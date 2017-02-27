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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:34
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чик
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Додано: Сер 08 гру, 2021 20:35
Investor_K написав: kluychkooleg написав:
Меня вот волнуют не глобальные вопросы, а примитивные, сиюминутные.
Слил Евро по 30.80, когда мог слить доллар по 27.30.
Вот что теперь откупать при курсе Евро в районе 1,1350 (бьется в него Евро снизу, но никак не пробьет) - Евро возвращать по 30.76 с минимальной прибылью или продолжать следить за развитием коррекции и постараться купить доллар дешевле нынешних 27,22?
Банки очень неохотно снижают курсы продажи по доллару. При росте можно было купить по курсу Межбанка и ниже, сейчас на 6 с лишним копеек дороже.
А фактический курс Евро к гривне, если считать по курсу доллара на МБ и кроссу на Форексе - в районе 30.82.
То есть на момент, вроде, купить Евро лучше. Но Евро возьмет вскоре и рухнет.
Не связывайтесь с Евро.
Мой совет прост - идите работать
Я работаю. По времени мало, но доход многократно превышает доходы даже от самых успешных кратковременных спекуляций. Наверно, моя проблема в большом количестве свободного времени.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 08 гру, 2021 20:38
kluychkooleg написав:
Наверно, моя проблема в большом количестве свободного времени.
тогда дорога в крипту...
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чик
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Додано: Сер 08 гру, 2021 20:46
somilitark
Добрый вечер .
Всем Хорошего настроения !
Владимир , вот Вы спрашиваете почему НБУ раздражает своими действиями ?
...думал ... читал успокоительное от Сибарита и вот что я вам скажу .
Вот загонит НБУ доллар до 25 ...и остановится .
А кто же его покупать будет ?
Вот и качает он потихоньку межбанк , он же регулятор !
Экспортеров же нельзя трогать ,потому как кончится или уменьшится приток валюты .
А таких как я , ну и множество других можно погонять между обменками и кассами банков .
На том и живут .
Только последнее время потихоньку растем и не возвращаемся к предидущим значениям.
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холява
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Додано: Сер 08 гру, 2021 20:48
чик написав: kluychkooleg написав:
Наверно, моя проблема в большом количестве свободного времени.
тогда дорога в крипту...
Или на работу
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Додано: Сер 08 гру, 2021 20:54
somilitark написав:
Якійсь чергові маніпуляції.
До чого тут Фрідман?
За малюнками і графіками хтось втратив здоровий глузд і прив'язку до реальності.
Ось вам історія, був нещодавно в Приваті
Графики дополняют кейсы из реальной индустрии, а не противоречат им. Буквально на прошлой неделе я описывал, как наше внутреннее производство FMCG-товаров стало неконкурентным перед испанским, и аргументов для корпоративного центра в его сохранении остается все меньше
somilitark написав:
трохи вирішував свої буденні питання, аж зненацька менеджерка пробила щось в компі і випалила, що за фокуси, ви ж підприємець і не скористалися пільговою кредитною програмою 5-7-9?
Я кажу ніт, вона каже, та не може бути, давай агітувати як це просто і легко, там ще буквально відсоток чи два комісій, але якщо створите пару робочих місць, навіть офіційно на мінімалку, то замутим 5%, якщо без робочих місць, то 7. Комерційна нерухомість, основні засоби, вантажні транспортні засоби, або вантажо-пасажирські, навіть оборотні засоби під 9%, беріть, чого тут думати?
Я кажу немає куди зростати, усі хлібні місця зайняті, а якщо я полізу там де всі, то втрачу останні ресурси в конкурентній боротьбі, дайте просто втриматися на плаву!!!
Так ось до чого я веду, по-перше банки запаковані ресурсами по самі томати.
По-друге немає ніш куди можна встромити носа, або дуже стрьомно і прибутки химарні.
По-третє ми розвиваємось, гадаю, що у багатьох підприємців тяжкі часи, немає попиту, у нас у населення 80 і більше відсотків витрачає на їжу і комунальні послуги, де там простір на якійсь "делікатеси?" А в продуктах харчування така конкуренція. що там просто завал, якщо лізти в будь якє виробництво, то це вже блище до кількасот тисяч у.е., не моя орбіта
Не потому ли некуда всунуться, что локального производителя теснят иностранные конкуренты, получающие ценовое преимущество на обменных курсах? Смоделируйте ситуацию укрепления гривны за 2021-й к валютам наших ключевых торговых партнеров. Это весьма несложно сделать - только на курсовой разнице большинство из них получили преимущество в цене на 5%+, а если добавить еще и разницу промышленной инфляции, которая у нас в 5 раз выше американской, в 3 раза выше европейской и в 2 раза выше китайской, то вывод напросится сам. Посчитайте. Это чисто бухгалтерское упражнение - тут и Фридмана необязательно знать
somilitark написав:
в-четверте, уряд красава, що зробив пільгову програму 5-7-9, але в мене добрий знайомий попав в капкан, він задумав побудувати черговий торгівельний центр, зніс власний магазин, узяв пільговий кредит, вартість будівництва минулим літом оцінили в 5.8 лямів гривні.
Ще як копали котлован, то вже не вписувались у бюджет, бо багато було води и треба було рити глибше, укріплювати, вони вже гахнули майже півляма не запланованих видатків і то плюнули, щоб вписуватись в бюджет.
