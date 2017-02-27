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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8679868086818682

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 118
Віддаю перевагу гривні
5%
6
10%
3%
4
20%
6%
7
30%
3%
4
40%
2%
2
50%
8%
10
60%
3%
3
70%
14%
17
більше 80%
55%
65
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:06

  kwon написав:Сегодня закончилось 2 грндепо. Я всегда знал, что еще затарюсь па 26+ )))
Так это, может и тариться тогда не надо - опять на дЭпо..?
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:07

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Все равно - МБ + 5 копеек

Да, наверное тревожно все себя чувствуют.
"Нужен толчок!", задать вектор движения.


Падение на МБ остановилось. За отсуствием оперативной информации остается только гадать - окончание ли это коррекции или нет. НБУ наверняка засветился уже с покупкой. Во сколько сегодня заседание по ставке НБУ?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Банк міста Лева світить 12/18 ;)

...може по обіді, курс зробить крок до перевороту всіх думок...;) :D
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:16

  kluychkooleg написав:
  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Все равно - МБ + 5 копеек

Да, наверное тревожно все себя чувствуют.
"Нужен толчок!", задать вектор движения.


Падение на МБ остановилось. За отсуствием оперативной информации остается только гадать - окончание ли это коррекции или нет. НБУ наверняка засветился уже с покупкой. Во сколько сегодня заседание по ставке НБУ?


Заседание в 12 заканчивается, и в 2 часа на брифинге объявят новую ставку.
Востаннє редагувалось alter в Чет 09 гру, 2021 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:19

Расскажите щеглу банковский сферы, повышение ставки ведёт к повышению ценности гривны и переходу в нее из доллара,как в более доходный актив? Или все не так просто?)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 09 гру, 2021 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:19

  asti написав:
  kwon написав:Сегодня закончилось 2 грндепо. Я всегда знал, что еще затарюсь па 26+ )))
Так это, может и тариться тогда не надо - опять на дЭпо..?

9% + налоги... не, лучше вы к нам
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:25

  greenozon написав:Колеги!

сьогодні ОСТАННІЙ перегляд облікової ставки НБУ в цьому році
https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/schedule

які будуть думки щодо прийнятого рішення?
+0.5, +1, більше?...

адже реальна інфляція дико лютує за вікном і ніяк не відповідає поточній 8.5 ставці...

Своє бачення виклав ще вчора viewtopic.php?p=5351826#p5351826
минулі рази перед оголошенням ставки МБ поводив себе так, ніби вагома (по обсягах потенційно можливих операцій) частина учасників мала інсайд і поспішала скористатися ним. По МБ можна було зрозуміти, чи буде зміна ставки вагомою для курсу. Сьогодні, судячи з інформації з МБ, клієнти ведуть себе спокійно. Курс на тих рівнях, де б і мав опинитися +- пару копійок, після актуальних результатів переговорів Вашингтона і кремля.
Підозрюю, не більше 0,5% :oops:
П.С. Realist, все з наданою мною позавчора інформацією по корекції санкцій гуд? Гігієна витримана? А саме головне, корекція курсу грн/дол відбулася? :wink:
orest
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:32

  Hotab написав:Расскажите щеглу банковский сферы, повышение ставки ведёт к повышению ценности гривны и переходу в нее из доллара,как в более доходный актив? Или все не так просто?)
В нашей прекрасной независимой стране учётная ставка не играет серьезной роли так как деньги привлекаются по гораздо более привлекательным ценам!
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Без этого минимума о разработках, технологиях и сложных продуктах можно даже не мечтать - развиваться сможет лишь бизнес низкой капиталоемкости типа торговли

Не росте зрада.
Производство электроэнергии в Украине выросло на 6%
https://elektrovesti.net/78609_proizvod ... roslo-na-6
За январь-ноябрь 2021 года производство электроэнергии в Украине составило 141,306 млрд кВт-часов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Атомные электростанции за январь-ноябрь 2021 года увеличили производство электроэнергии на 11,2%, до 77,029 млрд кВт-часов, гидроэлектростанции – на 40,8%, до 9,785 млрд кВт-часов.
Производство электроэнергии на теплоэлектростанциях уменьшилось на 2%, до 33,593 млрд кВт-ч, на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках – на 31,9%, до 7,611 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 11 месяцев 2021 года составило 11,848 млрд кВт-ч, что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Отмечается, что основную долю в общем производстве электроэнергии за 11 месяцев 2021 года занимают АЭС – 54,5%. Доля ТЭС и ТЭЦ составила 29,2%, ГЭС и ГАЭС – 6,9%. Доля производства электроэнергии из возобновляемых источников составляет 8,4%.

По данным Минэнерго, за 11 месяцев этого года потребление электроэнергии увеличилось на 6,1%, до 139,426 млрд кВт-ч. В частности, потребление населением увеличилось на 6,7%, до 34,910 млрд кВт-ч, промышленности – на 6,5%, до 47,734 млрд кВт-ч.

Нещасна індустрія спожила 48 мільярдів кВт. год. електроенергії..
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Падение на МБ остановилось

Ну такое ..:)

Но банки очень не спешат за ним.
Hotab
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