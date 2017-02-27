Додано: Чет 09 гру, 2021 09:37

Shaman написав: НДС есть везде, только при добыче руды его не так много к возмещению.

) НДС есть везде, только при добыче руды его не так много к возмещению.

Добрий ранок усім, ну просто магічна дурня.Ніби не на фінансовому форумі, а дідусь на пальцях пояснює свою першу шлюбну ніч яка була 60 років назад.Якщо руда коштує 100 долларів на сьогодні, то в момент експорту подаються доки на відшкодування, митниця звіряє дати експорта і індикатив на біржах, вираховує 1/6 від вартості і експортер чекає відшкодування.Що означає мало?Це як в магазині, мені дайте не так багато ковбаси, продавчиня подумає: ідіот, але тут можна напустити туману і втекти в кущі😀По курсу, вчора негідник НБУ три рази спасав доллар від обвалу, що продавці не знають про рокету, про тайперінг, про агресора?Куди вони так поспішають? Бо всі знають, що нижче 28 не треба зливати😝Сьогодні рішення по ставці, ставлю на плюс 0.5%.А міжбанк буде сьогодні десь завершувати на 27.05 на 27.07.Користуйтесь кому треба заробити, ждуни чекайте, може десь в 2024 шоколад знову зробить *3.5. Але з цими марні сподівання на кратність(((