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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 гру, 2021 22:21
zРадио написав:
Графики дополняют кейсы из реальной индустрии, а не противоречат им. Буквально на прошлой неделе я описывал, как наше внутреннее производство FMCG-товаров стало неконкурентным перед испанским, и аргументов для корпоративного центра в его сохранении остается все меньше
А ще в Іспанії електрика по 25-30 евроцентів на відміну від 8-10 в Україні. Почекайте ще пару місяців і співвідношення цін повернуться до норми, або навіть збільшаться...
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:25
холява написав: ruvex написав: холява написав:
ДоброеУтро !
Всем Хорошего дня и Здоровья !
Неожиданно.
Совсем недавно, помнится Вы призывали быть более позитивным и не утрировать с черными цветами. Видимо тогда погорячились.
Я ситуацию не обливаю краской , я ее описываю так как я ее вижу , без эмоций .Просто констатация .
Удивительно. От психологической манипуляции до констатации нарисовалась тонкая грань, и выразилась в фломастерах.
Принято.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:31
Denik написав:
А ще в Іспанії електрика по 25-30 евроцентів на відміну від 8-10 в Україні. Почекайте ще пару місяців і співвідношення цін повернуться до норми, або навіть збільшаться...
6.02 грн - це скільки ойроцентів?..
І яке в Іпсанії опалення?..
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:42
kluychkooleg написав:
Ну написал же, что работаю. В среднем 1 час в день и за этот час получаю 100 долларов.
А есть объемы работы на 10 часов в сутки ?
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Пон 06 гру, 2021 14:53
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