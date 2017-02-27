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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8677867886798680

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 117
Віддаю перевагу гривні
5%
6
10%
3%
4
20%
6%
7
30%
3%
4
40%
2%
2
50%
9%
10
60%
3%
3
70%
15%
17
більше 80%
55%
64
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:06

  холява написав:Жителям України будуть автоматично нараховувати несплачені податки.

Податкова служба України здійснить оцінку операцій громадян країни з 1995 року на предмет наявності несплачених податків

https://feg.in.ua/ukr/news/1638964653-z ... ni-podatki

Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .

Недоработали, надо еще выкопать тех кто помер за это время и заставить доплатить налоги!
А вообще такого идиотизма по-моему нигде в мире не было. Зелёная плесень вообще потекла... Ведь понятно что ничего не выйдет из этого, но дури то сколько!
komp
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 01:38

  холява написав:Жителям України будуть автоматично нараховувати несплачені податки.

Податкова служба України здійснить оцінку операцій громадян країни з 1995 року на предмет наявності несплачених податків

https://feg.in.ua/ukr/news/1638964653-z ... ni-podatki

Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .


Срок давности по налогам 3 года (кроме ЕСВ). А новые законы обратной силы не имеют. Что они там принимать и начислять собрались? Бред.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 05:47

  Qwerty написав:
  juristkostya написав:
  Zebra написав:Зерно на мировых рынках снова обновляет локальные вершины. Но как я понимаю оно уже все продано

Вообще неверно понимаете. Элеваторные мощности в стране немалые, куча сельхозников придерживает урожай.

Константін, я вже думав, що ніколи не дочекаюся від вас розумного і толкового коментаря, а ви мене здивували! Так і є притримують і ще притримувати будуть, продають лише по мірі необхідності!


Що саме притримують? Бо високоякісну пшеницю вже сплавили.
В Україні з початку 2021 року хліб подорожчав більш ніж на 15% і ціна на нього продовжує зростати. А експерти прогнозують, що до Нового року вартість може зрости ще на 20%. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 89202.html
2021 року Україна продала рекордний урожай і змушена тепер імпортувати муку. У зв'язку із цим експерти прогнозують зростання цін на хліб. Вже до кінця року може подорожчати на 10%. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 89689.html

Ті сорти хліба, що я купляю, за рік подорожчали на 50%. Давно такого не пригадую.
Але не тільки пшениці нема:
Станом на 7 грудня в українських ПСГ залишалося лише 10,9 млрд м3 палива, яке може бути підняте для потреб споживачів. Це майже удвічі менше, аніж на ту дату минулого року (було 21 млрд м3). Про це свідчать дані Укртрансгазу.
При цьому всього за місяць, з 7 листопада, зі сховищ було піднято понад 2,1 млрд м3 незважаючи на переважно теплу погоду у цей час. https://tyzhden.ua/Economics/253823

Так що думаючи в що вкладати заощадження варто задуматись про речі які забезпечать первинні потреби.
Ой+
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