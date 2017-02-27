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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8678867986808681>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 118
Віддаю перевагу гривні
5%
6
10%
3%
4
20%
6%
7
30%
3%
4
40%
2%
2
50%
8%
10
60%
3%
3
70%
14%
17
більше 80%
55%
65
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:06

  холява написав:Жителям України будуть автоматично нараховувати несплачені податки.

Податкова служба України здійснить оцінку операцій громадян країни з 1995 року на предмет наявності несплачених податків

https://feg.in.ua/ukr/news/1638964653-z ... ni-podatki

Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .

Недоработали, надо еще выкопать тех кто помер за это время и заставить доплатить налоги!
А вообще такого идиотизма по-моему нигде в мире не было. Зелёная плесень вообще потекла... Ведь понятно что ничего не выйдет из этого, но дури то сколько!
komp
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 01:38

  холява написав:Жителям України будуть автоматично нараховувати несплачені податки.

Податкова служба України здійснить оцінку операцій громадян країни з 1995 року на предмет наявності несплачених податків

https://feg.in.ua/ukr/news/1638964653-z ... ni-podatki

Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .


Срок давности по налогам 3 года (кроме ЕСВ). А новые законы обратной силы не имеют. Что они там принимать и начислять собрались? Бред.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 05:47

  Qwerty написав:
  juristkostya написав:
  Zebra написав:Зерно на мировых рынках снова обновляет локальные вершины. Но как я понимаю оно уже все продано

Вообще неверно понимаете. Элеваторные мощности в стране немалые, куча сельхозников придерживает урожай.

Константін, я вже думав, що ніколи не дочекаюся від вас розумного і толкового коментаря, а ви мене здивували! Так і є притримують і ще притримувати будуть, продають лише по мірі необхідності!


Що саме притримують? Бо високоякісну пшеницю вже сплавили.
В Україні з початку 2021 року хліб подорожчав більш ніж на 15% і ціна на нього продовжує зростати. А експерти прогнозують, що до Нового року вартість може зрости ще на 20%. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 89202.html
2021 року Україна продала рекордний урожай і змушена тепер імпортувати муку. У зв'язку із цим експерти прогнозують зростання цін на хліб. Вже до кінця року може подорожчати на 10%. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 89689.html

Ті сорти хліба, що я купляю, за рік подорожчали на 50%. Давно такого не пригадую.
Але не тільки пшениці нема:
Станом на 7 грудня в українських ПСГ залишалося лише 10,9 млрд м3 палива, яке може бути підняте для потреб споживачів. Це майже удвічі менше, аніж на ту дату минулого року (було 21 млрд м3). Про це свідчать дані Укртрансгазу.
При цьому всього за місяць, з 7 листопада, зі сховищ було піднято понад 2,1 млрд м3 незважаючи на переважно теплу погоду у цей час. https://tyzhden.ua/Economics/253823

Так що думаючи в що вкладати заощадження варто задуматись про речі які забезпечать первинні потреби.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:15

  somilitark написав:
  Shaman написав:
  somilitark написав:...
Я би ще відмінив повернення ПДВ на примітивні товари, на зерно, на руду, на сталь по пару сот баксів, це що? Там якась добавлена вартість? Там якійсь робочі місця? Це наукоємні виробництва?
Там примітив, чому всі повинні скидатися з бюджета, щоб якійсь ГОК шурував руду на офшор? Кукурузу і так продадуть, немає різниці по 150 чи по 300 з копійками як зараз, можливо вирощували би бавовну і робили з них речі, ось тут треба дійсно повертати ПДВ, а не на качани.
...

а Вы думаете на руду много НДС возмещают? откуда же он там берется? ;)

Сьогодні вечір відкриттів?
Що і в кукурузі немає ПДВ?
А ПДВ береться з закону про ПДВ, пару років чивокуні не повертали ПДВ на зерно і кукурузу, але друзі шоколада відмінили цю ганебну норму, навіть мінімум ярд наливали косюку, тіпа на підтримку сільського господарства.
Ось де взяти гроші в бюджет, треба не повертати ПДВ по примітвним товарам.

НДС есть везде, только при добыче руды его не так много к возмещению.

а поскольку НДС у Вас возникает из закона об НДС, то лучше Вам не давать советы космического масштаба по системе налогообложения :D
когда разберетесь в вопросах НДС, тогда можем и поговорить ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:6.02 грн - це скільки ойроцентів?..
І яке в Іпсанії опалення?..

3 грн - оптова ціна. З доставкою, розподілом та ПДВ і виходить 6. В Іспанії роздрібна ціна буде під 15 грн...
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:22

  Цитрин написав:
  холява написав:Жителям України будуть автоматично нараховувати несплачені податки.

Податкова служба України здійснить оцінку операцій громадян країни з 1995 року на предмет наявності несплачених податків

https://feg.in.ua/ukr/news/1638964653-z ... ni-podatki

Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .


Срок давности по налогам 3 года (кроме ЕСВ). А новые законы обратной силы не имеют. Что они там принимать и начислять собрались? Бред.


Не так просто говорят про именно такой срок, учитывать налоги с 90х. Не так давно правило 3х-летней давности срока было отменено, проскакивала такая инфа.

Ну а если подумать, очередные псевдо-страшилки, чтобы больше народу сдавалось на декларирование.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Банки очень неохотно снижают курсы продажи по доллару

Тася первая дрогнула.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:37

  Shaman написав:НДС есть везде, только при добыче руды его не так много к возмещению.
)

Добрий ранок усім, ну просто магічна дурня.
Ніби не на фінансовому форумі, а дідусь на пальцях пояснює свою першу шлюбну ніч яка була 60 років назад.
Якщо руда коштує 100 долларів на сьогодні, то в момент експорту подаються доки на відшкодування, митниця звіряє дати експорта і індикатив на біржах, вираховує 1/6 від вартості і експортер чекає відшкодування.
Що означає мало?
Це як в магазині, мені дайте не так багато ковбаси, продавчиня подумає: ідіот, але тут можна напустити туману і втекти в кущі😀
По курсу, вчора негідник НБУ три рази спасав доллар від обвалу, що продавці не знають про рокету, про тайперінг, про агресора?
Куди вони так поспішають? Бо всі знають, що нижче 28 не треба зливати😝
Сьогодні рішення по ставці, ставлю на плюс 0.5%.
А міжбанк буде сьогодні десь завершувати на 27.05 на 27.07.
Користуйтесь кому треба заробити, ждуни чекайте, може десь в 2024 шоколад знову зробить *3.5. Але з цими марні сподівання на кратність(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:38

Колеги!

сьогодні ОСТАННІЙ перегляд облікової ставки НБУ в цьому році
https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/schedule

які будуть думки щодо прийнятого рішення?
+0.5, +1, більше?...

адже реальна інфляція дико лютує за вікном і ніяк не відповідає поточній 8.5 ставці...
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:39

  чик написав:..
обещанные мной 27+ получили, и эту циферку увидим...

до марта 2022 врядли. А там хз.
Активность импортеров закончилась: под Новый год все закупки оплачены, более того, придется где-то брать НДС и пошлины. В январе будут неспеша конвертировать доходы с праздничной выручки, но ИМХО без паники - ведь чем-то нужно еще платить ЗП и прочие издержки при отсутствии "кэшфло".
У нас только во время Дебальцева была движуха в феврале. Все остальное время тихо, иногда даже игры с ОВГЗ приводили к росту гривны.
ЗЫ Ну и под новый год припрутся заробитчане с валютой - это тоже нельзя недооценивать
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