Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .
Недоработали, надо еще выкопать тех кто помер за это время и заставить доплатить налоги! А вообще такого идиотизма по-моему нигде в мире не было. Зелёная плесень вообще потекла... Ведь понятно что ничего не выйдет из этого, но дури то сколько!
Ті сорти хліба, що я купляю, за рік подорожчали на 50%. Давно такого не пригадую. Але не тільки пшениці нема:
Станом на 7 грудня в українських ПСГ залишалося лише 10,9 млрд м3 палива, яке може бути підняте для потреб споживачів. Це майже удвічі менше, аніж на ту дату минулого року (було 21 млрд м3). Про це свідчать дані Укртрансгазу. При цьому всього за місяць, з 7 листопада, зі сховищ було піднято понад 2,1 млрд м3 незважаючи на переважно теплу погоду у цей час. https://tyzhden.ua/Economics/253823
Так що думаючи в що вкладати заощадження варто задуматись про речі які забезпечать первинні потреби.