга (2014-й), за 1,5 года до первого повышения ставки ФРС. Явление даже получило свое название - "taper tantrum".
В этот раз есть как минимум 2 больших отличия: 1) существенно более высокая инфляция доллара, что потребует и более жесткие меры для возвращения ее в целевой диапазон; 2) строительно-долговой кризис Китая, что будет уменьшать спрос на сырье и снижать аппетиты капитала к риску. Но возможно и некоторое количество пользы для нас - не весь капитал в случае его оттока из Поднебесной побежит за трежерями Казначества США. Что-то, наверняка, перепадет другим развивающимся рынкам
orest написав:Є один нюанс, про який не раз говорю ще з початку світової пандемії і емісії провідними центробанками. Основний розмір нашої інфляції залежить не від внутрішніх причин. Наша інфляція практично в повному обсязі імпортована з світового ринку через імпорт товарів-технологій-сировини-послуг та трасльована рівнем світових цін на те, що ми експортуємо і в експортерів є бажання продати на внутрішньому ринку не дешевше. Якщо боротьба з інфляцією у світі діями ФРС, ЄЦБ і тд буде успішною, то впаде і наша інфляція. Тому, по великому рахунку, дії нашого НБУ не є вирішальними щодо інфляції. Це мавпування поведінки "серйозних дядь" чи задання орієнтирів для формування вартості боргу, банківських інструментів і тд.
Я уже больше года недоумеваю, как можно продолжать (пытаться) таргетировать инфляцию, если этого не делают даже ключевые центральные банки мира, чья политика формирует цены на мировых рынках - и цели не добьешься, и антикризисные механизмы не запустишь. Ну да ладно, как говорится, после драки кулаками не машут. Время на денежное стимулирование экономики упущено - в преддверии ужесточения ДКП ФРС этого делать нельзя. Остается защищаться повышением учетной ставки НБУ. И даже это вряд ли удержит курсовой паритет в перспективе года-двух...
по ідеї, ринки вже мали би ці новини про ріст ставки ФРС відіграти. От якщо буде нежданчик, не 0.25% а 0.5% тоді може бути невеличкий нежданчик. А так вийде, що за рік доларові запозичення для мінфіна подорожчають на 1%. Умовно було 7% стане 8% для доларових ОВДП. Стане запозичення дорожче біля 15%
somilitark написав:Тащать за вуха вперто тут рашамодель грабунку пересічних, мовляв девал щось там лікує, він скоріше робить бідних жебраками, але по методичкам це благо?
Пишите в Нобелевский комитет. Они, глупцы, то и не знают, что дали Премию за заслуги в экономике лиходею Фридману с его монетаризмом. В Сенат США тоже пишите - и от них медаль была
Якійсь чергові маніпуляції. До чого тут Фрідман? За малюнками і графіками хтось втратив здоровий глузд і прив'язку до реальності. Ось вам історія, був нещодавно в Приваті, трохи вирішував свої буденні питання, аж зненацька менеджерка пробила щось в компі і випалила, що за фокуси, ви ж підприємець і не скористалися пільговою кредитною програмою 5-7-9? Я кажу ніт, вона каже, та не може бути, давай агітувати як це просто і легко, там ще буквально відсоток чи два комісій, але якщо створите пару робочих місць, навіть офіційно на мінімалку, то замутим 5%, якщо без робочих місць, то 7. Комерційна нерухомість, основні засоби, вантажні транспортні засоби, або вантажо-пасажирські, навіть оборотні засоби під 9%, беріть, чого тут думати? Я кажу немає куди зростати, усі хлібні місця зайняті, а якщо я полізу там де всі, то втрачу останні ресурси в конкурентній боротьбі, дайте просто втриматися на плаву!!! Так ось до чого я веду, по-перше банки запаковані ресурсами по самі томати. По-друге немає ніш куди можна встромити носа, або дуже стрьомно і прибутки химарні. По-третє ми розвиваємось, гадаю, що у багатьох підприємців тяжкі часи, немає попиту, у нас у населення 80 і більше відсотків витрачає на їжу і комунальні послуги, де там простір на якійсь "делікатеси?" А в продуктах харчування така конкуренція. що там просто завал, якщо лізти в будь якє виробництво, то це вже блище до кількасот тисяч у.