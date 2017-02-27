Додано: Сер 08 гру, 2021 22:57

Игорь написав: kluychkooleg написав: Ну написал же, что работаю. В среднем 1 час в день и за этот час получаю 100 долларов. Ну написал же, что работаю. В среднем 1 час в день и за этот час получаю 100 долларов.

А есть объемы работы на 10 часов в сутки ? А есть объемы работы на 10 часов в сутки ?

Раньше бывали и по 16. А сейчас я специально добился таких условий и они меня устраивают вполне. Кто-то может делал бы мою работу и 10 часов, но я справляюсь за час, так как в свое время вложил много, чтобы этого достичь. Если бы не ковид, я бы путешествовал по миру, параллелдьно работая, и все было бы прекрасно. А вот сейчас дурью маюсь, не зная, чем полезным себя занять.И никто не стал бы за работу 10 часов в сутки платить в 10 раз больше, максимум в 2.