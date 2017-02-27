За январь-ноябрь 2021 года производство электроэнергии в Украине составило 141,306 млрд кВт-часов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период в 2020 году.



Атомные электростанции за январь-ноябрь 2021 года увеличили производство электроэнергии на 11,2%, до 77,029 млрд кВт-часов, гидроэлектростанции – на 40,8%, до 9,785 млрд кВт-часов.

Производство электроэнергии на теплоэлектростанциях уменьшилось на 2%, до 33,593 млрд кВт-ч, на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках – на 31,9%, до 7,611 млрд кВт-ч.



Производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 11 месяцев 2021 года составило 11,848 млрд кВт-ч, что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Отмечается, что основную долю в общем производстве электроэнергии за 11 месяцев 2021 года занимают АЭС – 54,5%. Доля ТЭС и ТЭЦ составила 29,2%, ГЭС и ГАЭС – 6,9%. Доля производства электроэнергии из возобновляемых источников составляет 8,4%.



По данным Минэнерго, за 11 месяцев этого года потребление электроэнергии увеличилось на 6,1%, до 139,426 млрд кВт-ч. В частности, потребление населением увеличилось на 6,7%, до 34,910 млрд кВт-ч, промышленности – на 6,5%, до 47,734 млрд кВт-ч.

