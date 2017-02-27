zРадио написав:В декабре, ожидаемо, Минфин будет много занимать. Очень много. Номинальный ВВП составит >5 трлн, значит 2-2,5% - это разброс 100-130 млрд грн
Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко ожидает существенного роста дефицита госбюджета в декабре - до 3-3,5% ВВП. "За 11 месяцев 2021 года фактический дефицит бюджета составляет около 1% ВВП, но декабрь сложный месяц, нужно профинансировать много расходов. Поэтому в декабре размер дефицита существенно вырастет", – сказал он в кулуарах парламента после принятия госбюджета на 2022 год в четверг. "Существенно - это имеется в виду, возможно, 3-3,5%. Но я сейчас боюсь прогнозировать, так как планируются изменения в бюджет", – добавил министр.
Будьте такі добрі. В контексті новини яку ви навели, можете прокоментувати Ось цю новину? Дякую.
в приведенной ссылке скорей всего осознанная манипуляция, поскольку автор использует корректные термины, но сравнивает немного разные вещи
плановые доходы госбюджета - 1 147 млрд - корректно, правда с изменениями - 1 196 млрд. а плановые доходы сводного бюджета - 1 539 млрд
поступления 140 млрд - это поступления госбюджета в месяца оплаты налога на прибыль (ноябрь), в декабре будет около 100 млрд
плановые расходы - 1 246 млрд - это только общий фонд госбюджета, еще есть спецфонд 213 ярдов, итого - 1 458 млрд расходы госбюджета. плановые расходы сводного бюджета - 1 838 млрд. в целом разрозненные данные, которые не показывают целостную картинку
и это еще данные за октябрь. пока ни в НБУ, ни в Казначействе данные за ноябрь не опубликованы.
и как сегодня упоминалось выше, в декабре расходы еще увеличили на перевыполнение доходной части бюджета - наблюдаем, чем закончится год, осталось совсем немного
холява написав:ДоброеУтро ! Всем Хорошего дня и Здоровья !
Ненавижу политику.
Я бы не стал , даже в Вашей тональности, делать такие выводы . Насколько я понял , наш газопровод уже никого не волнует . Газ будет для нас стоить ОЧЕНЬ дорого, что отрицательно повлияет и на цену удобрений и на электричество и на коммуналку.Это видно и ощутимо уже !Цены в магазинах , оплата за жилье и услуги не предполагают победных реляций до семяизвержения . Если цены сейчас такие ,то какие они будут когда нас накроет вашим успокоительным счастьем . Про ГСМ лучше напишут спецы. Люди руководимые откровенными мошенниками, вчера опять набрались кредитов под ПРОЦЕНТЫ, которые легко переложили законом 5600 на наши плечи . То ли еще будет . Народ ведь сдает доллар в обменки не потому , что он обесценивается , а потому что им есть и жить не на что . ...а Байден не позвонил Зеленскому В.А, а позвонил в Англию и куда то там еще , но не "индейцам "
В четверг .
Вывод , мы никому и на хрен не нужны .Мы со своим менталитетом и политикой повального воровства ,одобренного всем народом , скатились до того что нами пренебрегают .
Жду дальнейшего указа 5602-5603 о обязательной сдаче долларов по 20-21 .
Извините , .......В.В. Путин еще ни разу не отказался от своих намерений , так что он добился своего , а будущее неизвестно ...... Еще раз прошу прощения .
Неожиданно. Совсем недавно, помнится Вы призывали быть более позитивным и не утрировать с черными цветами. Видимо тогда погорячились.
somilitark написав:... Я би ще відмінив повернення ПДВ на примітивні товари, на зерно, на руду, на сталь по пару сот баксів, це що? Там якась добавлена вартість? Там якійсь робочі місця? Це наукоємні виробництва? Там примітив, чому всі повинні скидатися з бюджета, щоб якійсь ГОК шурував руду на офшор? Кукурузу і так продадуть, немає різниці по 150 чи по 300 з копійками як зараз, можливо вирощували би бавовну і робили з них речі, ось тут треба дійсно повертати ПДВ, а не на качани. ...
а Вы думаете на руду много НДС возмещают? откуда же он там берется?
somilitark написав:... Я би ще відмінив повернення ПДВ на примітивні товари, на зерно, на руду, на сталь по пару сот баксів, це що? Там якась добавлена вартість? Там якійсь робочі місця? Це наукоємні виробництва? Там примітив, чому всі повинні скидатися з бюджета, щоб якійсь ГОК шурував руду на офшор? Кукурузу і так продадуть, немає різниці по 150 чи по 300 з копійками як зараз, можливо вирощували би бавовну і робили з них речі, ось тут треба дійсно повертати ПДВ, а не на качани. ...
а Вы думаете на руду много НДС возмещают? откуда же он там берется?
Сьогодні вечір відкриттів? Що і в кукурузі немає ПДВ? А ПДВ береться з закону про ПДВ, пару років чивокуні не повертали ПДВ на зерно і кукурузу, але друзі шоколада відмінили цю ганебну норму, навіть мінімум ярд наливали косюку, тіпа на підтримку сільського господарства. Ось де взяти гроші в бюджет, треба не повертати ПДВ по примітвним товарам.
somilitark написав:якщо без робочих місць, то 7. Комерційна нерухомість
somilitark написав:Так ось до чого я веду, по-перше банки запаковані ресурсами по самі томати. По-друге немає ніш куди можна встромити носа, або дуже стрьомно і прибутки химарні. По-третє ми розвиваємось, гадаю, що у багатьох підприємців тяжкі часи, немає попиту
Тобто, комерційне приміщення маю право купити з плечем під 9% і під його ж заставу, але НЕ маю права це приміщення комусь здати в оренду?(наприклад атб) Маю право лише самому "стати атб"?
Але ж здавати комерційне приміщення в оренду - це теж підприємницька діяльність і сплата податків! Що не так?
kluychkooleg написав:Наверно, моя проблема в большом количестве свободного времени.
тогда дорога в крипту...
Или на работу
Ну написал же, что работаю. В среднем 1 час в день и за этот час получаю 100 долларов. Крипта пугает многими вещами, своей виртуальностью, проблемой вывода в кэш, своей волапильностью. Купить несколько биткоинов и забыть про них на год у меня с моим характером не получится. А следить за скачками на несколько тысяч или десяток тысяч за день, это не знаю, какие нервы надо иметь. Хотя уже все больше знакомых играют в эту игру и по их словам успешно. Я же пока смотрю на это, как на сумасшедствие - деньги делаются из ничего, из воздуха. Как связываниме лишних фиатных денег на время с последующим обрушением, я бы еще понял смысл. Но почитаешь Инет, многие давно живут в матрице - покупают виртуальные земельные участки, строят на них дома, продают. А реальный мир нервно курит в сторонке.