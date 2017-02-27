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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8681868286838684>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 118
Віддаю перевагу гривні
5%
6
10%
3%
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6%
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2
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8%
10
60%
3%
3
70%
14%
17
більше 80%
55%
65
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:32

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.12.2021...................27,1172
Гривна укрепилась на 10 копеек.

МКГ*............7.2038............7.2319...........+0.39%

Вдохновленные вчерашним укреплением гривны и падением доллара, открылись на 5.5 копеек ниже закрытия. Даже не попив чаю, выросли на копейку, но сразу же развернулись и вернулись обратно. После небольшой паузы предприняли еще одну попытку роста и прибавили 1.5 копейки, но после небольшой паузы снова вернулись на исходную позицию.
В мире доллар падал до полуночи, после чего начал понемногу восстанавливаться.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.1100 - 27.1300.

Вчера НБУ до 15-30 купил 44 млн. По свидетельствам очевидцев, после этого он оставался на рынке.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Переток в казначейство и скромная по меркам сезона зарплат обналичка были почти полностью компенсированы сокращением объема суточных сертификатов и интервенцией.
Из малозначимых для общего объема ликвидности факторов стоит отметить, что два дня подряд берется суточный рефинанс.

Во вторник объем МБ вырос с 494 до 522.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты выросли существеннее, и сохранившее доминирование предложение оказалось больше оборотов МБ.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:43

Китайська Evergrande вперше оголосила дефолт

Про це повідомляє Bloomberg, Fitch Ratings.
Компанія заборгувала гроші 171 китайському банку та 121 фінкомпанії – її дефолт може призвести до того, що кредитування у країні значно скоротиться.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/9/680514/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:49

jump
власти вытащат...
pppman
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:50

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:50

  Denik написав:Не росте зрада.
Производство электроэнергии в Украине выросло на 6%
__
Нещасна індустрія спожила 48 мільярдів кВт. год. електроенергії..


Вы снова о чем-то своем, никак не оппонирующем цитируемому:
1) Промышленность потребляет меньше трети генерации;
2) Доля машиностроения и прочих сложных продуктов в промпроизводстве не превышает 20%. Доминируют добыча и первичная переработка;
3) Генерация электроэнергии имеет долгосрочный тренд на снижение. Рост на 6% к 2020-му - это всего лишь частичное восстановление, и хорошо если невременное;
4) Вы сами проели дыру в мозгах читателей ветки аргументом, что электроэнергией сегодня замещаются дефицитные уголь и газ. Теперь тулите аргумент про рост генерации в защиту производства сложных продуктов. Вы настолько низкого мнения о собеседниках?..

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:22

Нацбанк собрал 5 млн с оферов,а сейчас стоит с бидом на 27,07. По прикидке, минимум 50, но, может, все 100
Да, все уже в курсе, что повысили на 0,5% ставку.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:46

  zРадио написав:
  Denik написав:Не росте зрада.
Производство электроэнергии в Украине выросло на 6%
__
Нещасна індустрія спожила 48 мільярдів кВт. год. електроенергії..


Вы снова о чем-то своем, никак не оппонирующем цитируемому:
1) Промышленность потребляет меньше трети генерации;
2) Доля машиностроения и прочих сложных продуктов в промпроизводстве не превышает 20%. Доминируют добыча и первичная переработка;
3) Генерация электроэнергии имеет долгосрочный тренд на снижение. Рост на 6% к 2020-му - это всего лишь частичное восстановление, и хорошо если невременное;
4) Вы сами проели дыру в мозгах читателей ветки аргументом, что электроэнергией сегодня замещаются дефицитные уголь и газ. Теперь тулите аргумент про рост генерации в защиту производства сложных продуктов. Вы настолько низкого мнения о собеседниках?..

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Бігаючий банкір нещодавно розповідав що з 2022 будем переключатися на спільну електромережу з ЄС а не з РФ та Білорусю. Це в свою чергу, збільшить генерацію та експорт е.е., так як в ЄС ціна ліпша.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:47

Китайский застройщик China Evergrande Group впервые объявил дефолт в отношении выплат по долларовым кредитам. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает Bloomberg.

После объявления дефолта рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг компании и ее дочерних компаний до RD, или "ограниченный дефолт". Это связано с невыплатой по бондам в 645 млн. долларов под 13% и в 590 млн. долларов под 13,75%. Оплату по ним нужно было произвести до 6 декабря в рамках грейс-периода, то есть отсрочки.

Компания задолжала деньги 171 китайскому банку и 121 финкомпании – ее дефолт может привести к тому, что кредитование в стране значительно сократится.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:47

  Hotab написав:Расскажите щеглу банковский сферы, повышение ставки ведёт к повышению ценности гривны и переходу в нее из доллара,как в более доходный актив? Или все не так просто?)


Попробую я. И начну с основ.

Капитал - рентный актив. Размещая его (одалживая/инвестируя/покупая другой актив) вы имеет цель заработать. Величина доходности зависит от риска вложений.

Безрисковыми инвестициями, или инвестициями с базовым уровнем риска считаются обязательства казначейства США (трежерис). Ко всем остальным вложениям принято применять понятие премии за риск.

Т.е. вы могли бы получать 2% годовых по трежерис с околонулевым риском, но ищете способ заработать больше, а значит берете на себя дополнительные риски и должны их компенсировать более высокой доходностью.

Типов риска может быть несколько, но в контексте вопроса нас интересует страновый. Уровень риска в том, или ином государстве формируется исходя из стабильности политической системы, уважения к праву собственности, культуры защиты интересов инвесторов, общеэкономической динамики и т.д. Страновому риску подвержены все активы, находящиеся на территории конкретного государства, или же зависимые от событий и решений, происходящих на его территории. Это и валюты, и недвижимость, и ПИИ, и корпоративные права, и долг и вообще все, что имеет ценность и обладает ликвидностью.

Теперь уже, когда понятно, что такое премия за риск, и как она формируется, можно перейти ближе к делу - если ставка НБУ будет толкает гривневую доходность выше премии, которую хотят получать инвесторы за пребывание в гривне вместо доллара, то гривна будет укрепляться. Если наоборот - ослабляться. НБУ старается балансировать, чтобы с одной стороны не "переплачивать", а с другой - не создавать гривнохолдерам лишние нервы по поводу того, что получаемая премия не компенсирует риски. В большинстве случаев это неплохо удается, но во времена турбулентности инвесторы, которыми в сущности являются и профессионалы, и непрофессионалы, теряют рациональность и премия за риск улетает в небеса. Причиной турбулентности может быть любой шок - например, экономический (1998-й, 2008-й), политический (2004-й), военно-политический (2014-2015-й), пандемический (2020-й)...
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:48

  pppman написав:jump
власти вытащат...

Ну да ..национализируют .. :roll:
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