Наконец нашли источники дополнительных средств в бюджет .
Срок давности по налогам 3 года (кроме ЕСВ). А новые законы обратной силы не имеют. Что они там принимать и начислять собрались? Бред.
ну вот вроде бы здесь все грамотные люди, а читать не умеют ДОХОДЫ (и налоги уплаченные с них) будут учитывать, начиная с 1995 года а налогооблагать РАСХОДЫ, начиная с момента вступления в силу нового закона - если эти РАСХОДЫ превышают налог с ДОХОДОВ, уплаченный за 1995-2022 гг
somilitark написав:Якщо руда коштує 100 долларів на сьогодні, то в момент експорту подаються доки на відшкодування, митниця звіряє дати експорта і індикатив на біржах, вираховує 1/6 від вартості і експортер чекає відшкодування.
Вы если не разбираетесь в налогообложении, то не позорьтесь. При экспорте ставка НДС - 0%. Возмещается НДС, который вы уплатили своим поставщикам. За вычетом ваших обязательств. В момент экспорта никакие доки на видшкодування не подаются.
somilitark написав:Ось вам історія, був нещодавно в Приваті, трохи вирішував свої буденні питання, аж зненацька менеджерка пробила щось в компі і випалила, що за фокуси, ви ж підприємець і не скористалися пільговою кредитною програмою 5-7-9? Я кажу ніт, вона каже, та не може бути, давай агітувати як це просто і легко, там ще буквально відсоток чи два комісій, але якщо створите пару робочих місць, навіть офіційно на мінімалку, то замутим 5%, якщо без робочих місць, то 7. Комерційна нерухомість, основні засоби, вантажні транспортні засоби, або вантажо-пасажирські, навіть оборотні засоби під 9%, беріть, чого тут думати? Я кажу немає куди зростати, усі хлібні місця зайняті, а якщо я полізу там де всі, то втрачу останні ресурси в конкурентній боротьбі, дайте просто втриматися на плаву!!! Так ось до чого я веду, по-перше банки запаковані ресурсами по самі томати. По-друге немає ніш куди можна встромити носа, або дуже стрьомно і прибутки химарні. По-третє ми розвиваємось, гадаю, що у багатьох підприємців тяжкі часи, немає попиту, у нас у населення 80 і більше відсотків витрачає на їжу і комунальні послуги, де там простір на якійсь "делікатеси?" А в продуктах харчування така конкуренція. що там просто завал, якщо лізти в будь якє виробництво, то це вже блище до кількасот тисяч у.е., не моя орбіта. в-четверте, уряд красава, що зробив пільгову програму 5-7-9, але в мене добрий знайомий попав в капкан, він задумав побудувати черговий торгівельний центр, зніс власний магазин, узяв пільговий кредит, вартість будівництва минулим літом оцінили в 5.8 лямів гривні. Ще як копали котлован, то вже не вписувались у бюджет, бо багато було води и треба було рити глибше, укріплювати, вони вже гахнули майже півляма не запланованих видатків і то плюнули, щоб вписуватись в бюджет. А в цьому році все подорощало, вже вартість під 10 лямів, будують вже фактично за його гроші, бо банк давав тільки 50% під залог його активів, він шукає соінвестора але ніхто не хоче лізти, бо цей тіпок мутний і ніхто не бачить перпектив в цій справі, поруч того лайна вже набудували. Ось така справа, з пропозицією грошей в нас все добре, а от ніш немає, нема куди зростати. Девал нічого не дасть, бо зараз фактично йде чергове зубожіння населення, доходи зросли на 10% за рік, а ціни вище. Немає ніш, все дуже конкурентно в будь якій сфері, ось і все що треба знати про ваші теоретичні навіювання, реальність вона зовсім інша, чекаєм на якісь нові фактори, не знаю які, але як люди кажуть: хоч би не гірше))
Тобто, комерційне приміщення маю право купити з плечем під 9% і під його ж заставу, але НЕ маю права це приміщення комусь здати в оренду?(наприклад атб) Маю право лише самому "стати атб"?
Але ж здавати комерційне приміщення в оренду - це теж підприємницька діяльність і сплата податків! Що не так?
somilitark написав:Якщо руда коштує 100 долларів на сьогодні, то в момент експорту подаються доки на відшкодування, митниця звіряє дати експорта і індикатив на біржах, вираховує 1/6 від вартості і експортер чекає відшкодування.
Вы если не разбираетесь в налогообложении, то не позорьтесь. При экспорте ставка НДС - 0%. Возмещается НДС, который вы уплатили своим поставщикам. За вычетом ваших обязательств. В момент экспорта никакие доки на видшкодування не подаются.
Знову якісь навіювання. Ви докулупалися до форми, а я кажу про суть. Чи бідненький Ахметов не виконає формальні правила для отримання ПДВ, всі олігархи не отримують повернення податку, бо не в курсі як це зробити і що вимагає закон? Дійсно петросяни віджигають, може ще пожалієм експортерів сировини, які вони бідні і не щасливі, де ті мільярди долларів в них з'явились, не зрозуміло, бо їм нічого не повертають, жах..