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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8677867886798680

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 117
Віддаю перевагу гривні
5%
6
10%
3%
4
20%
6%
7
30%
3%
4
40%
2%
2
50%
9%
10
60%
3%
3
70%
15%
17
більше 80%
55%
64
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:06

  холява написав:Жителям України будуть автоматично нараховувати несплачені податки.

Податкова служба України здійснить оцінку операцій громадян країни з 1995 року на предмет наявності несплачених податків

https://feg.in.ua/ukr/news/1638964653-z ... ni-podatki

Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .

Недоработали, надо еще выкопать тех кто помер за это время и заставить доплатить налоги!
А вообще такого идиотизма по-моему нигде в мире не было. Зелёная плесень вообще потекла... Ведь понятно что ничего не выйдет из этого, но дури то сколько!
komp
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 01:38

  холява написав:Жителям України будуть автоматично нараховувати несплачені податки.

Податкова служба України здійснить оцінку операцій громадян країни з 1995 року на предмет наявності несплачених податків

https://feg.in.ua/ukr/news/1638964653-z ... ni-podatki

Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .


Срок давности по налогам 3 года (кроме ЕСВ). А новые законы обратной силы не имеют. Что они там принимать и начислять собрались? Бред.
Цитрин
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