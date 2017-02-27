холява написав:

ДоброеУтро !Всем Хорошего дня и Здоровья !Ненавижу политику.Я бы не стал , даже в Вашей тональности, делать такие выводы .Насколько я понял , наш газопровод уже никого не волнует .Газ будет для нас стоить ОЧЕНЬ дорого, что отрицательно повлияет и на цену удобрений и на электричество и на коммуналку.Это видно и ощутимо уже !Цены в магазинах , оплата за жилье и услуги не предполагают победных реляций до семяизвержения .Если цены сейчас такие ,то какие они будут когда нас накроет вашим успокоительным счастьем .Про ГСМ лучше напишут спецы.Люди руководимые откровенными мошенниками, вчера опять набрались кредитов под ПРОЦЕНТЫ, которые легко переложили законом 5600 на наши плечи .То ли еще будет .Народ ведь сдает доллар в обменки не потому , что он обесценивается , а потому что им есть и жить не на что ....а Байден не позвонил Зеленскому В.А, а позвонил в Англию и куда то там еще , но не "индейцам "В четверг .Вывод , мы никому и на хрен не нужны .Мы со своим менталитетом и политикой повального воровства ,одобренного всем народом , скатились до того что нами пренебрегают .Жду дальнейшего указа 5602-5603 о обязательной сдаче долларов по 20-21 .Извините , .......В.В. Путин еще ни разу не отказался от своих намерений , так что он добился своего , а будущее неизвестно ......Еще раз прошу прощения .