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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8677867886798680>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 117
Віддаю перевагу гривні
5%
6
10%
3%
4
20%
6%
7
30%
3%
4
40%
2%
2
50%
9%
10
60%
3%
3
70%
15%
17
більше 80%
55%
64
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:25

  холява написав:
  ruvex написав:
  холява написав:ДоброеУтро !
Всем Хорошего дня и Здоровья !



Неожиданно.
Совсем недавно, помнится Вы призывали быть более позитивным и не утрировать с черными цветами. Видимо тогда погорячились.


Я ситуацию не обливаю краской , я ее описываю так как я ее вижу , без эмоций .Просто констатация .

Удивительно. От психологической манипуляции до констатации нарисовалась тонкая грань, и выразилась в фломастерах.
Принято.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:31

  Denik написав:А ще в Іспанії електрика по 25-30 евроцентів на відміну від 8-10 в Україні. Почекайте ще пару місяців і співвідношення цін повернуться до норми, або навіть збільшаться...


6.02 грн - це скільки ойроцентів?..
І яке в Іпсанії опалення?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:42

  kluychkooleg написав:Ну написал же, что работаю. В среднем 1 час в день и за этот час получаю 100 долларов.

А есть объемы работы на 10 часов в сутки ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:57

  Игорь написав:
  kluychkooleg написав:Ну написал же, что работаю. В среднем 1 час в день и за этот час получаю 100 долларов.

А есть объемы работы на 10 часов в сутки ?


Раньше бывали и по 16. А сейчас я специально добился таких условий и они меня устраивают вполне. Кто-то может делал бы мою работу и 10 часов, но я справляюсь за час, так как в свое время вложил много, чтобы этого достичь. Если бы не ковид, я бы путешествовал по миру, параллелдьно работая, и все было бы прекрасно. А вот сейчас дурью маюсь, не зная, чем полезным себя занять.
И никто не стал бы за работу 10 часов в сутки платить в 10 раз больше, максимум в 2.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:08

  flyman написав:
  zРадио написав:Не потому ли некуда всунуться, что локального производителя теснят иностранные конкуренты, получающие ценовое преимущество на обменных курсах?

Цікаво, якось переживають в ЄС коливання курсу євро.
А в нас захищали АвтоЗАЗ, і?
Було 5 років нац.виробникам для "захисту" від ЄС.

А як на рахунок олії, яка в Чехії дешевше, чим в Україні?

От зРадіо ставить вперед курс потім економіку.
Хоча, думаю, що штучний курс таке ж зло, як штучна температура 36.6 при захворювання, коли вона має бути 37.5, а її збивають навмисно до "норми".


Опять эта несвежая похлебка "АвтоЗАЗ"? Давай уже что-то новенькое. Такому аргументу даже неспортивно оппонировать. Тем более, что разбирался автопром на ветке уже вдоль и поперек - никогда мы в нем не преуспевали. Для начала нужно восстановить конкурентоспособность на ценовом поприще, когда при схожей с иностранцами производственной экспертизе мы проигрываем себестоимость тупо на дорогих деньгах. Без этого минимума о разработках, технологиях и сложных продуктах можно даже не мечтать - развиваться сможет лишь бизнес низкой капиталоемкости типа торговли
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Но почитаешь Инет, многие давно живут в матрице - покупают виртуальные земельные участки, строят на них дома, продают.
А реальный мир нервно курит в сторонке.

в этом то и дело, а когда весь мир врубится в новую реальность таких денег уже в крипте не сделаешь.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:15

Итог дня (график)

Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и уравновесились. После 11 попытались приподняться на полкопейки, но быстро вернулись обратно и снова остановились. К 12 опустились еще на 1.5 копейки.
К обеду опустились еще на 2.5 копейки. После обеда под влиянием избытка предложения движение продолжилось в том же направлении. Плавно снизившись на 3 копейки, рынок уравновесился.
Рыжик сегодня оказался на удивление ленивым. Перед закрытием он лишь слегка приподнялся на половину копейки.
Закрылись котировками 27.1650 - 27.1850, на 11 копеек ниже, чем вчера.

Зображення

  холява написав:Только последнее время потихоньку растем и не возвращаемся к предидущим значениям.

Вы не дочитали успокоительное :)
Мы сейчас вернулись ниже уровня 18 года в этот же день.
Этот день в истории:
2020 - 28.0828 (-15) -87
2019 - 23.7248 (-15) +349

2018 - 27.8242 (-5) -61
2017 - 27.1093 (-1)
А с утверждением, что НБУ раскачивает рынок, я спорить устал. Он его всегда уравновешивает на разницу спроса и предложения, и это видно невооруженным глазом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:15

  zРадио написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:Не потому ли некуда всунуться, что локального производителя теснят иностранные конкуренты, получающие ценовое преимущество на обменных курсах?

Цікаво, якось переживають в ЄС коливання курсу євро.
А в нас захищали АвтоЗАЗ, і?
Було 5 років нац.виробникам для "захисту" від ЄС.

А як на рахунок олії, яка в Чехії дешевше, чим в Україні?

От зРадіо ставить вперед курс потім економіку.
Хоча, думаю, що штучний курс таке ж зло, як штучна температура 36.6 при захворювання, коли вона має бути 37.5, а її збивають навмисно до "норми".


Опять эта несвежая похлебка "АвтоЗАЗ"? Давай уже что-то новенькое. Такому аргументу даже неспортивно оппонировать. Тем более, что разбирался автопром на ветке уже вдоль и поперек - никогда мы в нем не преуспевали. Для начала нужно восстановить конкурентоспособность на ценовом поприще, когда при схожей с иностранцами производственной экспертизе мы проигрываем себестоимость тупо на дорогих деньгах. Без этого минимума о разработках, технологиях и сложных продуктах можно даже не мечтать - развиваться сможет лишь бизнес низкой капиталоемкости типа торговли

як щодо олії?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в который раз https://finviz.com/futures.ashx смотрим на доллар и делаем вывод почему укрепляется гривна. урожай и всё такое со счетов никто не сбрасывает, но мировые индексы тоже надо учитывать.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:24

Что-то не может пока Евро осилить рубеж 1.1350, видимо сильное слопротивление, чуть пробил его и сразу откатился.
kluychkooleg
 
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