е., не моя орбіта. в-четверте, уряд красава, що зробив пільгову програму 5-7-9, але в мене добрий знайомий попав в капкан, він задумав побудувати черговий торгівельний центр, зніс власний магазин, узяв пільговий кредит, вартість будівництва минулим літом оцінили в 5.8 лямів гривні. Ще як копали котлован, то вже не вписувались у бюджет, бо багато було води и треба було рити глибше, укріплювати, вони вже гахнули майже півляма не запланованих видатків і то плюнули, щоб вписуватись в бюджет. А в цьому році все подорощало, вже вартість під 10 лямів, будують вже фактично за його гроші, бо банк давав тільки 50% під залог його активів, він шукає соінвестора але ніхто не хоче лізти, бо цей тіпок мутний і ніхто не бачить перпектив в цій справі, поруч того лайна вже набудували. Ось така справа, з пропозицією грошей в нас все добре, а от ніш немає, нема куди зростати. Девал нічого не дасть, бо зараз фактично йде чергове зубожіння населення, доходи зросли на 10% за рік, а ціни вище. Немає ніш, все дуже конкурентно в будь якій сфері, ось і все що треба знати про ваші теоретичні навіювання, реальність вона зовсім інша, чекаєм на якісь нові фактори, не знаю які, але як люди кажуть: хоч би не гірше))
По курсу: закрились 27.16 на 27.18, завтра увесь фокус на облікову ставку, питання на скільки піднімуть, я логікою за підвищення на 0.5%, але НБУ обіцяв 1%, я навіть не знаю як воно буде, побачимо, але гадаю 0.5% вистачить... курс буде максимум 27.05 по бідам завтра до кінця сесії, це не залежить від величини підняття ставки, все одно будемо штурмувати 27 поки що зверху
somilitark написав:якщо без робочих місць, то 7. Комерційна нерухомість
somilitark написав:Так ось до чого я веду, по-перше банки запаковані ресурсами по самі томати. По-друге немає ніш куди можна встромити носа, або дуже стрьомно і прибутки химарні. По-третє ми розвиваємось, гадаю, що у багатьох підприємців тяжкі часи, немає попиту
Тобто, комерційне приміщення маю право купити з плечем під 9% і під його ж заставу, але НЕ маю права це приміщення комусь здати в оренду?(наприклад атб) Маю право лише самому "стати атб"?
Але ж здавати комерційне приміщення в оренду - це теж підприємницька діяльність і сплата податків! Що не так?
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 08 гру, 2021 20:18, всього редагувалось 1 раз.
забавно наблюдать, как при любом движении гривны сча особенно нервно ведут себя почему то оптимисты. мне фиолетово, какой курс будет в кратко-средне сроке, но категорические мнения, шо 28 не увидим в ближайшем времени могут озвучивать только дилетанты. обещанные мной 27+ получили, и эту циферку увидим...
Меня вот волнуют не глобальные вопросы, а примитивные, сиюминутные. Слил Евро по 30.80, когда мог слить доллар по 27.30. Вот что теперь откупать при курсе Евро в районе 1,1350 (бьется в него Евро снизу, но никак не пробьет) - Евро возвращать по 30.76 с минимальной прибылью или продолжать следить за развитием коррекции и постараться купить доллар дешевле нынешних 27,22? Банки очень неохотно снижают курсы продажи по доллару. При росте можно было купить по курсу Межбанка и ниже, сейчас на 6 с лишним копеек дороже. А фактический курс Евро к гривне, если считать по курсу доллара на МБ и кроссу на Форексе - в районе 30.82. То есть на момент, вроде, купить Евро лучше. Но Евро возьмет вскоре и рухнет. Не связывайтесь с Евро.