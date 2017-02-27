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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8673867486758676

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 111
Віддаю перевагу гривні
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70%
14%
15
більше 80%
56%
62
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:35

  orest написав:З цієї точки зору 1% надто багато, якщо ФРС не жартує. Не здивуюся, якщо буде 0,25-0,5


За один подход почти точно ФРС не будет поднимать ставку более, чем на 0,25 п.п. Но проблема в том, что рынок и ряд публичных спикеров ФРС ожидают до 3-х повышений ставки в 2022-м. А это уже 0,75-1% через год. Ну пусть будет 2, а не 3 - все равно деньги подорожают

Зображення

  orest написав:Щодо впливу на курс зміни в обліковій ставці: 0,5 і нижче - жодного впливу на курс, більше 0,5%, особливо якщо ризикнуть 1% чи раптом більше - гривня зміцниться і від цього


Вопрос сложный и можно только предполагать. При выходе из прошлого QE валюты развивающихся стран начали падать к доллару уже на завершающем этапе тейперинга (2014-й), за 1,5 года до первого повышения ставки ФРС. Явление даже получило свое название - "taper tantrum".

В этот раз есть как минимум 2 больших отличия:
1) существенно более высокая инфляция доллара, что потребует и более жесткие меры для возвращения ее в целевой диапазон;
2) строительно-долговой кризис Китая, что будет уменьшать спрос на сырье и снижать аппетиты капитала к риску. Но возможно и некоторое количество пользы для нас - не весь капитал в случае его оттока из Поднебесной побежит за трежерями Казначества США. Что-то, наверняка, перепадет другим развивающимся рынкам

  orest написав:Є один нюанс, про який не раз говорю ще з початку світової пандемії і емісії провідними центробанками. Основний розмір нашої інфляції залежить не від внутрішніх причин. Наша інфляція практично в повному обсязі імпортована з світового ринку через імпорт товарів-технологій-сировини-послуг та трасльована рівнем світових цін на те, що ми експортуємо і в експортерів є бажання продати на внутрішньому ринку не дешевше. Якщо боротьба з інфляцією у світі діями ФРС, ЄЦБ і тд буде успішною, то впаде і наша інфляція. Тому, по великому рахунку, дії нашого НБУ не є вирішальними щодо інфляції. Це мавпування поведінки "серйозних дядь" чи задання орієнтирів для формування вартості боргу, банківських інструментів і тд.


Я уже больше года недоумеваю, как можно продолжать (пытаться) таргетировать инфляцию, если этого не делают даже ключевые центральные банки мира, чья политика формирует цены на мировых рынках - и цели не добьешься, и антикризисные механизмы не запустишь. Ну да ладно, как говорится, после драки кулаками не машут. Время на денежное стимулирование экономики упущено - в преддверии ужесточения ДКП ФРС этого делать нельзя. Остается защищаться повышением учетной ставки НБУ. И даже это вряд ли удержит курсовой паритет в перспективе года-двух...
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:51

  somilitark написав:Тащать за вуха вперто тут рашамодель грабунку пересічних, мовляв девал щось там лікує, він скоріше робить бідних жебраками, але по методичкам це благо?


Пишите в Нобелевский комитет. Они, глупцы, то и не знают, что дали Премию за заслуги в экономике лиходею Фридману с его монетаризмом. В Сенат США тоже пишите - и от них медаль была
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:01

  juristkostya написав:
  Zebra написав:Зерно на мировых рынках снова обновляет локальные вершины. Но как я понимаю оно уже все продано

Вообще неверно понимаете. Элеваторные мощности в стране немалые, куча сельхозников придерживает урожай.

Константін, я вже думав, що ніколи не дочекаюся від вас розумного і толкового коментаря, а ви мене здивували! Так і є притримують і ще притримувати будуть, продають лише по мірі необхідності!
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:37

  zРадио написав:
  orest написав:З цієї точки зору 1% надто багато, якщо ФРС не жартує. Не здивуюся, якщо буде 0,25-0,5


За один подход почти точно ФРС не будет поднимать ставку более, чем на 0,25 п.п. Но проблема в том, что рынок и ряд публичных спикеров ФРС ожидают до 3-х повышений ставки в 2022-м. А это уже 0,75-1% через год. Ну пусть будет 2, а не 3 - все равно деньги подорожают

Зображення

  orest написав:Щодо впливу на курс зміни в обліковій ставці: 0,5 і нижче - жодного впливу на курс, більше 0,5%, особливо якщо ризикнуть 1% чи раптом більше - гривня зміцниться і від цього


Вопрос сложный и можно только предполагать. При выходе из прошлого QE валюты развивающихся стран начали падать к доллару уже на завершающем этапе тейперинга (2014-й), за 1,5 года до первого повышения ставки ФРС. Явление даже получило свое название - "taper tantrum".

