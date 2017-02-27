Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 гру, 2021 00:06
холява написав:
Жителям України будуть автоматично нараховувати несплачені податки.
Податкова служба України здійснить оцінку операцій громадян країни з 1995 року на предмет наявності несплачених податків
https://feg.in.ua/ukr/news/1638964653-z ... ni-podatki
Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .
Недоработали, надо еще выкопать тех кто помер за это время и заставить доплатить налоги!
А вообще такого идиотизма по-моему нигде в мире не было. Зелёная плесень вообще потекла... Ведь понятно что ничего не выйдет из этого, но дури то сколько!
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Додано: Чет 09 гру, 2021 01:38
холява написав:
Жителям України будуть автоматично нараховувати несплачені податки.
Податкова служба України здійснить оцінку операцій громадян країни з 1995 року на предмет наявності несплачених податків
https://feg.in.ua/ukr/news/1638964653-z ... ni-podatki
Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .
Срок давности по налогам 3 года (кроме ЕСВ). А новые законы обратной силы не имеют. Что они там принимать и начислять собрались? Бред.
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