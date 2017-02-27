Да, наверное тревожно все себя чувствуют. "Нужен толчок!", задать вектор движения.
Падение на МБ остановилось. За отсуствием оперативной информации остается только гадать - окончание ли это коррекции или нет. НБУ наверняка засветился уже с покупкой. Во сколько сегодня заседание по ставке НБУ?
Да, наверное тревожно все себя чувствуют. "Нужен толчок!", задать вектор движения.
Падение на МБ остановилось. За отсуствием оперативной информации остается только гадать - окончание ли это коррекции или нет. НБУ наверняка засветился уже с покупкой. Во сколько сегодня заседание по ставке НБУ?
Заседание в 12 заканчивается, и в 2 часа на брифинге объявят новую ставку.
Востаннє редагувалось alter в Чет 09 гру, 2021 11:20, всього редагувалось 1 раз.
які будуть думки щодо прийнятого рішення? +0.5, +1, більше?...
адже реальна інфляція дико лютує за вікном і ніяк не відповідає поточній 8.5 ставці...
Своє бачення виклав ще вчора viewtopic.php?p=5351826#p5351826 минулі рази перед оголошенням ставки МБ поводив себе так, ніби вагома (по обсягах потенційно можливих операцій) частина учасників мала інсайд і поспішала скористатися ним. По МБ можна було зрозуміти, чи буде зміна ставки вагомою для курсу. Сьогодні, судячи з інформації з МБ, клієнти ведуть себе спокійно. Курс на тих рівнях, де б і мав опинитися +- пару копійок, після актуальних результатів переговорів Вашингтона і кремля. Підозрюю, не більше 0,5% П.С. Realist, все з наданою мною позавчора інформацією по корекції санкцій гуд? Гігієна витримана? А саме головне, корекція курсу грн/дол відбулася?
За январь-ноябрь 2021 года производство электроэнергии в Украине составило 141,306 млрд кВт-часов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период в 2020 году.
Атомные электростанции за январь-ноябрь 2021 года увеличили производство электроэнергии на 11,2%, до 77,029 млрд кВт-часов, гидроэлектростанции – на 40,8%, до 9,785 млрд кВт-часов. Производство электроэнергии на теплоэлектростанциях уменьшилось на 2%, до 33,593 млрд кВт-ч, на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках – на 31,9%, до 7,611 млрд кВт-ч.
Производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 11 месяцев 2021 года составило 11,848 млрд кВт-ч, что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что основную долю в общем производстве электроэнергии за 11 месяцев 2021 года занимают АЭС – 54,5%. Доля ТЭС и ТЭЦ составила 29,2%, ГЭС и ГАЭС – 6,9%. Доля производства электроэнергии из возобновляемых источников составляет 8,4%.
По данным Минэнерго, за 11 месяцев этого года потребление электроэнергии увеличилось на 6,1%, до 139,426 млрд кВт-ч. В частности, потребление населением увеличилось на 6,7%, до 34,910 млрд кВт-ч, промышленности – на 6,5%, до 47,734 млрд кВт-ч.
Нещасна індустрія спожила 48 мільярдів кВт. год. електроенергії..