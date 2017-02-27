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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8676867786788679

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 114
Віддаю перевагу гривні
5%
6
10%
3%
3
20%
6%
7
30%
4%
4
40%
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2
50%
9%
10
60%
3%
3
70%
13%
15
більше 80%
56%
64
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Графики дополняют кейсы из реальной индустрии, а не противоречат им. Буквально на прошлой неделе я описывал, как наше внутреннее производство FMCG-товаров стало неконкурентным перед испанским, и аргументов для корпоративного центра в его сохранении остается все меньше

А ще в Іспанії електрика по 25-30 евроцентів на відміну від 8-10 в Україні. Почекайте ще пару місяців і співвідношення цін повернуться до норми, або навіть збільшаться...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:25

  холява написав:
  ruvex написав:
  холява написав:ДоброеУтро !
Всем Хорошего дня и Здоровья !



Неожиданно.
Совсем недавно, помнится Вы призывали быть более позитивным и не утрировать с черными цветами. Видимо тогда погорячились.


Я ситуацию не обливаю краской , я ее описываю так как я ее вижу , без эмоций .Просто констатация .

Удивительно. От психологической манипуляции до констатации нарисовалась тонкая грань, и выразилась в фломастерах.
Принято.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:31

  Denik написав:А ще в Іспанії електрика по 25-30 евроцентів на відміну від 8-10 в Україні. Почекайте ще пару місяців і співвідношення цін повернуться до норми, або навіть збільшаться...


6.02 грн - це скільки ойроцентів?..
І яке в Іпсанії опалення?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:32

  vitaliian написав:
  чик написав:
  kluychkooleg написав:Наверно, моя проблема в большом количестве свободного времени.
тогда дорога в крипту...

Или на работу

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:42

  kluychkooleg написав:Ну написал же, что работаю. В среднем 1 час в день и за этот час получаю 100 долларов.

А есть объемы работы на 10 часов в сутки ?
Игорь
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