В этот раз есть как минимум 2 больших отличия:
1) существенно более высокая инфляция доллара, что потребует и более жесткие меры для возвращения ее в целевой диапазон;
2) строительно-долговой кризис Китая, что будет уменьшать спрос на сырье и снижать аппетиты капитала к риску. Но возможно и некоторое количество пользы для нас - не весь капитал в случае его оттока из Поднебесной побежит за трежерями Казначества США. Что-то, наверняка, перепадет другим развивающимся рынкам

  orest написав:Є один нюанс, про який не раз говорю ще з початку світової пандемії і емісії провідними центробанками. Основний розмір нашої інфляції залежить не від внутрішніх причин. Наша інфляція практично в повному обсязі імпортована з світового ринку через імпорт товарів-технологій-сировини-послуг та трасльована рівнем світових цін на те, що ми експортуємо і в експортерів є бажання продати на внутрішньому ринку не дешевше. Якщо боротьба з інфляцією у світі діями ФРС, ЄЦБ і тд буде успішною, то впаде і наша інфляція. Тому, по великому рахунку, дії нашого НБУ не є вирішальними щодо інфляції. Це мавпування поведінки "серйозних дядь" чи задання орієнтирів для формування вартості боргу, банківських інструментів і тд.


Я уже больше года недоумеваю, как можно продолжать (пытаться) таргетировать инфляцию, если этого не делают даже ключевые центральные банки мира, чья политика формирует цены на мировых рынках - и цели не добьешься, и антикризисные механизмы не запустишь. Ну да ладно, как говорится, после драки кулаками не машут. Время на денежное стимулирование экономики упущено - в преддверии ужесточения ДКП ФРС этого делать нельзя. Остается защищаться повышением учетной ставки НБУ. И даже это вряд ли удержит курсовой паритет в перспективе года-двух...

по ідеї, ринки вже мали би ці новини про ріст ставки ФРС відіграти.
От якщо буде нежданчик, не 0.25% а 0.5% тоді може бути невеличкий нежданчик.
А так вийде, що за рік доларові запозичення для мінфіна подорожчають на 1%.
Умовно було 7% стане 8% для доларових ОВДП. Стане запозичення дорожче біля 15%
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:55

  zРадио написав:
  somilitark написав:Тащать за вуха вперто тут рашамодель грабунку пересічних, мовляв девал щось там лікує, він скоріше робить бідних жебраками, але по методичкам це благо?


Пишите в Нобелевский комитет. Они, глупцы, то и не знают, что дали Премию за заслуги в экономике лиходею Фридману с его монетаризмом. В Сенат США тоже пишите - и от них медаль была

