kluychkooleg написав:Ну написал же, что работаю. В среднем 1 час в день и за этот час получаю 100 долларов.
А есть объемы работы на 10 часов в сутки ?
Раньше бывали и по 16. А сейчас я специально добился таких условий и они меня устраивают вполне. Кто-то может делал бы мою работу и 10 часов, но я справляюсь за час, так как в свое время вложил много, чтобы этого достичь. Если бы не ковид, я бы путешествовал по миру, параллелдьно работая, и все было бы прекрасно. А вот сейчас дурью маюсь, не зная, чем полезным себя занять. И никто не стал бы за работу 10 часов в сутки платить в 10 раз больше, максимум в 2.
zРадио написав:Не потому ли некуда всунуться, что локального производителя теснят иностранные конкуренты, получающие ценовое преимущество на обменных курсах?
Цікаво, якось переживають в ЄС коливання курсу євро. А в нас захищали АвтоЗАЗ, і? Було 5 років нац.виробникам для "захисту" від ЄС.
А як на рахунок олії, яка в Чехії дешевше, чим в Україні?
От зРадіо ставить вперед курс потім економіку. Хоча, думаю, що штучний курс таке ж зло, як штучна температура 36.6 при захворювання, коли вона має бути 37.5, а її збивають навмисно до "норми".
Опять эта несвежая похлебка "АвтоЗАЗ"? Давай уже что-то новенькое. Такому аргументу даже неспортивно оппонировать. Тем более, что разбирался автопром на ветке уже вдоль и поперек - никогда мы в нем не преуспевали. Для начала нужно восстановить конкурентоспособность на ценовом поприще, когда при схожей с иностранцами производственной экспертизе мы проигрываем себестоимость тупо на дорогих деньгах. Без этого минимума о разработках, технологиях и сложных продуктах можно даже не мечтать - развиваться сможет лишь бизнес низкой капиталоемкости типа торговли
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. После 11 попытались приподняться на полкопейки, но быстро вернулись обратно и снова остановились. К 12 опустились еще на 1.5 копейки. К обеду опустились еще на 2.5 копейки. После обеда под влиянием избытка предложения движение продолжилось в том же направлении. Плавно снизившись на 3 копейки, рынок уравновесился. Рыжик сегодня оказался на удивление ленивым. Перед закрытием он лишь слегка приподнялся на половину копейки. Закрылись котировками 27.1650 - 27.1850, на 11 копеек ниже, чем вчера.
холява написав:Только последнее время потихоньку растем и не возвращаемся к предидущим значениям.
Вы не дочитали успокоительное Мы сейчас вернулись ниже уровня 18 года в этот же день. Этот день в истории: 2020 - 28.0828 (-15) -87 2019 - 23.7248 (-15) +349
2018 - 27.8242 (-5) -61 2017 - 27.1093 (-1) А с утверждением, что НБУ раскачивает рынок, я спорить устал. Он его всегда уравновешивает на разницу спроса и предложения, и это видно невооруженным глазом.
zРадио написав:Не потому ли некуда всунуться, что локального производителя теснят иностранные конкуренты, получающие ценовое преимущество на обменных курсах?
Цікаво, якось переживають в ЄС коливання курсу євро. А в нас захищали АвтоЗАЗ, і? Було 5 років нац.виробникам для "захисту" від ЄС.
А як на рахунок олії, яка в Чехії дешевше, чим в Україні?
От зРадіо ставить вперед курс потім економіку. Хоча, думаю, що штучний курс таке ж зло, як штучна температура 36.6 при захворювання, коли вона має бути 37.5, а її збивають навмисно до "норми".
Опять эта несвежая похлебка "АвтоЗАЗ"? Давай уже что-то новенькое. Такому аргументу даже неспортивно оппонировать. Тем более, что разбирался автопром на ветке уже вдоль и поперек - никогда мы в нем не преуспевали. Для начала нужно восстановить конкурентоспособность на ценовом поприще, когда при схожей с иностранцами производственной экспертизе мы проигрываем себестоимость тупо на дорогих деньгах. Без этого минимума о разработках, технологиях и сложных продуктах можно даже не мечтать - развиваться сможет лишь бизнес низкой капиталоемкости типа торговли