А в цьому році все подорощало, вже вартість під 10 лямів, будують вже фактично за його гроші, бо банк давав тільки 50% під залог його активів, він шукає соінвестора але ніхто не хоче лізти, бо цей тіпок мутний і ніхто не бачить перпектив в цій справі, поруч того лайна вже набудували.
Ось така справа, з пропозицією грошей в нас все добре, а от ніш немає, нема куди зростати
Валовое кредитование не растет - новые займы выдаются бизнесу с меньшей скоростью, чем подходит срок возврата старых. Это ненормальная ситуация даже сама по себе, а в условиях высокой инфляции - вообще пагубная. И вешать собак на бизнесменов, что, мол, все условия им создали, теперь пусть чешутся - популизм, или вульгарное упрощение ситуации
somilitark написав:
Девал нічого не дасть, бо зараз фактично йде чергове зубожіння населення, доходи зросли на 10% за рік, а ціни вище
Девал - не цель и не средство. Это побочный эффект, который в здоровой экономике не ощущает ни бизнес, ни население, поскольку экономический рост в условиях грамотной экспансионистской ДКП всегда опережает инфляцию (а вот тут уже без понимания монетаризма не обойтись
)
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Додано: Сер 08 гру, 2021 21:02
холява написав:somilitark
Добрый вечер .
Всем Хорошего настроения !
Владимир , вот Вы спрашиваете почему НБУ раздражает своими действиями ?
...думал ... читал успокоительное от Сибарита и вот что я вам скажу .
Вот загонит НБУ доллар до 25 ...и остановится .
А кто же его покупать будет ?
Вот и качает он потихоньку межбанк , он же регулятор !
Экспортеров же нельзя трогать ,потому как кончится или уменьшится приток валюты .
А таких как я , ну и множество других можно погонять между обменками и кассами банков .
На том и живут .
Только последнее время потихоньку растем и не возвращаемся к предидущим значениям.
У вас якесь дуже примітивне сприйняття ситуації, що означає ви будете ганяти між обмінками? Якщо вам немає чого робити і наражати себе на небезпеку, то це вже клініка.
По-друге, це ринок, ну так давайте його зробимо і перестанемо друкувати гривню торбами при викупі надлишку валюти, навіщо ці милиці доллару, він же ось ось взлетить
Ось ви дійсно якась радянська людина, що означає загоняє НБУ?
Не треба нікуди гнати, треба просто не втручатися в ринок, овени самі все зроблять.
Коли побачать, що курс падає, то занесуть останні, щоб не влетіти, НБУ як раз все робить, щоб був попит на валюту, відробляє настанови олігархів.
Навіть рашаімперія зробила дедоларизацію, чого тут не провести? Чи хоча б почати?
Боїться НБУ, бо курс буде 20, треба всіх тримати в заручниках космічного курса і надприбутків олігархів.
Я би ще відмінив повернення ПДВ на примітивні товари, на зерно, на руду, на сталь по пару сот баксів, це що? Там якась добавлена вартість? Там якійсь робочі місця? Це наукоємні виробництва?
Там примітив, чому всі повинні скидатися з бюджета, щоб якійсь ГОК шурував руду на офшор? Кукурузу і так продадуть, немає різниці по 150 чи по 300 з копійками як зараз, можливо вирощували би бавовну і робили з них речі, ось тут треба дійсно повертати ПДВ, а не на качани.
Дорослішайте і викидайте на смітник це совкове мислення, ви ж бізнесмен, повірте хоч трохи в Україну, відмовтеся хоча б від своїх страхів і антиукраїнського мислення, що дав би вам совок, а ось Ненька дала все і навіть більше))
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somilitark
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Додано: Сер 08 гру, 2021 21:14
на 26.5?
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proftpd66
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Додано: Сер 08 гру, 2021 21:15
zРадио
Якийсь брєд.
Які іспанські товари, про шо ви мелете, може мова про льотчиків, але легенда не була ще такою примітивною і не реальною((
Сфера послуг занята, піцци, суші, кав'ярні, клінінг, ремонт одягу і взуття, тут курс якось впливає?
Тут рулить ефект Гіфена, бо в людей немає зайвих грошей, все забирає комуналка, ліки, їжа.
Як підняти доходи населення?
Ви прискакали до імпортозаміщення, воно йде, Харків дуже багато шиє одягу і взуття, але як курс зменьшить попит на каву? Чи як більше кредитів допоможе вирощуванню кави? Вона почне у нас рости?
Якась дійсно клоунада, аж смішно стало, заблукали в 2-х березах.
По кредитам, я вже казав, що списують безнадійні видані кептивними керманичами самі собі ж, до 2014-го, ось і не зростає кредитування, бо немає кому і на що давати,
а НБУ нещодавно прикрутив кран мікрокредитів на ксяомі і мікрохвильовку, може ви почнете читати мене, а не тільки писати якуйсь теоретичну муйню без прив'язки до змісту?
От петросян, реально на ніч стало смішно)))
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somilitark
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Додано: Сер 08 гру, 2021 21:24
proftpd66 написав:
на 26.5?
плануєте продавати?
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Пон 06 гру, 2021 14:53
ЛОБ
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