Додано: Сер 08 гру, 2021 21:02

холява написав: somilitark



Добрый вечер .

Всем Хорошего настроения !

Владимир , вот Вы спрашиваете почему НБУ раздражает своими действиями ?

...думал ... читал успокоительное от Сибарита и вот что я вам скажу .



Вот загонит НБУ доллар до 25 ...и остановится .

А кто же его покупать будет ?

Вот и качает он потихоньку межбанк , он же регулятор !

Экспортеров же нельзя трогать ,потому как кончится или уменьшится приток валюты .



А таких как я , ну и множество других можно погонять между обменками и кассами банков .

На том и живут .

Только последнее время потихоньку растем и не возвращаемся к предидущим значениям. Добрый вечер .Всем Хорошего настроения !Владимир , вот Вы спрашиваете почему НБУ раздражает своими действиями ?...думал ... читал успокоительное от Сибарита и вот что я вам скажу .Вот загонит НБУ доллар до 25 ...и остановится .А кто же его покупать будет ?Вот и качает он потихоньку межбанк , он же регулятор !Экспортеров же нельзя трогать ,потому как кончится или уменьшится приток валюты .А таких как я , ну и множество других можно погонять между обменками и кассами банков .На том и живут .Только последнее время потихоньку растем и не возвращаемся к предидущим значениям.

У вас якесь дуже примітивне сприйняття ситуації, що означає ви будете ганяти між обмінками? Якщо вам немає чого робити і наражати себе на небезпеку, то це вже клініка.По-друге, це ринок, ну так давайте його зробимо і перестанемо друкувати гривню торбами при викупі надлишку валюти, навіщо ці милиці доллару, він же ось ось взлетитьОсь ви дійсно якась радянська людина, що означає загоняє НБУ?Не треба нікуди гнати, треба просто не втручатися в ринок, овени самі все зроблять.Коли побачать, що курс падає, то занесуть останні, щоб не влетіти, НБУ як раз все робить, щоб був попит на валюту, відробляє настанови олігархів.Навіть рашаімперія зробила дедоларизацію, чого тут не провести? Чи хоча б почати?Боїться НБУ, бо курс буде 20, треба всіх тримати в заручниках космічного курса і надприбутків олігархів.Я би ще відмінив повернення ПДВ на примітивні товари, на зерно, на руду, на сталь по пару сот баксів, це що? Там якась добавлена вартість? Там якійсь робочі місця? Це наукоємні виробництва?Там примітив, чому всі повинні скидатися з бюджета, щоб якійсь ГОК шурував руду на офшор? Кукурузу і так продадуть, немає різниці по 150 чи по 300 з копійками як зараз, можливо вирощували би бавовну і робили з них речі, ось тут треба дійсно повертати ПДВ, а не на качани.Дорослішайте і викидайте на смітник це совкове мислення, ви ж бізнесмен, повірте хоч трохи в Україну, відмовтеся хоча б від своїх страхів і антиукраїнського мислення, що дав би вам совок, а ось Ненька дала все і навіть більше))