Якійсь чергові маніпуляції.
До чого тут Фрідман?
За малюнками і графіками хтось втратив здоровий глузд і прив'язку до реальності.
Ось вам історія, був нещодавно в Приваті, трохи вирішував свої буденні питання, аж зненацька менеджерка пробила щось в компі і випалила, що за фокуси, ви ж підприємець і не скористалися пільговою кредитною програмою 5-7-9?
Я кажу ніт, вона каже, та не може бути, давай агітувати як це просто і легко, там ще буквально відсоток чи два комісій, але якщо створите пару робочих місць, навіть офіційно на мінімалку, то замутим 5%, якщо без робочих місць, то 7. Комерційна нерухомість, основні засоби, вантажні транспортні засоби, або вантажо-пасажирські, навіть оборотні засоби під 9%, беріть, чого тут думати?
Я кажу немає куди зростати, усі хлібні місця зайняті, а якщо я полізу там де всі, то втрачу останні ресурси в конкурентній боротьбі, дайте просто втриматися на плаву!!!
Так ось до чого я веду, по-перше банки запаковані ресурсами по самі томати.
По-друге немає ніш куди можна встромити носа, або дуже стрьомно і прибутки химарні.
По-третє ми розвиваємось, гадаю, що у багатьох підприємців тяжкі часи, немає попиту, у нас у населення 80 і більше відсотків витрачає на їжу і комунальні послуги, де там простір на якійсь "делікатеси?" А в продуктах харчування така конкуренція. що там просто завал, якщо лізти в будь якє виробництво, то це вже блище до кількасот тисяч у.е., не моя орбіта.
в-четверте, уряд красава, що зробив пільгову програму 5-7-9, але в мене добрий знайомий попав в капкан, він задумав побудувати черговий торгівельний центр, зніс власний магазин, узяв пільговий кредит, вартість будівництва минулим літом оцінили в 5.8 лямів гривні.
Ще як копали котлован, то вже не вписувались у бюджет, бо багато було води и треба було рити глибше, укріплювати, вони вже гахнули майже півляма не запланованих видатків і то плюнули, щоб вписуватись в бюджет.
А в цьому році все подорощало, вже вартість під 10 лямів, будують вже фактично за його гроші, бо банк давав тільки 50% під залог його активів, він шукає соінвестора але ніхто не хоче лізти, бо цей тіпок мутний і ніхто не бачить перпектив в цій справі, поруч того лайна вже набудували.
Ось така справа, з пропозицією грошей в нас все добре, а от ніш немає, нема куди зростати.
Девал нічого не дасть, бо зараз фактично йде чергове зубожіння населення, доходи зросли на 10% за рік, а ціни вище.
Немає ніш, все дуже конкурентно в будь якій сфері, ось і все що треба знати про ваші теоретичні навіювання, реальність вона зовсім інша, чекаєм на якісь нові фактори, не знаю які, але як люди кажуть: хоч би не гірше))

По курсу: закрились 27.16 на 27.18, завтра увесь фокус на облікову ставку, питання на скільки піднімуть, я логікою за підвищення на 0.5%, але НБУ обіцяв 1%, я навіть не знаю як воно буде, побачимо, але гадаю 0.5% вистачить...
курс буде максимум 27.05 по бідам завтра до кінця сесії, це не залежить від величини підняття ставки, все одно будемо штурмувати 27 поки що зверху :!:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:03

  jump написав:Грудневе дежавю: грошей на всі видатки в бюджеті може не вистачити

Як і чому депутати значно ускладнили життя Міністерству фінансів наприкінці року та як це позначиться на державному бюджеті.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/680472/

что-то непохоже, что собираются экономить - не?

я думаю наш ждет животворящий поток денег.
вопрос со * - каким способом? неужто в лобовую через НБУ? какие еще есть варианты?
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:16

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  somilitark написав:якщо без робочих місць, то 7. Комерційна нерухомість

  somilitark написав:Так ось до чого я веду, по-перше банки запаковані ресурсами по самі томати.
По-друге немає ніш куди можна встромити носа, або дуже стрьомно і прибутки химарні.
По-третє ми розвиваємось, гадаю, що у багатьох підприємців тяжкі часи, немає попиту

Тобто, комерційне приміщення маю право купити з плечем під 9% і під його ж заставу, але НЕ маю права це приміщення комусь здати в оренду?(наприклад атб) :)
Маю право лише самому "стати атб"? :)

Але ж здавати комерційне приміщення в оренду - це теж підприємницька діяльність і сплата податків!
Що не так?
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 08 гру, 2021 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

забавно наблюдать, как при любом движении гривны сча особенно нервно ведут себя почему то оптимисты. мне фиолетово, какой курс будет в кратко-средне сроке, но категорические мнения, шо 28 не увидим в ближайшем времени могут озвучивать только дилетанты.
обещанные мной 27+ получили, и эту циферку увидим...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:26

Меня вот волнуют не глобальные вопросы, а примитивные, сиюминутные.
Слил Евро по 30.80, когда мог слить доллар по 27.30.
Вот что теперь откупать при курсе Евро в районе 1,1350 (бьется в него Евро снизу, но никак не пробьет) - Евро возвращать по 30.76 с минимальной прибылью или продолжать следить за развитием коррекции и постараться купить доллар дешевле нынешних 27,22?
Банки очень неохотно снижают курсы продажи по доллару. При росте можно было купить по курсу Межбанка и ниже, сейчас на 6 с лишним копеек дороже.
А фактический курс Евро к гривне, если считать по курсу доллара на МБ и кроссу на Форексе - в районе 30.82.
То есть на момент, вроде, купить Евро лучше. Но Евро возьмет вскоре и рухнет.
Не связывайтесь с Евро.
kluychkooleg
 
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